Die Formel 1 ist in den Vereinigten Staaten zu Gast für den Grand Prix von Austin. Heute steht das Qualifying auf dem Plan. Wer dieses live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Tag zwei beim Großen Preis von Austin, Texas! Zum zweiten Mal in dieser Saison sind die Piloten in den Vereinigten Staaten unterwegs, im Mai fand nämlich bereits ein Grand Prix in Miami statt. Nun wird also auf dem Circuit of The Americas in Austin gefahren - es ist das insgesamt 19. Rennwochenende der Saison. Am heutigen Samstag, den 22. Oktober, stehen das 3. Freie Training und das Qualifying auf dem Plan. Die Sessions starten dabei aus deutscher Sicht zu ungewöhnlichen Uhrzeiten, da die texanische Hauptstadt in einer anderen Zeitzone liegt. Deswegen geht das 3. Freie Training heute um 21 Uhr deutscher Zeit los, das Qualifying ist für Mitternacht geplant. Das Rennen morgen (23. Oktober) steigt um 21 Uhr.

Formel 1, GP von Austin (USA): Zeitplan

Datum Beginn (MEZ) Session Freitag, 21. Oktober 21.00 Uhr 1. Freies Training Samstag, 22. Oktober 00.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 22. Oktober 21.00 Uhr 3. Freies Training Sonntag, 23. Oktober 00.00 Uhr Qualifying Sonntag, 23. Oktober 21.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Austin (USA) live im TV und Livestream?

Wie an jedem Rennwochenende üblich, ist auch das heutige Qualifying in Austin live im TV und im Livestream zu sehen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Austin (USA) live im Free-TV?

Zwar darf RTL auch in diesem Jahr vier Rennen im Free-TV übertragen, der Grand Prix von Austin zählt jedoch nicht dazu. Außerdem sind bei RTL sowieso nur die Rennen und nicht die restlichen Sessions (Trainings und Qualifyings) zu sehen. In Deutschland gibt es also keine Möglichkeit, das heutige Qualifying im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, dafür jedoch in Österreich, wo sich ServusTV und der ORF die Übertragungsrechte teilen. Um nichts zu verpassen, müsst Ihr um 23.50 Uhr ORF1 anmachen, gleichzeitig meldet sich dann auch das Kommentatoren-Duo, bestehend aus Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Grundsätzlich ist der ORF für österreichische Formel-1-Fans, jedoch haben auch einige Deutsche die Möglichkeit, den Sender zu empfangen.

© getty Max Verstappen hat als Weltmeister keinen Druck mehr.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Austin (USA) live im Pay-TV?

Während es in Deutschland also keine Free-TV-Übertragung gibt, ist die Situation, was das Pay-TV anbelangt, anders. Sky besitzt nämlich die Exklusivrechte und zeigt daher alle Sessions der Saison 2022 live und in voller Länge, so natürlich auch das heutige Qualifying in Austin. Bei Sky Sport F1 (HD) werden die ersten Livebilder um 23.30 Uhr gezeigt, Sascha Roos und Ralf Schumacher sind, wie gewohnt, für den Kommentar zuständig. Übrigens ist bei Sky, auf demselben Sender, auch das 3. Freie Training (Übertragungsstart: 20.45 Uhr) zu sehen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Austin (USA) im Livestream?

Dieselben beiden Anbieter, die das Qualifying im TV zeigen - der ORF und Sky -, bieten es auch im Livestream an. Der Stream in der ORF-TVthek ist kostenlos, Sky hingegen ist kostenpflichtig und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW freischaltbar.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, liefert ebenfalls einen Livestream, diesen können jedoch nur Bestandskunden nutzen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Austin (USA) im Liveticker

Eine weitere Alternative, beim Qualifying live mit dabei zu sein, bietet SPOX an. Wir tickern den Kampf um die Pole Position ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim GP von Austin.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Austin.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Austin (USA) live im TV und Livestream? - Infos zur Strecke

Name: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Rundenlänge: 5.516 Meter

5.516 Meter Runden: 56

56 Gesamtdistanz: 308,405 km

308,405 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 12

Formel 1: Rennkalender 2022