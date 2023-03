Formel 1 - Mick Schumacher über Mercedes-Saisonstart: "Haben noch große Probleme"

Mick Schumacher hat vor dem Großen Preis von Australien durchblicken lassen, mit dem Saisonstart seines neuen Rennstalls Mercedes nicht zufrieden zu sein.

"Es hat sich nicht großartig geändert zum Rennen in Saudi-Arabien. Wir haben noch große Probleme", gestand der 24-Jährige gegenüber Sky im Hinblick auf das Rennen in Melbourne am Sonntag. Bei den Silberpfeilen arbeite man deshalb "an Updates, damit wir den Schritt nach vorne machen", so Schumacher.

Er selbst hat sich in seine Rolle als Testfahrer bereits eingelebt. Vor allem die Eindrücke, die er Wochenende für Wochenende sammeln dürfe, würden ihm sehr weiterhelfen: "Ich bin meistens ruhig, darf aber überall zuhören."

Nach einem schwachen Saisonstart steht Mercedes lediglich auf Rang drei der Konstrukteurswertung. Auf Spitzenreiter Red Bull hat man nach zwei Läufen bereits 49 Zähler Rückstand.

Nach zwei Jahren als Stammfahrer bei Haas steht Schumacher in diesem Jahr bei Mercedes als Testfahrer unter Vertrag. In der Vergangenheit betonte er jedoch, in der kommenden Saison wieder in ein F1-Cockpit zurückkehren zu wollen.