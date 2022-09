Während sich die Formel-1-Saison 2022 langsam dem Ende neigt, wirft SPOX bereits einen Blick in die Zukunft und liefert Euch die wichtigsten Infos zum Rennkalender der Saison 2023, der vor kurzem bekanntgegeben wurde. Austragungsorte, Terminplan, Rennkalender - hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst.

Die aktuelle Saison in der Formel 1 läuft noch, von den geplanten 22 Rennen wurden bereits 16 absolviert. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen führt die Meisterschaft mit einem riesigen Vorsprung an. Charles Leclerc, Verfolger Nummer eins, liegt bereits mit 116 Punkten hinter dem Niederländer.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 335 2 Charles Leclerc Ferrari 219 3 Sergio Perez Red Bull 209 4 George Russell Mercedes 203 5 Carlos Sainz Ferrari 187

Bereits im nächsten Rennen kann Verstappen den Sack zumachen und sich seinen zweiten WM-Titel sichern. Währenddessen hat der Motorsport-Weltrat des Weltverbandes FIA bereits den offiziellen Rennkalender für die nächste Saison, für 2023, veröffentlicht.

Austragungsorte, Terminplan, Rennkalender - im Folgenden bekommt Ihr Infos zu all diesen Punkten.

Formel 1, Rennen in der Saison 2023: Austragungsorte, Terminplan, Rennkalender

Die F1-Saison 2023 verspricht historisch zu werden. Wenn alles so abläuft wie geplant, wird es die längste Formel-1-Meisterschaft in der Geschichte des Sports. Diese beinhaltet nämlich ganze 24 Rennen. "Die Hinzunahme neuer Austragungsorte und die Beibehaltung traditioneller Veranstaltungen unterstreicht die solide Führung des Sports durch die FIA", ließ sich FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem zitieren. Wegen der hohen Dichte kommt es sogar dazu, dass an sechs Wochenenden in Folge gefahren wird.

Der Kampf um den Titel wird dabei wie üblich mit dem Großen Preis von Bahrain in Sakhir losgehen. Das erste Rennwochenende ist dabei für den Zeitraum 3.-5. März geplant.

Der Großteil der Rennen ist bzw. war auch in der aktuellen Saison bereits relevant, 2023 kehren jedoch auch einige Spektakel wieder zurück. Konkret: Das Rennen in Shanghai (China), das in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war und das Rennen in Losail (Katar), das wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, die im November losgeht, nicht Teil des Kalenders war. In Katar werden die Piloten nächstes Jahr auf einer brandneuen Strecke fahren.

© getty Der Große Preis von China kehrt in der Saison 2023 zurück.

Die vierwöchige Sommerpause liegt dann zwischen Grand Prix 14 und Grand Prix 15, beginnt also nach dem Rennen in Spa-Francorchamps am 31. Juli und endet vor dem 1. Freien Training in Zandvoort am 24. August.

Ebenfalls ein Comeback feiert der Große Preis von Las Vegas, der als Nachtrennen an einem Samstag über die Bühne gehen soll, womit 2023 drei Rennen in den Vereinigten Staaten (Las Vegas, Austin, Miami) geplant sind.

Das Saisonfinale ist vom 24. bis zum 26. November für den GP von Abu Dhabi reserviert. Zudem wird auch in Monaco weiterhin gefahren, der legendäre Stadtkurs wird auf jeden Fall bis 2025 Teil der Formel 1 bleiben.