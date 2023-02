Nicht mehr lange, dann drehen die Boliden in der Formel 1 endlich wieder ihre Runden. Kurz vor der Saison 2023 werfen wir für Euch einen Blick auf die Übertragungssituation in Deutschland und Österreich: Welche Kommentatoren, Experten und Moderatoren sind bei Sky, ORF und ServusTV im Einsatz?

Schon am 3. März geht es weiter in der Königsklasse des Motorsports, das erste von 23 Rennen wird beim Grand Prix von Bahrain ausgetragen. Der erste Test hat dort bereits stattgefunden, Weltmeister Max Verstappen hat dabei die beste Figur abgegeben.

Auch in diesem Jahr könnt Ihr die Formel 1 natürlich im TV und Livestream verfolgen. Während in Deutschland RTL wegfällt und nun alle Rennen live und exklusiv in voller Länge bei Sky gezeigt werden, könnt Ihr in Österreich bei ServusTV und im ORF einschalten (die genaue Aufteilung findet Ihr weiter unten).

Wenn Ihr wissen möchtet, wie sich die Teams der jeweiligen Sender zusammensetzen und welche Kommentatoren, Experten und Moderatoren am Start sind, lest einfach weiter!

Formel 1: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei Sky, ORF und ServusTV

Allzu stark müsst Ihr Euch nicht umgewöhnen, die Teams der Sender bleiben nämlich weitestgehend unverändert. Starten wir mit der Übertragung in Deutschland: Bei Sky sitzen auch in dieser Saison wieder Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock am Kommentatorenpult. Komplettiert werden sie durch Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.

© imago images Auch in dieser Saison ist Ralf Schumacher wieder Experte bei Sky.

In Österreich bleibt man ebenfalls den bekannten Teams treu. Im ORF werden Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper, Robert Lechner und Maximilian Günther von den GPs berichten. ServusTV ist mit Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle am Start.

Formel 1: Fahrer und Teams in der Saison 2023 im Überblick

Wie gewohnt gehen die zehn Teams mit 20 Fahrern in die neue Saison. Ein deutscher Fahrer hat es in ein Cockpit geschafft: Nico Hülkenberg ersetzt bei Haas seinen Landsmann Mick Schumacher, der nun als Testfahrer bei Mercedes im Einsatz ist.

Team Fahrer Fahrer Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes Lewis Hamilton George Russell Alpine Esteban Ocon Pierre Gasly McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Haas Kevin Magnussen Nico Hülkenberg AlphaTauri Nyck De Vries Yuki Tsunoda Williams Alexander Albon Logan Sargeant

© getty Max Verstappen hat beim ersten Test in Bahrain die beste Zeit eingefahren.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2023 im Überblick