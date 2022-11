Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Brasilien im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht dieses Wochenende Halt in Brasilien. In Sao Paulo findet schon am heutigen Freitag das Qualifying statt. Warum das so ist und wo man das Zeitfahren im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann, erklärt SPOX.

Endspurt in der Formel 1: Zwei Rennen noch, dann ist es das auch mit der Saison 2022 gewesen. Ehe das Finale in Abu Dhabi am 20. November steigt, absolvieren die Piloten an diesem Sonntag, den 13. November, den vorletzten Grand Prix des Jahres in Brasilien.

Wo genau? Gefahren wird in Sao Paulo auf dem dortigen Autodromo Jose Carlos Pace. Dieser ist 4.309 Meter lang und beinhaltet 15 Kurven: fünf Rechts- und zehn Linkskurven. 71 Runden stehen beim Rennen auf dem Programm.

Bevor es damit allerdings so weit ist, gilt es zuvor erst einmal das Qualifying zu bestreiten. Ein Qualifying, das diesmal nicht der finalen Startaufstellung für das Rennen dient, sondern für das Sprintrennen am Samstag.

Das bedeutet: Das Zeitfahren ergibt die Startaufstellung für das Sprintrennen und das Ergebnis des Sprintrennens die finale Startaufstellung zum GP. Über die Bühne geht das Qualifying am heutigen Freitag, den 11. November, ab 20 Uhr. Ab 16.30 Uhr findet übrigens das erste freie Training statt.

Formel 1: Wochenende mit Zeitplan zum GP von Brasilien

Tag Uhrzeit (MEZ) Veranstaltung Freitag, 11.11. 16.30 Uhr 1. freies Training Freitag, 11.11. 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 12.11. 16.30 Uhr 2. freies Training Samstag, 12.11. 20.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 13.11. 19.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Brasilien im TV und Livestream

Wer mit eigenen Augen nichts von dem Zeitfahren verpassen möchte, benötigt ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Exklusivrechte an der Königsklasse im Motorsport, das Programm umfasst sämtliche Veranstaltungen - von den Trainings über die Qualifyings bis hin zu den Rennen.

Ausnahmsweise wird dieses Wochenende auch eine Übertragung im Free-TV bei RTL geboten, das allerdings nur am Renn-Sonntag.

Zum Qualifying beginnt Sky auf Sky Sport F1 seine Übertragung heute um 19.30 Uhr. Sascha Roos ist Kommentator, als Experte an seiner Seite fungiert Ex-Fahrer Timo Glock. Im Anschluss an das Zeitfahren seht Ihr dieses übrigens ab 22 Uhr in der Wiederholung, wenn Ihr mögt - ebenfalls auf Sky Sport F1.

Abgesehen von der Möglichkeit, bei Sky klassisch im TV einzuschalten, könnt Ihr das Angebot auch via Livestream verfolgen. Zurückgreifen müsst Ihr hierfür auf die Plattformen Sky Go oder WOW, die Ihr beide auf allen erdenklichen mobilen Endgeräten nutzen könnt. Einfach App runterladen und einschalten.

In Österreich gibt es die Formel 1 heute nicht nur auf Sky, sondern auch beim ORF zu sehen. Was das zur Sache tut? Ganz einfach: Mit einer legalen VPN-Verbindung kann man das Geoblocking umgehen und den Livestream in der TVthek damit ebenfalls aufrufen. In diesem Artikel gibt es dazu genauere Informationen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Brasilien im Liveticker

Wer kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchte, der ist bei SPOX genau richtig, um vom Qualifying nichts zu verpassen. Zur Verfügung steht hier auf der Plattform nämlich ein Liveticker, der umgehend über alles Wichtige und sämtliche Zeiten informiert.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Brasilien nicht live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Runde: Qualifying zum Sprintrennen vor dem 21. GP der Saison 2022

Qualifying zum Sprintrennen vor dem 21. GP der Saison 2022 Datum: 11. November 2022

11. November 2022 Ort: São Paulo, Brasilien

São Paulo, Brasilien Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Beginn: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ TV: Sky, ORF, F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: Sky Go, WOW, TVthek, F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Der WM-Stand (nach 20 von 22 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 416 2 Sergio Pérez Red Bull 280 3 Charles Leclerc Ferrari 275 4 George Russell Mercedes 231 5 Lewis Hamilton Mercedes 216 6 Carlos Sainz Ferrari 212 7 Lando Norris McLaren 111 8 Esteban Ocon Alpine 82 9 Fernando Alonso Alpine 71 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 47

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 696 2 Ferrari 487 3 Mercedes 447 4 Alpine 153 5 McLaren 146 6 Alfa Romeo 53 7 Aston Martin 49 8 Haas 36 9 AlphaTauri 35 10 Williams 8

