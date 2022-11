Formel 1: Ferrari mit Statement zu Spekulationen um Zukunft von Teamchef Mattia Binotto

Die Scuderia Ferrari hat mit einem Statement auf die anhaltenden Gerüchte um Teamchef Mattia Binotto reagiert und ein Aus des Italieners dementiert.

"Zu Spekulationen in bestimmten Medien in Bezug auf die Position von Mattia Binotto, Teamchef der Scuderia Ferrari, teilt Ferrari mit, dass diese Gerüchte völlig ohne Grundlage sind", schrieb der Rennstall auf Twitter. Zuvor hatte die Gazetta dello Sport berichtet, dass Binotto entlassen werden sollte.

Zudem brachte die Zeitung schon einen Nachfolger ins Spiel. Demnach soll Fred Vasseur (54), aktuell Teamchef bei Alfa Romeo Sauber, den Teamchef beerben.

Binotto sowie das Team steht nach der enttäuschend verlaufenen Saison in der Kritik. Zu Saisonbeginn waren die Roten noch auf Augenhöhe mit Red Bull und Weltmeister Max Verstappen.

Durch Strategie-Fehler am Kommandostand und bei den Boxenstopps musste Top-Fahrer Charles Leclerc die Titelhoffnung jedoch schnell begraben.

In der Fahrerwertung liegt Leclerc vor dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi punktgleich mit Sergio Perez auf Platz zwei. Carlos Sainz ist Sechster. In der Konstrukteurswertung liegt Ferrari dagegen knapp 200 Zähler hinter Red Bull und nur 19 Punkte vor Mercedes.

