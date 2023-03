F1, GP von Saudi-Arabien live im Free-TV? Formel 1 im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Auf den Formel-1-Auftakt in Bahrain folgt am Wochenende der Grand Prix von Saudi-Arabien. SPOX zeigt, ob Ihr diesen live im Free-TV sehen könnt und wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

Vor etwas mehr als einer Woche wurde mit dem ersten Freien Training auf dem Bahrain International Circuit im Golfstaat Bahrain die neue Formel-1-Saison eröffnet. Tage darauf sicherte sich Max Verstappen den ersten Sieg der Saison. Der zweifache Weltmeister macht also direkt da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Zweiter wurde Sergio Pérez, Dritter Fernando Alonso.

An diesem Wochenende steht nun also das zweite von insgesamt 23 Rennwochenenden an. Die Piloten und Teams bleiben dabei gleich in Asien, der zweite Grand Prix der Saison steigt nämlich in Saudi-Arabien. Am Freitag, den 17. März, geht es mit den ersten beiden Trainings los, am Samstag stehen das dritte Freie Training sowie das Qualifying an, ehe am Sonntag (19. März) um 18 Uhr deutscher Zeit das Rennen über die Bühne geht.

F1, GP von Saudi-Arabien live im Free-TV? Formel 1 im TV und Livestream sehen - Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 17. März 2023 14.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 17. März 2023 18.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 18. März 2023 14.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 18. März 2023 18.00 Uhr Qualifying So., 19. März 2023 18.00 Uhr Rennen

Für das Wochenende wird der Jeddah Corniche Circuit in der Hafenstadt Dschidda genutzt. Dieser besteht aus 16 Linkskurven und elf Rechtskurven und zählt zu den längsten Strecken der Weltmeisterschaft. Verstappen gewann dort das Rennen im vergangenen Jahr vor Charles Leclerc und Carlos Sainz Jr.

© getty Max Verstappen gewann den Saisonauftakt in Bahrain.

F1, GP von Saudi-Arabien live im Free-TV? Formel 1 im TV und Livestream sehen - Strecke im Steckbrief

Streckenname Jeddah Corniche Circuit Länge 6.174 Meter Runden 50 Distanz 308,450 km Rechtskurven 11 Linkskurven 16

F1, GP von Saudi-Arabien live im Free-TV? Formel 1 im TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Der Privatsender RTL, der seit jeher schon als das Zuhause der Formel 1 galt und im vergangenen Jahr immerhin vier Rennen im Free-TV zeigte, ist im Vorfeld der Saison aus dem Vertrag mit Exklusivrechteinhaber Sky ausgestiegen, um sich auf andere Sportarten zu konzentrieren. Aus diesem Grund steht die Motorsportkönigsklasse in dieser Saison ohne Free-TV-Übertragung da, weswegen auch das Wochenende in Saudi-Arabien nicht im deutschen Free-TV gezeigt wird.

Dies hat jedoch keinen Einfluss auf Nachbarland Österreich, wo jedes einzelne Rennen im frei empfangbaren Fernsehen angeboten wird. Die Rechte dafür besitzen der ORF und ServusTV. Nachdem für den GP von Bahrain ServusTV im Einsatz war, übernimmt in Saudi-Arabien der ORF die Übertragung.

Grundsätzlich ist der öffentlich-rechtliche Sender für Nutzerinnen und Nutzer aus Österreich bestimmt, es gibt allerdings auch eine Möglichkeit, in Deutschland ORF1 zu empfangen. Dies geht in den grenznahen Gebieten entweder terrestrisch oder via Kabel. Zudem werden in der ORF-TVthek (im Livestream) ebenfalls alle Sessions in Saudi-Arabien übertragen. Das Geoblocking könnt Ihr dabei mit einer VPN-Verbindung umgehen.

© getty Fernando Alonso wurde in seinem ersten Rennen als Aston-Martin-Pilot Dritter.

Wer auf die kostenlose Variante aus Österreich nicht zugreifen kann, hat immer noch die Möglichkeit, die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen im Pay-TV bei Sky zu verfolgen. Der Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte an der kompletten Saison 2023. Bei Sky Sport F1 (HD) sind die Sessions zu sehen, oft wird parallel dazu auch der Kanal Sky Sport Top Event genutzt. Durch die Übertragungen begleiten Euch wieder einmal Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Wie der ORF in Österreich stellt auch Sky zum Grand Prix im Golfstaat jede Menge Livestreams zur Verfügung. Allerdings ist der Zugriff auf diese mit Kosten verbunden. Zwei Optionen ermöglichen den Zugriff auf die Streams: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen der Streamingdienst WOW.

Auftakt zur schnellsten Show der Welt! Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Zu guter Letzt bietet die Formel 1 selbst die Sessions in Saudi-Arabien live und in voller Länge an. Dies geschieht mithilfe der Plattform namens F1TV, auf die - wegen der Exklusivrechte, die bei Sky liegen - weiterhin nur die Bestandskunden Zugriff haben. F1TV ist ebenfalls kostenpflichtig.

F1, GP von Saudi-Arabien live im Free-TV? Formel 1 im TV und Livestream sehen - Rennwochenende im Liveticker

Darüber hinaus bietet SPOX zu jedem Event am Wochenende jeweils einen Liveticker an.

F1, GP von Saudi-Arabien live im Free-TV? Formel 1 im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Saudi-Arabien

Großer Preis von Saudi-Arabien Datum: 17. bis 19. März 2023

17. bis 19. März 2023 Ort: Dschidda (Saudi-Arabien)

Dschidda (Saudi-Arabien) Strecke: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit TV: Sky, ORF1 (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (Österreich), F1TV (nur Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Rennkalender 2023