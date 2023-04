In der Formel 1 steht heute das Rennen beim GP von Australien an. Hier könnt Ihr den Grand Prix im Liveticker verfolgen!

Formel 1: Rennen beim GP von Australien Runde 5/58 1. George Russell 2. Lewis Hamilton 3. Max Verstappen 4. Carlos Sainz 5. Fernando Alonso

Formel 1: Rennen in Australien JETZT im Liveticker

Safety Car: Das Safety Car kommt auf die Strecke, damit das Auto von Leclerc geräumt werden kann! Eine Chance, die sich einige Fahrer nicht entgehen lassen, um einen Reifenwechsel zu absolvieren. Oocn, Zhou, Sargeant und Pérez kommen zum Stopp.

Unfall von Charles Leclerc: Ganz anders läuft es für einen der Ferrari. Charles Leclerc rutscht im Getümmel in Kurve 3 gleich einmal von der Strecke und scheidet aus!

Start Rennen: Die Ampeln sind aus, das Rennen in Australien läuft! Max Verstappen kommt direkt in Bedrängnis und George Russell zieht vor der Kurve vorbei. Dahinter muss Verstappen weiter verteidigen und in Kurve 3 geht dann auch noch Hamilton vorbei.

Formel 1: Rennen in Australien JETZT im Liveticker - Rennstart

Einführungsrunde läuft: Die Einführungsrunde ist gestartet und Max Verstappen führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start über die Strecke. Die meisten Fahrer starten auf dem Medium. Der Soft ist bei Gasly, Ocon, Zhou und Bottas im Einsatz. Auf Hard fahren de Vries, Sargeant und Pérez los.

Vor Beginn: In den letzten Tagen zeigte sich Melbourne bedeckt und mit leichtem Regen. Heute strahlt die Sonne über der Rennstrecke und die Streckentemperatur ist auf 21 Grad hochgeklettert, was es für die Teams noch einmal schwieriger machen dürfte, die passende Strategie für das Rennen zu finden.

Vor Beginn: Auf die Fahrer warten im Albert Park rund 5,279 Kilometer mit 14 Kurven. Vor einem Jahr wurden erhebliche Änderungen an der Strecke vorgenommen, damit besser überholt werden kann. Fünf Kurven wurden deutlich verbreitert, um so für mehr Action in den Rennen zu sorgen. Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr vier DRS-Zonen.

Vor Beginn: Einen Tag zum Vergessen hatte Sergio Pérez erlebt. Der Mexikaner hatte mit einem technischen Problem zu kämpfen, welches sich massiv auf die Bremsbalance ausgewirkt hatte. Dadurch war er im Qualifying in Kurve 3 abgeflogen und in Q1 im Kies steckengeblieben. Pérez konnte keine Zeit setzen und stand auf dem letzten Startplatz. Das nutzte man bei Red Bull gleich einmal für den Wechsel einiger Motorenteile. Somit fährt er aus der Boxengasse los. Auch Valtteri Bottas tauschte noch Komponenten am Auto und wird aus der Box losfahren.

Vor Beginn: Aus dem Mittelfeld lieferten Alexander Albon und Nico Hülkenberg am Qualitag Ergebnisse ab mit denen sie voll und ganz zufrieden auf den Samstag blicken können. Nun wird es spannend, ob sie diese Leistungen auch im Renntrim abliefern können. Albon startet von Platz acht, Hülkenberg war Zehnter. Weniger erfolgreich ging es bei McLaren zu, deren Fahrer jenseits der Top Ten stehen. Auch AlphaTauri konnte nicht unter die besten Zehn fahren.

Vor Beginn: Einmal mehr in Lauerstellung gebracht hat sich Fernando Alonso. Der Spanier setzte seinen Aston Martin auf den vierten Startplatz. Lance Stroll steht auf Position sechs. Nicht optimal lief es bei Ferrari. Carlos Sainz kam nicht über den fünften Platz hinaus, für Charles Leclerc wurde es sogar nur der siebte Platz.

Vor Beginn: Beim Qualifying für das Rennen in Australien konnte sich am Samstag Max Verstappen durchsetzen. Der Niederländer fuhr eine 1:16.732 und setzte sich mit zwei Zehnteln Vorsprung zum 22. Mal in seiner Karriere auf die Pole. Damit hat Verstappen die besten Möglichkeiten seinen WM-Vorsprung auszubauen. Überraschen konnte dahinter Mercedes. Nachdem Russell und Hamilton in den Trainings noch zu kämpfen hatten und auch in den ersten beiden Qualifying-Abschnitten nicht überzeugen, waren sie in Q3 gut aufgelegt und setzten sich auf die Plätze zwei und drei hinter Verstappen.

Vor Beginn: Die Boliden drehen heute auf dem Albert Park Circuit ihre Runden. Los geht's aufgrund der Zeitverschiebung hierzulande recht früh: nämlich um 7 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens beim GP von Australien!

© getty Max Verstappen führt die Fahrerwertung vor seinen Teamkollegen Serio Pérez an.

Formel 1: Rennen in Australien heute im TV und Livestream

Ihr möchtet das Rennen in Australien heute live sehen? Dann ist Eure Anlaufstelle in Deutschland Sky. Um 6 Uhr geht's auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD mit den Vorberichten los, als Kommentatoren-Duo fungieren wie gewohnt Sascha Roos und Ralf Schumacher. Im Stream könnt Ihr das Ganze auch sehen, und zwar via SkyGo oder WOW.

In Österreich ist neben Sky auch ServusTV beim GP von Melbourne dabei, über Umwege könnt Ihr den Sender auch in Deutschland empfangen. Wie das geht? Die Antwort gibt's hier.

Zu guter Letzt streamt auch F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, das Geschehen live. Zugreifen könnt Ihr darauf aber nur, wenn Ihr bereits vor einigen Jahren ein Abo abgeschlossen habt.

Formel 1, Rennen beim GP von Australien: Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Verstappen Red Bull 2 Russell Mercedes 3 Hamilton Mercedes 4 Alonso Aston Martin 5 Sainz Ferrari 6 Stroll Aston Martin 7 Leclerc Ferrari 8 Albon Williams 9 Gasly Alpine 10 Hülkenberg Haas 11 Ocon Alpine 12 Tsunoda AlphaTauri 13 Norris McLaren 14 Magnussen Haas 15 De Vries AlphaTauri 16 Piastri McLaren 17 Zhou Alfa Romeo 18 Sargeant Williams 19 Bottas Alfa Romeo 20 Peréz Red Bull

