Auch in der Formel-1-Saison 2023 wird es wieder Sprintrennen geben. SPOX verrät, wann und bei welchen Grands Prix diese absolviert werden.

Seit der Saison 2021 gibt es in der Formel 1 nun bereits Sprintrennen, die mehrmals im Jahr an bestimmten Wochenenden das gesamte Grand-Prix-Format umstrukturieren.

Anstelle des üblichen Wochenendaufbaus mit drei Freien Trainings, einem Qualifying und dem Rennen bestehen Grands Prix mit Sprintrennen aus insgesamt zwei Freien Trainings, die am Freitag und am Samstag stattfinden, dem Qualifying am Freitag, dem Sprintrennen am Samstag und schließlich dem Rennen am Sonntag.

Formel 1: Das klassische Rennwochenende im Vergleich zum Wochenende mit Sprintrennen

Klassisches Rennwochenende Rennwochenende mit Sprintrennen Wochentag Session Session Freitag 1. Freies Training 1. Freies Training Freitag 2. Freies Training Qualifying Samstag 3. Freies Training 2. Freies Training Samstag Qualifying Sprintrennen Sonntag Rennen Rennen

Das Sprintrennen ist dabei für eine weitere Veränderung verantwortlich. Bei dieser Art von Session handelt es sich - wie der Name schon sagt - um ein Rennen, das jedoch ein Drittel des "originalen" Rennens am Sonntag lang ist, außerdem bekommen die besten Acht des Sprintrennens auch Punkte für die Weltmeisterschaft: der Erste 8 Punkte, der Zweite 7, der Dritte 6 usw.

© getty Die Formel-1-Saison 2023 ist erst zwei Rennen alt.

Für die Startaufstellung im Sprintrennen wird das Ergebnis des Qualifyings am Freitag herangezogen. Das Ergebnis des Sprintrennens wiederum wird als Aufstellung für das Rennen am Sonntag genutzt. Aus diesem Grund sind die Fahrer im Sprint auch um einiges vorsichtiger unterwegs. Ein Ausfall oder eine schlechte Leistung im Sprint könnte sich nämlich fatal auf das Rennen auswirken.

Auch in der Saison 2023 kommen die Sprintrennen wieder zum Einsatz kommen. Im Folgenden erfahrt Ihr, bei welchen Grands Prix.

Formel 1: Wann sind die Sprintrennen in der Saison 2023?

In den zwei Jahren, in denen die Sprintrennen bereits ein fester Bestandteil der Motorsportkönigsklasse waren, wurden jeweils drei Sessions dieser Art absolviert. Diese Zahl wird im Jahr 2023 nun auf sechs erhöht.

© getty Fernando Alonso fuhr in seinen ersten beiden Rennen als Aston-Martin-Pilot aufs Podest.

Los geht es mit dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku, am 29. April steigt das erste Sprintrennen der Saison. Danach kommt der Sprint noch in Österreich (1. Juli), Belgien (29. Juli), Katar (7. Oktober) und in den USA für das Wochenende in Austin (22. Oktober) zum Einsatz. Das letzte Sprintrennen geht am 4. November in Brasilien über die Bühne.

Formel 1: Wann sind die Sprintrennen in der Saison 2023? Die Termine im Überblick

Nr. Grand Prix Strecke Datum Sprintrennen Uhrzeit (MEZ) Datum Rennen Uhrzeit (MEZ) 4 Großer Preis von Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 29. April 2023 15.30 Uhr 30. April 2023 13.00 Uhr 10 Großer Preis von Österreich Red Bull Ring 01. Juli 2023 16.30 Uhr 02. Juli 2023 15.00 Uhr 13 Großer Preis von Belgien (Spa) Circuit de Spa-Francorchamps 29. Juli 2023 16.30 Uhr 30. Juli 2023 15.00 Uhr 18 Großer Preis von Katar (Losail) Losail International Circuit 07. Oktober 2023 16.30 Uhr 08. Oktober 2023 16.00 Uhr 19 Großer Preis der USA (Austin) Circuit of The Americas 22. Oktober 2023 00.00 Uhr 22. Oktober 2023 21.00 Uhr 21 Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 04. November 2023 19.30 Uhr 05. November 2023 18.00 Uhr

Formel 1: Wann sind die Sprintrennen in der Saison 2023? Übertragung im TV und Livestream

Obwohl die Sprintrennen zeitlich noch in weiter Ferne liegen, ist in Deutschland die Sache mit der Übertragung bereits geklärt. Da Sky weiterhin die Exklusivrechte an allen Sessions besitzt, werden dort auch alle Sprintrennen zu sehen sein - sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream, für den man mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe des Streamingdienstes WOW Zugang bekommt.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Was die Übertragung im Free-TV betrifft, gibt es seit dem Ausstieg von RTL in Deutschland keinen Ansprechpartner mehr. Dafür jedoch in Österreich, wo sich der ORF und ServusTV die Rechte teilen. Es gibt Ausnahmen, mit denen auch Deutsche die beiden österreichischen Sender und die dazugehörigen Livestreams empfangen können. Hier mehr Infos dazu.

Weiters seid Ihr auch mit F1TV auf der sicheren Seite. Der Streamingdienst der Formel 1 zeigt logischerweise ebenfalls alle Sprintrennen live und in voller Länge. Allerdings können den kostenpflichtigen Anbieter nur Bestandskunden nutzen.

Formel 1: Der komplette Rennkalender 2023