Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Aserbaidschan im TV, Livestream und Liveticker

In Baku steigt heute das vierte Rennen der noch jungen Formel-1-Saison. Wie Ihr das Highlight im Rahmen des Grand Prix von Aserbaidschan live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ein Freies Training, ein Qualifying, ein Sprint Shootout und das erste Sprintrennen der Saison wurden in den vergangenen Tagen auf dem Baku City Circuit absolviert. Die Startaufstellung für das Rennen beim Grand Prix von Aserbaidschan steht ebenfalls bereits fest - es ist also alles angerichtet. Um 13.30 Uhr deutscher Zeit schalten die Ampeln am heutigen Sonntag, den 30. April, fürs vierte Rennen der Saison auf Grün.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Die Rennstrecke in der Hauptstadt Aserbaidschans ist ein Stadtkurs, der die längste Vollgas-Passage der Motorsportkönigsklasse bietet. Eine Runde ist knapp mehr als sechs Kilometer lang und besteht aus acht Rechts- sowie zwölf Linkskurven.

Streckenname Baku City Circuit Länge 6.003 Meter Runden 51 Distanz 306.153km Rechtskurven 8 Linkskurven 12

© getty Nico Hülkenberg sammelte in Australien seine ersten Saisonpunkte.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream

Wie bereits an den vergangenen beiden Tagen ist Sky auch heute für die Übertragung des Rennens in Baku verantwortlich. Auch in Bezug auf den Sender hat sich nichts verändert, wieder ist Sky Sport F1 (HD) die richtige Adresse dafür. Dort geht das Spektakel um 11.55 Uhr mit den Vorberichten los. Um den Kommentar kümmert sich danach Sascha Roos, der dabei vom Experten Ralf Schumacher unterstützt wird.

Sky liefert auch nach dem Rennende Bilder aus Aserbaidschan: Um 15 Uhr geht es nach der Siegerehrung mit den Analysen zum Rennen weiter. Darauf, um 15.45 Uhr, folgt dann die Pressekonferenz mit den drei Piloten, die auf dem Podest gelandet sind.

All dies lässt sich auch im Livestream bei Sky mitverfolgen. Zwei kostenpflichtige Optionen schalten Euch den Livestream frei: ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Im Nachbarland Österreich ist im Vergleich zu gestern ebenfalls nichts neu. Wieder ist der ORF für die Übertragung verantwortlich. Die Vorberichte auf ORF1 starten um 11.40 Uhr. Parallel dazu stellt der öffentlich-rechtliche Sender in der ORF-TVthek auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. So können auch Motorsportfans aus Deutschland auf das österreichische TV- und Livestream-Angebot zugreifen.

F1TV bietet alle Sessions in dieser Saison, dadurch auch das heutige Rennen, live und in voller Länge an - allerdings nur für die, die bereits ein gültiges Abonnement haben.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Aserbaidschan im Liveticker

Wer keine Chance hat, das Rennen im TV oder Livestream zu verfolgen, kann im Liveticker von SPOX live mit dabei sein. Somit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was das Geschehen auf dem Asphalt betrifft.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Aserbaidschan.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Startaufstellung

Name Platz Name 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Sergio Pérez 4 Carlos Sainz 5 Lewis Hamilton 6 Fernando Alonso 7 Lando Norris 8 Yuki Tsunoda 9 Lance Stroll 10 Oscar Piastri 11 George Russell 12 Esteban Ocon 13 Alexander Albon 14 Valtteri Bottas 15 Logan Sargeant 16 Guanyu Zhou 17 Nico Hülkenberg 18 Kevin Magnussen 19 Pierre Gasly 20 Nyck de Vries

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Aserbaidschan

Großer Preis von Aserbaidschan Session: Rennen

Rennen Datum: 30. April 2023

30. April 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Strecke: Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan

Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan TV: Sky, ORF1 (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

© getty Red-Bull-Pilot Max Verstappen führt die Fahrerwertung aktuell an.

