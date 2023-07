In der Formel 1 steht heute das 13. Rennen der Saison auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den legendären Grand Prix von Belgien in Spa live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Formel 1-Saison geht weiter. Nach dem Großen Preis von Ungarn am vergangenen Wochenende zieht es den Motorsport-Tross nun in die belgische Region Wallonien, wo die prestigeträchtige Strecke von Spa wartet.

Der "Circuit de Spa-Francorchamps" zählt mit seinen über sieben Kilometern zu den längsten Strecken des Rennkalenders. Bekannt ist der Grand Prix aber vor allem wegen seiner vielen Kurven sowie dem Höhenunterschied im Streckenverlauf von knapp 100 Metern.

Im Qualifying am Freitag setzte sich einmal mehr Weltmeister Max Verstappen gegen die Konkurrenz durch. Aufgrund des Getriebewechsels im Red Bull-Boliden wird der Niederländer jedoch nur von Rang sechs starten. Die Pole-Position wandert damit an Charles Leclerc. Sergio Pérez komplettiert die Startreihe.

© getty Die Eau Rouge/Raidillon-Kombination - eine schnelle Aufwärtskurve - ist eine der bekanntesten Passagen in der Welt des Motorsports.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Belgien im TV und Livestream

Der Pay-TV-Anbieter Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für das heutige Rennen beim Großen Preis von Belgien. Doch welche Abos benötigt man, um auf die Ausstrahlung zugreifen zu können?

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Belgien im TV

Wer den Grand Prix in Spa live sehen will, benötigt ein Abonnement des so genannten Sky Sport Paketes. Für 20 Euro pro Monat (im Jahrestarif) bekommt Ihr Zugriff auf zahlreiche Sportevents - unter anderem der Formel 1 und des DFB-Pokals. Hier gibt's weitere Infos dazu.

Die Übertragung des Spektakels findet auf dem Kanal Sky Sport F1 statt. Der Sender widmet sich den Vorberichten ab 13.30 Uhr, 14.55 Uhr beginnt schließlich die Rennberichterstattung. An den Kommentatorenplätzen sitzen Sascha Roos und Timo Glock.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Belgien im Livestream

Alternativ lässt sich das Geschehen auch im Livestream verfolgen. Hier besteht einerseits die Möglichkeit ein Abonnement auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) zu erwerben. Hiermit erwirbt Ihr den Zugriff auf die Übertragung aller Sportevents, die Sky zur Verfügung stehen. Der Kostenpunkt liegt bei 29.99 Euro pro Monat. Hier erfahrt Ihr mehr darüber.

Darüber hinaus lassen sich die Livestreams des Unternehmens auch via SkyGo verfolgen.

© getty Max Verstappen ist auch in diesem Jahr auf Weltmeisterschaftskurs.

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Belgien im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit, live dabei zu sein, ist unser hauseigener Liveticker. Hier gibt es alle Updates zum Spiel im Minutentakt.

Hier geht's zum Liveticker des Formel 1-Rennens in Spa

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Aktuelle News zur Formel 1

Formel 1 Spa heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Belgien im TV, Livestream und Liveticker - Rennkalender 2023