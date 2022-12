Formel 1, Fahrer in der Saison 2023: Piloten, Cockpits, Teams, Kürzel, Ersatzfahrer

Die Formel-1-Saison 2022 liegt hinter uns. Und auch im kommenden Jahr kämpfen die Piloten und Teams in Königklasse des Motorsports um die Titel in der Fahrer- und Konstrukteurswertung. SPOX gibt Euch einen Überblick über die Fahrer in der Saison 2023.

Nach dem Ende einer Formel-1-Saison richtet sich der Blick automatisch auf das kommende Jahr. Max Verstappen und das Red-Bull-Team gehen als Titelverteidiger in die kommende F1-Saison. Sie gewannen souverän den Fahrer- und Konstrukteurstitel.

Die Formel-1-Saison 2023 startet am 5. März mit dem GP von Bahrain. Das Saisonfinale findet wie üblich in Abu Dhabi statt. Das 23. und letzte Rennen der Saison soll am 26. November stattfinden.

Formel 1: Fahrer und Teams in der Saison 2023

Das ganz große Stühlerücken gab es bei der Cockpit-Vergabe für die kommende F1-Saison nicht. Die drei großen Teams Red Bull, Mercedes und Ferrari vertrauen alle auf ihrer Fahrerpaarung aus der Saison 2022. Und auch Alfa Romeo setzt in der kommenden Saison mit Valtteri Bottas und Guanyu Zhou auf vertraute Kräfte.

Die anderen sechs Formel-1-Teams haben jeweils einem neuen Fahrer ein Cockpit anvertraut. Für Alpine startet im kommenden Jahr neben Esteban Ocon Pierre Gasly. Bei McLaren wurde Daniel Ricciardo, der einstige Hoffnungsträger, durch Oscar Piastri, dem F2-Champion von 2021 ersetzt.

© getty Nico Hülkenberg fährt in der kommenden Saison für das Haas-Team.

Für Aston Martin, dem Ex-Team von Sebastian Vettel, fährt zukünftig Fernando Alonso. Die vakanten Cockpits bei Haas, Williams und AlphaTauri sicherten sich Nico Hülkenberg, Logan Sargent und Nyck De Vries.

Nico Hülkenberg ist damit in der kommenden Saison der einzige Deutsche Fahrer in der F1. Er ersetzt bei Haas Mick Schumacher, der bei dem Rennstall nicht richtig Fuß fassen konnte. Sebastian Vettel, der viermalige Weltmeister, kehrt dagegen nach 16 Saisons der Formel 1 den Rücken.

Formel 1: Fahrer und Teams in der Saison 2023 im Überblick

Team Fahrer Fahrer Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes Lewis Hamilton George Russell Alpine Esteban Ocon Pierre Gasly McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alfa Romeo Valtteri Bottas Guanyu Zhou Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Haas Kevin Magnussen Nico Hülkenberg AlphaTauri Nyck De Vries Yuki Tsunoda Williams Alexander Albon Logan Sargeant

Formel 1, Fahrer in der Saison 2023: Kürzel

Die Fahrerkürzel in der Formel 1 sind ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Jedem Fahrer wird ein individuelles Kürzel zugeteilt. Die Teams benutzen die Kürzel beispielsweise um ihren Fahrern über die Boxentafeln Anweisungen und Information zukommen zu lassen.

In der TV-Übertragung sind die Fahrerkürzel häufig zu sehen. In den Trainingssessions und im Rennen werden die Kürzel in Zeitentabelle und den Zwischenständen eingeblendet.

Formel 1: Die Kürzel der Fahrer im Überblick

Fahrer Kürzel Max Verstappen VER Sergio Perez PER Charles Leclerc LEC Carlos Sainz SAI Lewis Hamilton HAM George Russell RUS Esteban Ocon OCO Pierre Gasly GAS Lando Norris NOR Oscar Piastri PIA Valtteri Bottas BOT Guanyu Zhou ZHO Fernando Alonso ALO Lance Stroll STR Kevin Magnussen MAG Nico Hülkenberg HUL Nick De Vries DEV Yuki Tsunoda TSU Alexander Albon ALB Logan Sargent SAR

Formel 1, Fahrer in der Saison 2023: Ersatzfahrer

Einige Formel-1-Teams haben ihrer Reservefahrer für die kommende Saison schon vorgestellt. Den prominentesten Namen machte das Red-Bull-Team bekannt. Daniel Ricciardo, der vor einigen Jahren das Cockpit an der Seite von Max Verstappen inne hatte, muss sich im kommenden Jahr mit einer Rolle als Ersatzfahrer begnügen. Neben ihm dient Liam Lawson als Reservefahrer für das Team. Lawson ist auch als Ersatzfahrer für AlphaTauri gemeldet.

Aston Martin erklärte kurz nach dem Ende der Saison 2022 Stoffel Vandoorne und den amtierende F2-Gewinner Felipe Drugovich als Ersatzfahrer. Die Reserverollen bei Alfa Romeo und McLaren bekleiden Théo Pourchaire und Alex Palou. Die restlichen Teams haben ihrer Ersatzfahrer noch nicht öffentlich bekannt gemacht.

Ein heißer Kandidat für eine Rolle als Reservefahrer ist Mick Schumacher. Nach seinem Aus beim Haas-Team scheint Mercedes rundum Teamchef Toto Wolff großes Interesse an Schumacher zu haben.

Formel 1, Fahrer in der Saison 2023: Die Ersatzfahrer im Überblick

Red Bull: Daniel Ricciardo, Liam Lawson

Daniel Ricciardo, Liam Lawson Mercedes: tba

tba Ferrari: tba

tba McLaren: Alex Palou

Alex Palou Alpine: tba

tba AlphaTauri: Liam Lawson

Liam Lawson Aston Martin: Stoffel Vandoorne, Felipe Drugovich

Stoffel Vandoorne, Felipe Drugovich Williams: tba

tba Alfa Romeo: Théo Pourchaire

Théo Pourchaire Haas: tba

Formel 1, Saison 2023: Der Rennkalender

Nachdem der GP von China auch in der kommenden Saison nicht ausgetragen wird, ist der Rennkalender der Formel 1 auf insgesamt 23 Rennen geschrumpft. Im nächsten Jahr bereist die Formel 1 erneut einige neue Standorte.

Zum ersten Mal in der F1-Historie trägt die Formel 1 gleich drei Rennen in den USA aus. Neben den bekannten GPs in Miami und Austin, fährt die Formel 1 in der kommenden Saison in Las Vegas. Zum ersten Mal ist die Formel 1 zudem im katarischen Losail zu Gast.