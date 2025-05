Von wegen Manchester! Florian Wirtz soll sich am Dienstag mit anderem Top-Klub aus der Premier League getroffen haben

Der FC Bayern München bekommt im Werben um Florian Wirtz noch mehr Konkurrenz. Neben Manchester City soll nun auch der FC Liverpool mitmischen.

Als Florian Wirtz am Dienstag dabei beobachtet wurde, wie er zusammen mit seinen Eltern Karin und Hans im Privatflieger nach England flog, schien klar: Der wechselwillige Star von Bayer Leverkusen würde den trainingsfreien Tag nutzen, um mit den Verantwortlichen von Manchester City zu reden; schließlich sollten die Citizens Bayer Leverkusen bereits ein konkretes Angebot gemacht haben.

Nun allerdings die Kehrtwende: Wirtz war zwar am Dienstag in Nordengand, allerdings angeblich nicht in Manchester, sondern beim FC Liverpool!