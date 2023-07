Beim Grand Prix von Ungarn steht heute under anderem das Qualifying auf dem Plan. SPOX zeigt, ob es dazu eine Free-TV-Übertragung geben wird und wer sich überhaupt um die Übertragung kümmert.

Im Rahmen des Grand Prix von Ungarn stehen am heutigen Samstag, den 22. Juli, zwei Sessions an. Zuerst sind die 20 Piloten, zu denen seit neuestem der Australier Daniel Ricciardo (AlphaTauri) wieder dazugehört, um 12.30 Uhr für das 3. Freie Training im Einsatz. Darauf folgt dann eine Pause, ehe um 16 Uhr auf dem Hungaroring in Budapest das Qualifying bestritten wird.

Auf dem Spiel steht auch heute die Pole Position, die in den vergangenen sechs Qualifyings nur einen Namen kannte: Max Verstappen. Der Niederländer dominiert die Meisterschaft bereits seit dem Saisonauftakt in Bahrain und steht bereits bei neun Siegen in nur elf Rennen.

Formel 1 heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn im TV und Livestream?

Seit dem Ausstieg von RTL aus der Formel 1 vor Beginn der Saison ist die Free-TV-Situation in Deutschland eine besondere. Exklusivrechteinhaber Sky bietet den Großteil zwar kostenpflichtig an, überträgt jedoch vier Rennen kostenlos, um die Free-TV-Lücke zu schließen und den Vertrag zu erfüllen. Zu diesem Gratis-Viererpaket zählt auch der Grand Prix von Ungarn, allerdings beinhaltet dieses nur das Rennen, nicht das heutige Qualifying.

© getty Holt sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen heute die Pole?

Nichtsdestotrotz ist Sky ab 15.30 Uhr für die Übertragung des Qualifyings verantwortlich - nur gegen Kosten. Die Session wird bei Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event gezeigt. Auf den Livestream von Sky lässt sich mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW zugreifen.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In Österreich ist das Qualifying dagegen im Free-TV zu sehen: bei ServusTV. Der Privatsender ist ebenfalls zweigleisig unterwegs und stellt parallel dazu einen Livestream zur Verfügung.

Wer zudem Kunde bei F1TV, dem eigenen Streamingdienst der Formel, 1 ist, kann ebenfalls den Kampf um die Pole Position live verfolgen.

Formel 1 heute live im Free-TV? Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Auch SPOX ist heute im Einsatz und tickert das Geschehen in Budapest live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Grand Prix von Ungarn.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Ungarn

Großer Preis von Ungarn Session: Qualifying

Qualifying Datum: 22. Juli 2023

22. Juli 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Strecke: Hungaroring, Budapest (Ungarn)

Hungaroring, Budapest (Ungarn) TV: Sky, ServusTV (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

