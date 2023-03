Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream?

Auf dem Jeddah Corniche Circuit steigt heute das Qualifying zum Großen Preis von Saudi-Arabien. Wer die Jagd nach den besten Startplätzen live im TV und im Livestream zeigt / überträgt, zeigen wir Euch hier.

An diesem Wochenende steigt in der Formel 1 das zweite Rennwochenende des Jahres. Bevor morgen der Große Preis von Saudi-Arabien (Start: 18 Uhr) gefahren wird, steht am heutigen Samstag, 18. November, auf dem Jeddah Corniche Circuit um 18 Uhr das Qualifying an.

In diesem werden in drei Abschnitten - Q1, Q2 und Q3 - die Startplätze für das morgige Rennen ermittelt. In Q3 schaffen es die zehn schnellsten Fahrer aus Q2. Diese fahren dann um die begehrte Pole-Position.

Nach dem Sieg beim Auftaktrennen in Bahrain ist Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auch heute wieder der Gejagte. Kann der Niederländer seine Dominanz fortsetzen?

Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Sa., 18. März 2023 14.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 18. März 2023 18 Uhr Qualifying So., 19. März 2023 18 Uhr Rennen

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream?

Im Free-TV gibt es in diesem Jahr keine Formel-1-Rennen mehr zu sehen. Grund ist der Rückzug des Privatsenders RTL aus der Königsklasse des Motorsports. Im vergangenen Jahr hatte RTL noch vier Rennen live im frei empfangbaren Fernsehen live übertragen.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im Pay-TV

Livebilder des Qualifying im TV und im Livestream liefert heute in Deutschland nur ein Anbieter - Sky. Der Pay-TV-Sender ist im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 und ist somit für alle Motorsport-Fans auch in diesem Jahr für die Live-Übertragungen von allen Sessions verantwortlich.

Im TV sehen alle Sky-Kunden mit dem entsprechenden Abo das Qualifying heute ab 17.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD). Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher sitzen dann für Euch am Mikrofon und berichten live.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im Livestream

Alternativ zur Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden auch einen Livestream an. Bestandskunden können diesen über die App SkyGo auf dem Endgerät Ihrer Wahl ohne zusätzliche Kosten abrufen. Nicht-Kunden können dasselbe Ergebnis erzielen, wenn sie sich einen Livestream via WOW kostenpflichtig zulegen.

[componnet]

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im Free-TV

In Österreich überträgt ORF1 das Qualifying live im Free-TV und im Livestream (So könnt Ihr den österreichischen Sender in Deutschland empfangen).

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute live im TV und Livestream? - Infos im Überblick

Runde: 2. Qualifying in der Saison 2022

2. Qualifying in der Saison 2022 Datum: 18 . März 2022

. März 2022 Ort: Saudi-Arabien (Dschidda)

Saudi-Arabien (Dschidda) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF1

Livestream (AT): Sky, ORF, F1TV

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Formel 1: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien heute im Liveticker

Von der ersten Sekunde in Q1 bis zur letzten Sekunde in Q3 hält Euch SPOX heute mit einem ausführlichen Liveticker über alles rund um das Qualifying auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP von Saudi-Arabien.

Formel 1: Der Rennkalender 2023