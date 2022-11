Zum letzten Mal in diesem Jahr sind die F1-Piloten im Sprintrennen gefordert. Wir zeigen Euch, wer die Session beim GP von Brasilien heute live im TV und im Livestream zeigt / überträgt.

Formel 1: Sprintrennen beim GP von Brasilien - Datum, Zeit, Ort, Infos

Als letztes von nur drei Rennwochenenden in diesem Jahr beherbergt der Große Preis von Brasilien ein Sprintrennen. Am heutigen Samstag, 12. November, beginnt auf der 4,390 km langen Strecke im Autodromo Jose Carlos Pace das auch Sprintqualifying genannte Rennen um 20.30 Uhr. Gestartet wird in der Reihenfolge des gestrigen Qualifyings.

Für die ersten acht des Sprintrennens gibt es WM-Punkte: Acht für den Ersten, sieben für den Zweiten, bis zum Achten, der noch einen Punkt bekommt. Zudem gelten die Ergebnisse des Sprintrennens als die Startaufstellung des morgigen Rennens. Wer nach den 24 Runden als Erster die Zielflagge sieht, geht morgen von der Pole Position aus ins Rennen.

Formel 1: Wochenende mit Zeitplan zum GP von Brasilien im Überblick

Tag Uhrzeit (MEZ) Veranstaltung Samstag, 12.11. 16.30 Uhr 2. freies Training Samstag, 12.11. 20.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 13.11. 19.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt Sprintrennen beim GP von Brasilien live im TV und Livestream?

Das morgige Rennen kann live im Free-TV beim Privatsender RTL verfolgt werden, das heutige Sprintrennen dagegen nicht. Das liegt daran, dass RTL dank einer Sublizenz lediglich die Übertragungsrechte an vier Rennen, nicht aber an den anderen Sessions wie Freie Trainings, Qualifyings und Sprintrennen, hält.

Wer zeigt / überträgt Sprintrennen beim GP von Brasilien live im TV

Die Übertragungsrechte an allen Sessions der Formel 1 sind weiterhin im Besitz von Sky. Um das Sprintrennen heute live im TV zu sehen, benötigt Ihr also einen kostenpflichtigen Zugang zum Angebot des Pay-TV-Senders.

Wenn Ihr einen solchen habt, könnt Ihr das Qualifying auf Sky Sport F1 (HD) ab 19.45 Uhr live im TV sehen. Nach der Vorberichterstattung begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock durch das Sprintrennen.

In Österreich überträgt ORF1 das Sprintrennen heute live im Free-TV (So könnt Ihr ORF1 in Deutschland empfangen).

Wer zeigt / überträgt Sprintrennen beim GP von Brasilien im Livestream

Sky ist auch der Inhaber der F1-Übertragungsrechte im Livestream. Kunden des Pay-TV-Senders können das heutige Qualifying über die App Sky Go auf dem Endgerät ihrer Wahl im Livestream verfolgen.

Nicht-Kunden erhalten einen kostenpflichtigen Zugang zum Livestream über WOW, der neuen Sky-Streamingplattform. Ein Monatsabo kostet derzeit 29,99 Euro.

In Österreich gibt es einen kostenlosen Livestream in der in der TVthek. Tipp: Das Geoblocking für Deutschland kann durch eine legale VPN-Verbindung umgangen werden.

© getty Kevin Magnussen im Haas eroberte die Pole-Position für das Sprintrennen am Samstag.

Wer zeigt / überträgt Sprintrennen beim GP von Brasilien live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Magnussen Haas F1 2 Verstappen Red Bull 3 Russell Mercedes 4 Norris McLaren 5 Sainz Ferrari 6 Ocon Alpine F1 Team 7 Alonso Alpine F1 Team 8 Hamilton Mercedes 9 Perez Red Bull 10 Leclerc Ferrari 11 Albon Williams 12 Gasly AlphaTauri 13 Vettel Aston Martin 14 Ricciardo McLaren 15 Stroll Aston Martin 16 Latifi Williams 17 Zhou Alfa Romeo 18 Bottas Alfa Romeo 19 Tsunoda AlphaTauri 20 Schumacher Haas F1

Wer zeigt / überträgt Sprintrennen beim GP von Brasilien live im TV und Livestream? - Alle Infos

Runde: Sprintrennen beim GP von Brasilien 2022

Sprintrennen beim GP von Brasilien 2022 Datum: 12. November 2022

12. November 2022 Ort: São Paulo, Brasilien

São Paulo, Brasilien Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Beginn: 20.30 Uhr MEZ

20.30 Uhr MEZ TV: Sky, ORF, F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: Sky Go, WOW, TVthek, F1TV (nur für Bestandskunden)

Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Mexiko hat Max Verstappen die magische Marke von 14 Saisonsiegen erreicht. Zuvor teilten sich Sebastian Vettel und Michael Schumacher mit je 13 Saisonsiegen diese Bestmarke. Auch nach wie vor halten Vettel und die beiden Rekordweltmeister Schumacher und Lewis Hamilton viele F1-Rekorde, einige Meilensteine konnte Verstappen aber bereits knacken. Jüngster Teilnehmer an einem Formel-1-Test: 16 Jahre, 343 Tage. Jüngster Teilnehmer an einem Rennwochenende: 17 Jahre, 3 Tage (Japan-GP 2014). Jüngster Renndebütant: 17 Jahre, 166 Tage (Australien-GP 2015). Jüngster Fahrer in den Punkten: 17 Jahre, 180 Tage (Malaysia-GP). Jüngster Rennsieger: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016). Jüngster Fahrer auf dem Podium: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016). Jüngster Fahrer mit einer Führungsrunde: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016). Jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde: 19 Jahre, 44 Tage (Brasilien-GP 2016). Jüngster Fahrer mit einem Grand Slam (Pole Position, Rennsieg und schnellste Rennrunde an einem Wochenende): 23 Jahre, 277 Tage (Österreich-GP 2021). Meiste Podestplatzierungen innerhalb einer Saison: 18 (2021). Meiste Rennsiege innerhalb einer Saison: 14 (2022). Meiste WM-Punkte innerhalb einer Saison: 416 (2022). Verstappen könnte in diesem Jahr noch weitere Rekorde brechen. Schon jetzt steht der Niederländer bei 16 Podestplatzierungen. Steht er bei den letzten beiden Saisonläufen unter den besten drei Piloten, kann er seinen eigenen Rekord einstellen. Darüber hinaus steht auch der Rekord für den höchsten Punktevorsprung vor dem WM-Zweitplatzierten auf der Kippe. Aktuell hält diesen Sebastian Vettel, der 2013 mit 155 Punkten Vorsprung vor Fernando Alonso Weltmeister wurde. Verstappen hat auf seinen derzeit zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Pérez 136 Punkte Vorsprung. Bei noch zwei zu absolvierenden Rennen könnte der Niederländer die Vettel-Bestmarke jedoch noch knacken.

Wer zeigt / überträgt Sprintrennen beim GP von Brasilien live im TV und Livestream? - Der aktuelle WM-Stand in der Fahrerwertung