Das Formel-1-Wochende in Monte Carlo endet am heutigen Sonntag mit dem Rennen. Alle Informationen zu der Übertragung des Events und wo Ihr das Rennen beim GP von Monaco live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für die Formel-1-Fahrer wird es beim GP von Monaco heute so richtig ernst. Beim Rennen auf dem Circuit de Monaco kämpfen die Piloten nicht nur um wichtige WM-Punkte, sondern auch um den prestigeträchtigsten Rennsieg der Saison. Wer krönt sich am heutigen Tag in Monte Carlo zum Champion?

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 28. Mai, steht für die Formel-1-Piloten beim GP von Monaco das Rennen auf dem Programm. Los geht es auf dem Circuit de Monaco um 15.00 Uhr. Die Fahrer absolvieren auf dem 3,337 Kilometer langen Stadtkurs insgesamt 78 Rennrunden.

Die Formel-1-Fahrer bestreiten beim GP von Monaco das insgesamt sechste Rennen der Saison. Das sechste Saisonrennen hätte planmäßig schon am vergangenen Wochenende in Imola stattfinden sollen, aufgrund der verheerenden Regenfällen in Italien musste der Grand Prix jedoch abgesagt werden.

Der GP von Monaco gilt als prestigeträchtigste Destination im Rennkalender der Formel 1. Seit 1955 gastiert die Königsklasse alljährig auf dem temporären Stadtkurs in Monte Carlo, auch wenn das Rennen auf dem Circuit de Monaco nicht mehr unumstritten ist.

© getty Red-Bull-Pilot Sergio Pérez gewann im vergangenen Jahr den GP von Monaco.

Das Geschehen in der Formel 1 dominiert aktuell das Red-Bull-Team scheinbar nach Belieben. Sämtliche Rennsiege in dieser Saison gehen auf das Konto des Teams von Max Verstappen und Sergio Pérez. Machen die beiden Red-Bull-Fahrer den Sieg auch heute unter sich aus?

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Platz Name 1 Verstappen 2 Alonso 3 Leclerc 4 Ocon 5 Sainz 6 Hamilton 7 Gasly 8 Russell 9 Tsunoda 10 Norris 11 Piastri 12 de Vries 13 Albon 14 Stroll 15 Bottas 16 Sargeant 17 Magnussen 18 Hülkenberg 19 Zhou 20 Pérez

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Monaco im TV und Livestream

Das Rennen beim GP von Monaco überträgt in Deutschland wie üblich Sky exklusiv im TV und Livestream. In Österreich bieten sich Euch gleiche mehrere Möglichkeiten, das Rennen in Monte Carlo live zu erleben. So könnt Ihr das Spektakel am heutigen Tag in Österreich auch im Free-TV sehen.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Monaco im TV und Livestream - Die Übertragung in Deutschland

Sky beginnt am heutigen Sonntag mit den Vorberichten zum Rennen beim GP von Monaco um 13.30 Uhr. Der Pay-TV-Sender zeigt das Rennen live im TV auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD. Wie gewohnt kommentiert Sascha Roos das Spektakel auf dem Circuit de Monaco für Sky. Timo Glock und Ralf Schumacher stehen ihm heute als Experten zur Seite.

Das Rennen in Monte Carlo könnt Ihr am heutigen Tag als Sky-Kunden ebenfalls im Livestream erleben. Zum einen seht Ihr Euer gesamtes Sky-Angebot in der Sky-Go-App. Alternativ seht Ihr den Livestream des Rennens auf der Streamingplattform WOW.

In Deutschland könnt Ihr alternativ auf den kostenlose Übertragung des österreichischen Senders ServusTV zugreifen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Monaco im TV und Livestream - Die Übertragung in Österreich

Für die Free-TV-Übertragung des Rennens beim GP von Monaco in Österreich zeigt sich am heutigen Tag ServusTV zuständig. Der ORF und ServusTV teilen sich in diesem Jahr die Übertragungsrechte an den Formel-1-Rennen, das Rennen in Monaco seht Ihr heute live und in voller Länge auf ServusTV. Der Privatsender startet mit seiner Übertragung des Rennens im Free-TV ab 13.15 Uhr. Den kostenlosen Livestream von ServusTV findet Ihr alternativ auf ServusTV On.

Sky zeigt auch in Österreich Rennen beim GP von Monaco live und in voller Länge im Pay-TV. Dort seht Ihr das Spektakel in Monte Carlo Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD im TV und auf WOW und in der Sky-Go-App im kostenpflichtigen Livestream.

Zu guter Letzt bietet die Formel 1 selbst eine Livestream-Übertragung des heutigen Rennens auf dem Circuit de Monaco an. Die Formel 1 zeigt das Rennen auf seiner hauseigenen Streamingplattform F1TV. Zugriff zum Livestream von F1TV besitzt Ihr in Österreich nur als Bestandskunden.

© getty Lokalmatador Charles Leclerc ist der Liebling der Fans.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Rennen, GP von Monaco

Rennen, GP von Monaco Runde: 6. Saisonrennen

6. Saisonrennen Datum: 28. Mai

28. Mai Start: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Monaco

Monaco Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Streckenlänge: 3,337 Kilometer

3,337 Kilometer Kurven: 19

19 Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Monaco im Liveticker

SPOX verfolgt am heutigen Sonntag das Rennen beim GP von Miami für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde von der Action aus Monte Carlo. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 119 2. Sergio Pérez (Red Bull) 105 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 75 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 56 5. Carlos Sainz (Ferrari) 44 6. George Russell (Mercedes) 40 7. Charles Leclerc (Ferrari) 34 8. Lance Stroll (Aston Martin) 27 9. Lando Norris (McLaren) 10 10. Pierre Gasly (Alpine) 8

Konstrukteurswertung: