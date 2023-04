Formel 1: Zwei Millionen Dollar Unfallschäden! Haas-Chef Steiner teilt gegen Schumacher aus

Haas-Teamchef Günther Steiner bringt Ende April sein Buch "Surviving to Drive" heraus. Darin tritt er erneut gegen seinen ehemaligen Piloten Mick Schumacher nach. Der Schumi-Sohn habe ihn zwei Millionen US-Dollar an Unfallschäden gekostet.

Bereits in der Netflix-Dokumentation "Drive to Survive", an die sein Buchtitel angelehnt ist und über die Günther Steiner große Bekanntheit für seine derbe Wortwahl erlangte, teilte er regelmäßig gegen seinen eigenen Piloten aus. Doch in seinem Buch legt er noch einen drauf.

Einen Unfall von Mick beim Training vor dem Grand Prix in Japan kommentierte er mit den Worten: "Es ist auf der verf***ten In-Lap passiert. Auf der In-Lap! Natürlich war es sehr nass auf der Strecke, aber kein anderer hat es geschafft, auf dem Weg zurück an die Box sein Auto zu verlieren."

Die Reparaturen sollen rund 700.000 US-Dollar gekostet haben. Insgesamt "hat Mick Schumacher uns zwei Millionen Dollar an Unfallschäden gekostet", erklärt Steiner im Buch.

Sport1 zufolge soll ab diesem Zeitpunkt festgestanden haben, dass Schumacher nach der Saison nicht weiter für Haas fahren wird. Entsprechende Andeutungen gibt es nun auch von Steiner in seinem Buch: "Ich kann keinen Fahrer haben, dem ich nicht zutraue, ein Auto sicher durch eine langsame Runde zu bringen. Das ist lächerlich!"

Zur neuen Saison 2023 folgte die Trennung zwischen Michael Schumachers Sohn und dem Team Haas. Nico Hülkenberg ersetzte ihn als zweiter Fahrer neben Micks Ex-Teamkollege Kevin Magnussen. Schumi Junior kehrte seitdem noch nicht wieder auf die Strecke zurück, wurde jedoch von Mercedes und McLaren Racing als Ersatzfahrer unter Vertrag genommen.