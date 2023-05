Formel 1: Daniel Ricciardo könnte Comeback bei AlphaTauri geben

Daniel Ricciardo, dem vor allem die Netflix-Serie "Drive to Survive" in den vergangenen Jahren große Popularität eingebracht hatte, könnte bald sein Comeback in der Formel 1 geben. Sein mögliches Glück hängt mit dem schlechten Abschneiden eines derzeit aktiven Fahrers zusammen.

Dem Vernehmen nach steht Nyck de Vries vor dem Aus bei AlphaTauri. Der Niederländer hat in seiner Premieren-Saison noch keinen Punkt sammeln können, Teamkollege Yuki Tsunoda kommt immerhin auf zwei Zähler.

Im großen Power-Ranking von SPOX befindet sich de Vries derzeit auf dem letzten Platz. Hier könnt Ihr sehen, wie die anderen Fahrer abschneiden.

Deshalb verdichten sich die Gerüchte, wonach Ricciardo vor einer Rückkehr in den Rennzirkus steht. Der 33-Jährige ist derzeit Ersatzfahrer bei AlphaTauri.

Dem Rennstall von Red Bull könnte der Australier mit seiner großen Erfahrung erheblich weiterhelfen. Aber auch Mick Schumacher, aktuell Testfahrer bei Mercedes, wäre eine Option.

Es wird spekuliert, dass de Vries noch eine Schonfrist für die kommenden drei Rennen in Imola, Monaco und Barcelona bekommt, ehe er seinen Sitz abgeben muss.