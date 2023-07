Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Ungarn im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist am heutigen Wochenende beim Ungarn-GP in Budapest zu Gast. Wo Ihr die Freien Trainings auf dem Hungaroring live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der GP in Ungarn ist das vorletzte Rennen in der Formel 1 vor der Sommerpause. Es ist der zwölfte Grand Prix der laufenden Saison, insgesamt werden in diesem Jahr 23 Rennen ausgetragen.

Formel 1, Freie Trainings heute live: Der Terminplan

Die Freien Trainings finden in der Formel 1 traditionell am Freitag und Samstag statt. Zwei Einheiten gibt es dabei zum Auftakt am Freitag, eine Session dann vor der Qualifikation am Samstag. Dabei dauert jedes Training genau eine Stunde.

Tag Ereignis Uhrzeit Freitag, 21. Juli 1. Freies Training 13.30 - 14.30 Freitag, 21. Juli 2. Freies Training 17.00 - 18.00 Samstag, 22. Juli 3. Freies Training 12.30 - 13.30 Samstag, 22. Juli Qualifying 16.00 - 17.00 Sonntag, 23. Juli Rennen ab 15.00 Uhr

Formel 1, Freie Trainings heute live: Die Übertragung im TV und Livestream

Formel 1, Freie Trainings heute live: Die Übertragung im TV

Alle Trainings, Qualifikationen, Sprints und Rennen der Formel-1-Saison 2023 werden live und in voller Länge bei Sky gezeigt. Dafür hat der Pay-TV-Sender mit Sky Sport F1 sogar einen eigenen Sender eingerichtet. Die Übertragung der Trainings beginnt jeweils eine Viertelstunde vor dem jeweiligen Start und dauert über die gesamte Länge des Trainings an. Ihr verpasst also nichts.

Formel 1, Freie Trainings heute live: Die Übertragung im Livestream

Darüber hinaus bietet Sky via SkyGo auch einen Livestream an. Dieser ist aber ebenfalls kostenpflichtig und lediglich Sky-Abonnenten zugänglich.

Speziell für den Großen Preis von Ungarn wird Sky außerdem einen kostenlosen Livestream auf seinem YouTube-Kanal anbieten. Grund dafür ist die Tatsache, dass Sky verpflichtet ist, mindestens vier Rennen der Saison frei empfangbar zugänglich zu machen. Beim kostenlosen YouTube-Stream wird allerdings lediglich das Rennen gezeigt. Wer die Trainings sehen möchte, muss ein Sky-Abo haben.

Den gratis Livestream zur Formel 1 in Ungarn gibt es auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport, auf der Website von Sky Sport sowie in der Sky Sport App.

Formel 1, Freie Trainings heute live: Die Übertragung im Liveticker

Neben der visuellen Übertragung haben wir bei SPOX kostenlose und ausführliche Liveticker zu allen Sessions der Formel 1 im Programm.

Formel 1, Ungarn-GP: Red Bull vor nächstem Rekord

Bisher gewannen in der laufenden Saison nur Weltmeister Max Verstappen (8) oder sein Teamkollege Sergio Pérez (2). In Ungarn winkt Red Bull nun der nächste Rekord. Denn: Saisonübergreifend haben die Österreicher elf Siege in Serie gefeiert, damit stellte das Team einen Rekord aus dem Jahr 1988 ein.

Damals gewannen Ayrton Senna und Alain Prost für McLaren ebenfalls elf Grand Prix nacheinander. Auf dem Hungaroring könnte diese Bestmarke endgültig Geschichte werden.

Formel 1 2023: Der aktuelle Stand in den WM-Wertungen (nach 11 von 23 Rennen)*

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 255 2 Sergio Pérez Red Bull 156 3 Fernando Alonso Aston Martin 137 4 Lewis Hamilton Mercedes 121 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 George Russell Mercedes 82 7 Charles Leclerc Ferrari 74 8 Lance Stroll Aston Martin 44 9 Lando Norris McLaren 42 10 Esteban Ocon Alpine 31

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 411 2 Mercedes 203 3 Aston Martin 181 4 Ferrari 157 5 McLaren 59 6 Alpine 47 7 Williams 11 8 Haas 11 9 Alfa-Romeo 9 10 AlphaTauri 2

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.