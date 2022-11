Beim Grand Prix von Brasilien steigt heute das dritte und letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison 2022. Die Session wird live bei SPOX getickert.

Nach Imola und Spielberg findet in der Formel 1 wieder ein Sprintrennen statt. Diesmal sind die Piloten in Interlagos im Rahmen des Großen Preises von Brasilien im Einsatz. Hier bei SPOX könnt Ihr die komplette Session im Liveticker verfolgen.

Formel 1: Sprintrennen in Brasilien heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem das Sprintrennen in dieser Saison bereits zweimal zum Einsatz kam - in Imola (Italien) und Spielberg (Österreich) -, wird heute in Interlagos zum dritten und letzten Mal in dieser Saison auf diese Art und Weise die Startaufstellung für ein Rennen - das vorletzte der Saison - bestimmt. Auf die Pole Position fuhr im gestrigen Qualifying überraschenderweise der Haas-Pilot Kevin Magnussen. Der Teamkollege von Mick Schumacher, der Letzter wurde, hat gute Chancen, um Punkte zu sammeln, da die ersten acht Fahrer im Sprintrennen Punkte bekommen.

Vor Beginn: Wegen der Zeitverschiebung geht die Session auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in der Großstadt Sao Paulo erst um 20.30 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sprintrennen beim Grand Prix von Brasilien.

Formel 1: Sprintrennen in Brasilien heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Sprintrennens kümmert sich wie üblich der Pay-TV-Sender Sky, der das Ganze bei Sky Sport F1 (HD) ab 19.45 Uhr überträgt. Zum Einsatz kommt dabei das Kommentatoren-Duo Sascha Roos und Timo Glock.

Ebenso lässt sich das Sprintrennen auch im Livestream von Sky verfolgen, den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW aufrufen könnt.

Bei F1TV wird die komplette Session für Bestandskunden ebenfalls angeboten. In Österreich kümmert sich der ORF um den Grand Prix von Brasilien, das Sprintrennen ist jedoch bei ORF2 im Free-TV und in der ORF-TVthek zu sehen.

Die Startaufstellung