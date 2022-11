In der Formel 1 findet am heutigen Samstag das Qualifying zum GP von Brasilien statt. Bei RTL wird es das Zeitfahren allerdings nicht zu sehen geben - anders als das Rennen selbst. SPOX klärt in diesem Artikel darüber auf, warum das so ist.

Sie ist so gut wie beendet, die Saison 2022 in der Formel 1, die wichtigsten Entscheidungen sind allerdings unlängst gefallen: Max Verstappen steht schon seit dem 9. Oktober als erneuter Weltmeister fest, seinem Rennstall Red Bull hat er zudem zum Gewinn der Konstrukteurs-WM verholfen.

Zum Abschluss gebracht wird das F1-Jahr am 20. November in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Abu Dhabi. Zuvor macht die Königsklasse des Motorsports noch in Brasilien Halt. Dort findet am Sonntag, den 13. November, der vorletzte GP in 2022 statt.

Zur Sache geht es dabei in São Paulo auf dem Autodromo Jose Carlos Pace. Dieser ist 4309 Meter lang, auf die Piloten warten beim Rennen 71 Runden. Vor dem Grand Prix muss erst einmal geklärt werden, wer von welcher Position aus an den Start geht.

In Vorbereitung darauf findet schon am heutigen Freitag, den 12. November, das Qualifying statt. In Brasilien wird nämlich der Modus des Sprintrennens angewandt. Heißt: Heute ist es ab 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein reines Zeitfahren, bei dem die Startaufstellung für den Sprint ermittelt wird. Dieser ist dann für Samstag ab 20.30 Uhr angesetzt, die Fahrer können ihre finale Startposition für den Sonntag dann per Rennmodus noch verbessern - oder eben verschlechtern.

Formel 1: Wochenende mit Zeitplan zum GP von Brasilien

Tag Uhrzeit (MEZ) Veranstaltung Freitag, 11.11. 16.30 Uhr 1. freies Training Freitag, 11.11. 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 12.11. 16.30 Uhr 2. freies Training Samstag, 12.11. 20.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 13.11. 19.00 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Brasilien nicht live im TV und Livestream

Freuen wird einerseits sicherlich nicht wenige Formel-1-Fans in Deutschland: Dieses Wochenende zeigt RTL das Rennen live und in voller Länge im Free-TV. Der Privatsender aus Köln darf bis einschließlich 2024 vier Große Preise pro Saison parallel live im frei empfangbaren Fernsehen zeigen, das vierte und somit letzte für dieses Jahr ist ebenjener GP in São Paulo.

Allerdings: Trotz dessen gibt es zu den beiden freien Trainings, dem Qualifying und dem Sprintrennen keine Übertragung. Diese bezieht sich im Falle von RTL wie erwähnt stets nur auf das richtige Rennen am Sonntag, so sieht die Rechtelage schlichtweg aus.

Wer das komplette F1-Wochenende und nicht nur den GP live erleben möchte, schaltet live bei Sky ein. Der Pay-TV-Sender zeigt unter anderem das heutige Qualifying auf dem Kanal Sky Sport F1. Los geht es mit der Übertragung zum Zeitfahren um 19.30 Uhr. Zuvor kann man sich dort dann übrigens auch das erste freie Training anschauen.

Sascha Roos kommentiert, Experte ist Timo Glock. Bereits ab 22 Uhr gibt es das Qualifying nochmals in der Wiederholung zu sehen. Mit Sky Go und WOW stehen zwei Plattformen zur Verfügung, um per Livestream nichts zu verpassen, wenn man nicht im TV einschalten kann.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Brasilien nicht live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Runde: Qualifying zum Sprintrennen vor dem 21. GP der Saison 2022

Qualifying zum Sprintrennen vor dem 21. GP der Saison 2022 Datum: 11. November 2022

11. November 2022 Ort: São Paulo, Brasilien

São Paulo, Brasilien Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Beginn: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Formel 1 - Mick Schumacher oder Nico Hülkenberg: "Die große Frage" soll sich klären

Immerhin eines wird diese Reise nach Brasilien Mick Schumacher wohl bringen: endlich Klarheit. Nach Monaten der Ungewissheit soll er in Sao Paulo erfahren, ob es für ihn weitergeht in der Formel 1 - vielleicht gibt es allerdings schlechte Nachrichten: Nicht wenig deutet mittlerweile darauf hin, dass er seinen Platz bei Haas tatsächlich an den Ruheständler Nico Hülkenberg verliert.

"Hoffentlich" werde es in dieser Woche eine Entscheidung geben, sagte Teamchef Günther Steiner zuletzt, und dann sprach er auffällig viel über Erfahrung: Ob Schumacher genug davon habe, "um das Team voranzubringen". Oder ob man jemand anderen benötige: "Das ist die große Frage." Schumacher, 23, oder Hülkenberg, 35.

Und spätestens jetzt hat der Sohn des Rekordweltmeisters seine Zukunft bei Haas nicht mehr selbst in der Hand. Wie er am Sonntag in Brasilien und eine Woche später beim Saisonfinale in Abu Dhabi abschneidet, das spielt keine Rolle mehr.

"Es geht nicht mehr um ein Rennen", sagte Steiner bei AFP, "ich bin niemand, der sagt: 'Mit einem guten Rennen oder einem guten Test bekommst du ein Cockpit.'" Dieser Ansatz sei "zu simpel", das habe man "vielleicht vor 20, 30 Jahren" so gemacht, "heute muss man das große Ganze sehen".

Das ist durchaus bemerkenswert, denn genau auf diesen Ansatz hatte es vor allem Teambesitzer Gene Haas zuletzt heruntergebrochen: Schumacher müsse in den verbleibenden Rennen Punkte holen, sagte der Amerikaner. In einem Auto wohlgemerkt, mit dem das nur in Ausnahmefällen möglich ist, mit dem auch Teamkollege Kevin Magnussen hinterherfährt.

Seit dem Frühsommer, seit Schumacher merklich besser mit dem VF-22 zurechtkommt, landete er in zehn von 15 Rennen vor dem Dänen, der bereits einen Vertrag für 2023 hat. Geholfen hat dem Deutschen das, bislang zumindest, nicht. Vor einigen Tagen preschte der niederländische TV-Sender Ziggo Sport gar vor und vermeldete: Schumacher sei raus, Hülkenberg werde an diesem Donnerstag in Interlagos als Haas-Fahrer für die kommende Saison verkündet.

Nach SID-Informationen war das allerdings verfrüht, sogar am Mittwochmorgen herrschte noch Unklarheit. Ein Tausch Schumacher gegen Hülkenberg allerdings wirkt möglicherweise nur auf den ersten Blick wie eine ungewöhnliche Idee. Auf der einen Seite ein junger Rennfahrer mit einem - allein dank seines Nachnamens - hohen Werbewert, dessen Entwicklungskurve nach oben zeigt, der zudem das Team und das Auto kennt. Auf der anderen ein zwar höchst angesehener Fahrer, der allerdings seit drei Jahren ohne Stammcockpit ist - und eben auch schon 35 Jahre alt.

Vielleicht wäre aber auch Schumacher für Haas keine sichere Investition in die Zukunft. Audi hat jüngst seinen Einstieg in die Formel 1 ab 2026 verkündet, immer wieder hat der deutsche Hersteller bekräftigt, dass er gerne mit einem deutschen Piloten fahren möchte. Und momentan ist außer Schumacher kein geeigneter Kandidat in Sicht.

Audi wird für den Einstieg Anteile am Sauber-Team übernehmen, schon 2024 wäre Schumacher dann für die Schweizer eine attraktive Option, könnte dort dabei helfen, den Werkseinstieg vorzubereiten - Haas indes müsste dann schon wieder einen neuen Piloten suchen. (Quelle: SID)

