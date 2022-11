Formel 1: Neue Option für Mick Schumacher?

Mick Schumacher wird für die kommende Saison in der Formel 1 als möglicher Ersatzfahrer bei Mercedes gehandelt. Das berichtet Auto, Motor und Sport.

Demnach soll der 23-Jährige die erste Alternative für ein Engagement als Ersatzfahrer bei den Silberpfeilen sein, sofern sich Wunschkandidat Daniel Ricciardo gegen eine Unterschrift bei Mercedes entscheiden sollte.

Riccardo, dessen Vertrag bei McLaren nicht verlängert wurde, hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Neben Mercedes soll aber auch Red Bull starkes Interesse daran haben, den Australier als Reservepilot zu engagieren.

Ricciardo, der bereits von 2014 bis 2018 für Red Bull in der Formel 1 an den Start ging, soll laut des Berichts eher zu einer Rückkehr zu seinem Ex-Team tendieren, auch wegen der Perspektive nach der folgenden Saison dort wieder ein festes Cockpit, etwa das von Sergio Perez, ergattern zu können.

Schumachers Zukunft in der Formel 1 ist aktuell offen. Sein bisheriger Rennstall Haas will in der kommenden Woche über die Besetzung des zweiten Cockpits neben Kevin Magnussen entscheiden. Der deutsche Ruheständler Nico Hülkenberg ist sein großer Rivale im Kampf um einen Vertrag beim US-Team, im Alter von 35 Jahren hofft er auf ein Comeback.

Schumacher musste im Ringen um eine Weiterbeschäftigung am Freitag einen Rückschlag verkraften. Während sein Teamkollege Magnussen sensationell die Pole Position holte, landete der Sohn von Michael Schumacher im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien auf einem enttäuschende letzten Platz.