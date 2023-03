Die Formel 1 ist zu Gast in Saudi-Arabien. Das Rennwochenende in Dschidda startet wie gewohnt mit den Freien Trainings. Alle Informationen zu der Übertragung der Freien Trainings beim GP von Saudi-Arabien und wo Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am 17. und 18. März finden in Dschidda beim GP von Saudi-Arabien die Freien Trainings statt. Wie gewohnt absolviert die Formel 1 am Freitag, dem ersten Tag des Rennwochenendes, die ersten beiden Freien Trainings. Die beiden Sessions sind für 14.30 Uhr und 18.00 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Am Samstag, den 18. März, startet um 14.30 Uhr auf dem Jeddah Corniche Circuit das finale 3. Freie Training.

Vor zwei Wochen startete die neue Formel-1-Saison mit dem GP von Bahrain. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen dominierte das Geschehen zum Saisonauftakt scheinbar nach belieben. Vor allem im Rennen zeigte der Red Bull seine Stärke, das Team fuhr einen ungefährdeten Doppelsieg ein. Red Bull ist das Team, das es zu schlagen gilt - auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien.

Überraschend stark zeigte sich am vergangenen Rennwochenende das Aston-Martin-Team rund um Fernando Alonso. Der Spanier beendete das Rennen in Bahrain hinter Max Verstappen und Sergio Perez als Dritter. Damit ließ der Routinier Ferrari-Pilot Carlos Sainz sowie Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton hinter sich.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 17. März 2023 14.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 17. März 2023 18.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 18. März 2023 14.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 18. März 2023 18.00 Uhr Qualifying So., 19. März 2023 18.00 Uhr Rennen

© getty Zum Saisonauftakt in Bahrain zeigte sich Weltmeister Max Verstappen in Topform. Beim GP von Saudi-Arabien gilt er erneut als Topfavorit auf den Sieg.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream

In Deutschland zeigt Sky wie gewohnt die Freien Trainings beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream. In Österreich bieten sich Euch dagegen mehrere Optionen, die Formel-1-Sessions live zu verfolgen. Dort seht Ihr die Freien Trainings auch im Free-TV im ORF oder auf F1TV.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Übertragung in Deutschland

Alle Freien Trainings beim GP von Saudi-Arabien überträgt Sky an diesem Wochenende live und in voller Länge im Pay-TV auf Sky Sport F1 (HD). Das 1. Freie Training seht Ihr dort am Freitag ab 14.15 Uhr. Um 17.45 Uhr beginnt Sky mit seiner Übertragung des 2. Freien Trainings. Die ersten beiden Freien Trainings zeigt Sky am Freitag zudem auf Sky Sport Top Event. Das 3. Freie Training seht Ihr am Samstag live auf Sky Sport F1 (HD) ab 14.15 Uhr.

Im Livestream überträgt Sky an diesem Wochenende ebenso alle Freien Trainings live und vollumfänglich. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

Ihr wohnt im grenznahen Gebiet zu Österreich? Dann könnt Ihr auch in Deutschland auf die Free-TV-Übertragung des ORF zugreifen. Mit einer VPN-Verbindung seht Ihr deutschlandweit zudem den kostenlosen Livestream des österreichischen Senders. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Die Übertragung in Österreich

In Österreich könnt Ihr die Freien Trainings beim GP von Saudi-Arabien im ORF im TV und im Livestream sehen. Am Freitag überträgt der Free-TV-Sender das 1. Freie Training ab 14.20 Uhr und das 2. Freie Training ab 18.20 Uhr. Am Samstag beginnt der ORF mit seiner Übertragung des 3. Freien Trainings um 14.20 Uhr. Den kostenlosen Livestream des ORF findet Ihr in der ORF-TVthek.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt auch in Österreich die Freien Trainings in Dschidda live im TV und Livestream. Mit F1TV, dem hauseigenen Streamingdienst der Formel 1, seht Ihr die Trainingssessions alternativ als Bestandskunden im Livestream.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rennen: GP von Saudi-Arabien

GP von Saudi-Arabien Ort: Dschidda (Saudi-Arabien)

Dschidda (Saudi-Arabien) Datum Freie Trainings: 17. und 18. März

17. und 18. März Strecke: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit Übertragung im TV: Sky, ORF

Livestream: Sky, ORF, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Präsentiert sich das Aston-Martin-Team erneut so stark wie in Bahrain?

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Saudi-Arabien im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Freien Trainings beim GP von Saudi-Arabien in ausführlichen Livetickern. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf der Strecke.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 25 2 Sergio Pérez Red Bull 18 3 Fernando Alonso Aston Martin 15 4 Carlos Sainz Ferrari 12 5 Lewis Hamilton Mercedes 10 6 Lance Stroll Aston Martin 8 7 George Russell Mercedes 6 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 9 Pierre Gasly Alpine 2 10 Alexander Albon Williams 1

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 43 2 Aston Martin 23 3 Mercedes 16 4 Ferrari 12 5 Alfa Romeo 4 6 Alpine 2 7 Williams 1 8 AlphaTauri 0 9 Haas 0 10 McLaren 0

Formel 1: Der Rennkalender 2023