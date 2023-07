Zum zehnten Rennen der Saison treffen sich die Formel 1-Fahrer an diesem Wochenende in Silverstone. Am heutigen Samstag steht das Qualifying an. Hier erfahrt ihr, wer das Event beim GP von Großbritannien live im Free-TV und Livestream überträgt.

In den Monaten Juni und Juli geht es anders als in anderen Sportarten in der Formel 1 Schlag auf Schlag. Nach dem Großen Preis von Österreich am vergangenen Wochenende zieht der Motorsportzirkus nun nach England zum Grand Prix in Silverstoneweiter.

Die Strecke zählt zu den traditionsreichsten des gesamten Rennkalenders, ist sie doch bereits seit dem Jahr 1950 Teil davon. Ein besonderes Rennen wird es zudem für die Rennställe McLaren und Williams, die hier ihre Heimrennen fahren.

Der Favorit ist beim GP von Großbritannien mal wieder Max Verstappen. Der Niederländer hat die letzten fünf Rennen für sich entschieden und dabei dem restlichen Fahrerfeld immer wieder die Grenzen aufgezeigt. Auch das vergangene Rennen im österreichischen Spielberg gewann er souverän.

Am heutigen Samstagabend treten die Fahrer zum Qualifying an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr bei der Kampf um die Pole Position live im Free-TV und Livestream dabei sein könnt.

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien - Der Zeitplan

Wie sieht die Startaufstellung beim Rennen am Sonntag aus? Um diese Frage geht es beim heutigen Qualifying in Silverstone. Beginn der Session ist um 16 Uhr.

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 7. Juli 13.30 Uhr 2. freies Training Freitag, 7. Juli 17 Uhr 3. freies Training Samstag, 8. Juli 12.30 Uhr Qualifying Samstag, 8. Juli 16 Uhr Rennen Sonntag, 9. Juli 16 Uhr

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte des Rennens liegen beim Bezahlsender Sky. Wer das Qualifying am Samstag also live verfolgen will, benötigt das entsprechende Abonnement. SPOX zeigt Euch, welche Optionen Euch bleiben.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone im TV?

Um die Formel 1 im linearen Fernsehen zu verfolgen, ist das Sky Sport Paket ein Muss. Ohne ein Abo für dieses Paket könnt Ihr das Qualifying im TV nicht verfolgen. Für 20 Euro pro Monat (Jahrestarif) bekommt Ihr den Sky Q-Receiver sowie Zugriff auf alle Sessions der Motorsportliga. Weitere Infos findet Ihr hier.

Das Qualifying zeigt der Sender heute auf den Kanälen Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event. Die Übertragung beginnt um 15.30 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher führen traditionell durch die Sequenzen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Großbritannien in Silverstone im Livestream?

Mit dem gleichen Abonnement habt Ihr auch die Möglichkeit, das Event via Livestream zu verfolgen. Möglich macht das die Plattform Sky Go, auf welche man damit ebenfalls zugreifen kann.

Eine zweite Option bietet sich über die Plattform WOW. Im Gegensatz zu Sky Go bekommt Ihr hier Zugriff auf alle Sportinhalte, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Neben der Formel 1 unter anderem auch die erste und zweite Fußball-Bundesliga, der DFB-Pokal und vieles mehr. Der Kostenpunkt liegt bei 29,99 Euro pro Monat.

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien - Silverstone-Strecke im Steckbrief

Name: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Eröffnung: September 1947

September 1947 Formel 1-Austragungen: seit 1950 (insgesamt 56 Rennen)

seit 1950 (insgesamt 56 Rennen) Rundenlänge: 5.891 Meter

5.891 Meter Kurven: 18

18 Rundenanzahl: 52

52 Streckenrekord: 1:27,079 min. (Max Verstappen, Red Bull, 2020)

Formel 1: Qualifying beim GP von Großbritannien - Die Fahrerwertung nach 10* von 23 Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 229 2. Sergio Pérez (Red Bull) 148 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 131 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 106 5. Carlos Sainz (Ferrari) 82 6. Charles Leclerc (Ferrari) 72 7. George Russell (Mercedes) 72 8. Lance Stroll (Aston Martin) 44 9. Esteban Ocon (Alpine) 31 10. Lando Norris (McLaren) 24 11. Pierre Gasly (Alpine) 16 12. Nico Hülkenberg (Haas) 9 13. Alexander Albon (Williams) 7 14. Oscar Piastri (McLaren) 5 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

*Der Große Preis der Emilia-Romagna musste abgesagt werden.