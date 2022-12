Formel 1: Wann beginnt die Saison 2023? Auftakt, Rennkalender, Termine

Die Saison 2022 ist in der Formel 1 beendet. Wann beginnt die Saison 2023? Auftakt, Rennkalender, Termine: SPOX klärt in diesem Artikel.

Nach seinem ersten Titelgewinn im Jahr 2021 hat Max Verstappen die Weltmeisterschaft in der Formel 1 gleich auch in der darauffolgenden Saison für sich entschieden - und so seinem Rennstall Red Bull auch zur Team-WM verholfen. Triumphiert der Niederländer 2023 zum dritten Mal in Serie? Das steht in den Sternen.

Fest steht dagegen bereits, wann genau die kommende Saison in der Königsklasse des Motorsports beginnt. Auftakt, Rennkalender, Termine: SPOX klärt hier zur Formel 1 2023 auf.

Formel 1: Wann beginnt die Saison 2023? Auftakt, Termine

Der Startschuss eines neuen F1-Jahres fällt 2023 am Sonntag, den 5. März. Das erste Rennen findet dann in Sachir in Bahrain auf dem Bahrain International Circuit statt, los geht es um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Abgeschlossen wird die Saison am 26. November in Abu Dhabi.

© getty Die Formel-1-Saison 2023 beginnt am 5. März in Bahrain.

Um China, einen wichtigen Markt, macht die Formel 1 übrigens im vierten Jahr in Folge wegen der Corona-Pandemie einen Bogen. Der Große Preis werde auch 2023 "aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 nicht stattfinden ". Gespräche mit dem Promoter und den zuständigen Behörden hätten zu diesem Entschluss geführt. Die Formel 1 "prüft derzeit alternative Optionen, um den Platz im Kalender 2023 zu füllen".

Selbst wenn kein Ersatz für das Rennen in Shanghai gefunden wird, das am 16. April als vierter Saisonlauf stattfinden sollte, würde der Formel-1-Kalender 2023 23 Rennen und damit so viele wie noch nie umfassen. Die Absage des Großen Preises von China hatte sich abgezeichnet. Die Regierung in Peking verfolgt eine Null-Covid-Strategie, die zuletzt einerseits nicht mehr erfolgreich war. Auf der anderen Seite regt sich immer größerer Widerstand in der Bevölkerung gegen die Abriegelung ganzer Städte bei kleineren Corona-Ausbrüchen.

Ein Rennen in Deutschland ist nach momentanem Stand auch für 2023 nicht vorgesehen. Ein Highlight wird mit Sicherheit das Nachtrennen inmitten von Las Vegas, das relativ zum Abschluss am 18. November steigt. In den USA wird insgesamt dreimal gefahren: Im Mai (Miami), im Oktober (Austin) und wie erwähnt im November (Las Vegas).

Besser als Schumi, Vettel und Hamilton: Max Verstappens F1-Rekorde © getty 1/17 Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Mexiko hat Max Verstappen die magische Marke von 14 Saisonsiegen erreicht. Zuvor teilten sich Sebastian Vettel und Michael Schumacher mit je 13 Saisonsiegen diese Bestmarke. © getty 2/17 Auch nach wie vor halten Vettel und die beiden Rekordweltmeister Schumacher und Lewis Hamilton viele F1-Rekorde, einige Meilensteine konnte Verstappen aber bereits knacken. Wir blicken auf die Rekorde, die der Niederländer schon aufgestellt hat. © getty 3/17 Jüngster Teilnehmer an einem Formel-1-Test: 16 Jahre, 343 Tage © getty 4/17 Jüngster Teilnehmer an einem Rennwochenende: 17 Jahre, 3 Tage (Japan-GP 2014) © getty 5/17 Jüngster Renndebütant: 17 Jahre, 166 Tage (Australien-GP 2015) © getty 6/17 Jüngster Fahrer in den Punkten: 17 Jahre, 180 Tage (Malaysia-GP) © getty 7/17 Jüngster Rennsieger: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 8/17 Jüngster Fahrer auf dem Podium: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 9/17 Jüngster Fahrer mit einer Führungsrunde: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 10/17 Jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde: 19 Jahre, 44 Tage (Brasilien-GP 2016) © getty 11/17 Jüngster Fahrer mit einem Grand Slam (Pole Position, Rennsieg und schnellste Rennrunde an einem Wochenende): 23 Jahre, 277 Tage (Österreich-GP 2021) © getty 12/17 Meiste Podestplatzierungen innerhalb einer Saison: 18 (2021) © getty 13/17 Meiste Rennsiege innerhalb einer Saison: 14 (2022) © getty 14/17 Meiste WM-Punkte innerhalb einer Saison: 416 (2022) © getty 15/17 Und Verstappen könnte in diesem Jahr noch weitere Rekorde brechen. Schon jetzt steht der Niederländer bei 16 Podestplatzierungen. Steht er bei den letzten beiden Saisonläufen unter den besten drei Piloten, kann er seinen eigenen Rekord einstellen. © getty 16/17 Darüber hinaus steht auch der Rekord für den höchsten Punktevorsprung vor dem WM-Zweitplatzierten auf der Kippe. Aktuell hält diesen Sebastian Vettel, der 2013 mit 155 Punkten Vorsprung vor Fernando Alonso Weltmeister wurde. © getty 17/17 Verstappen hat auf seinen derzeit zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Pérez 136 Punkte Vorsprung. Bei noch zwei zu absolvierenden Rennen könnte der Niederländer die Vettel-Bestmarke jedoch noch knacken.

Mit Ausnahme des offenen China-Ersatzes ist der Kalender zur Formel 1 2023 bereits klar.

Datum Stadt Land 05. März 2023 Sakhir Bahrain 19. März 2023 Dschidda Saudi-Arabien 02. April 2023 Melbourne Australien 16. April 2023 offen offen 30. April 2023 Baku Aserbaidschan 07. Mai 2023 Miami USA 21. Mai 2023 Imola Italien 28. Mai 2023 Monte-Carlo Monaco 04. Juni 2023 Barcelona Spanien 18. Juni 2023 Montreal Kanada 02. Juli 2023 Spielberg Österreich 09. Juli 2023 Silverstone Großbritannien 23. Juli 2023 Budapest Ungarn 30. Juli 2023 Spa Belgien 27. August 2023 Zandvoort Niederlande 03. September 2023 Monza Italien 17. September 2023 Singapur Singapur 24. September 2023 Suzuka Japan 08. Oktober 2023 Losail Katar 22. Oktober 2023 Austin USA 29. Oktober 2023 Mexiko-Stadt Mexiko 05. November 2023 Sao Paulo Brasilien 18. November 2023 Las Vegas USA 26. November 2023 Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate

Formel 1: Fahrer und Teams in der Saison 2023

Die Teams zur Saison 2023 sind ebenso schon alle bekannt. Nach dem Karriereende von Sebastian Vettel und dem zumindest vorzeitigen F1-Aus von Mick Schumacher aufgrund des nicht verlängerten Vertrags bei Haas ist diesmal nur ein Deutscher im Kreis der Fahrer vertreten: Nico Hülkenberg. Er feiert sein Comeback, ersetzt Schumacher bei Haas.