An diesem Wochenende steigt in der Formel 1 der Große Preis der Emilia Romagna in Imola. Wir zeigen Euch, ob es eine Übertragung im Free-TV geben wird und wo Ihr die Sessions live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Formel 1 ist zurück in Europa! Von Freitag, 19. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, findet mit dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola (San Marino) das sechste Rennwochenende des Jahres statt. Höhepunkt ist das Rennen am Sonntag, welches um 15 Uhr gestartet wird.

Nach dem Sieg beim vergangenen Rennen, dem Großen Preis von Miami, geht Red-Bull-Pilot Max Verstappen mit 14 Punkten Vorsprung auf seinen Markenkollegen Sergio Perez in das sonntägliche Rennen. Verstappen liegt der Kurs im Autodromo Enzo e Dino Ferrari. In den beiden vergangenen Jahren gewann der Niederländer dort jeweils.

Formel 1, GP von Imola: Der Zeitplan

Tag Uhrzeit Event Freitag, 19.05.2023 13.30 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 20.05.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 21.05.2023 15 Uhr Rennen

Formel 1 live im Free-TV: So seht Ihr den GP von Imola im TV und Livestream

Liveübertragungen im Free-TV wird es auch in diesem Jahr in Deutschland nicht geben. Das liegt daran, dass der exklusive Rechteinhaber Sky keine Sublizenzen an einen anderen Anbieter vergeben hat.

Dennoch gibt es am Sonntag erstmals in 2023 die Möglichkeit ein Rennen kostenlos zu verfolgen. Sky hat sich nämlich kürzlich dazu entschieden, dass man die zwei im Rechtevertrag zugesicherten frei empfangbaren Rennen in dieser Saison selbst überträgt. Das erste Rennen ist der Große Preis der Emilia Romagna in Imola. Dieser kann am Sonntag kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport, auf skysport.de und in der Sky Sport App verfolgt werden.

Kunden des Pay-TV-Senders werden zudem wie gewohnt alle Sessions auf dem Sender Sky Sport F1 (HD), phasenweise auch bei Sky Sport Top Event, live gezeigt, ebenfalls per Livestream via SkyGo. Die Livestreams können auch über den kostenpflichtigen Streamingkanal WOWlive verfolgt werden.

In Österreich liegen die Übertragungsrechte am Großen Preis der Emilia Romagna beim Privatsender ServusTV, der ausführlich live im Free-TV und einem Gratis-Livestream berichtet. So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen.

Formel 1, GP von Imola im Liveticker

SPOX begleitet an diesem Rennwochenende alle Sessions live im Ticker. Ihr verpasst von den Entscheidungen in Imola also garantiert nichts, auch wenn ihr nicht live im TV oder im Livestream dabei sein könnt.

Formel 1, GP von Imola: Wichtigste Infos

Event: Formel 1, 6. Saisonrennen

Formel 1, 6. Saisonrennen GP: GP von Imola

GP von Imola Datum: 19. bis 21. Mai

19. bis 21. Mai Ort: Imola, Emilia-Romagna (Italien)

Imola, Emilia-Romagna (Italien) Strecke: Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Autodromo Enzo e Dino Ferrari Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

© getty 2022 war Max Verstappen in Imola nicht zu schlagen.

Formel 1: Der Rennkalender 2023

