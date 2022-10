In der Formel 1 neigt sich die Saison ihrem Ende zu, beim viertletzten GP findet in Austin (USA) heute das Qualifying statt. Hier könnt Ihr den Kampf um die Pole Position im Liveticker verfolgen!

Nicht mehr viele Rennen werden dieses Jahr in der Formel 1 noch absolviert. Wer kann sich beim GP von Austin im heutigen Qualifying die besten Positionen sichern? Die Antwort gibt's hier im Liveticker!

Formel 1: Qualifying beim GP von Austin (USA) heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Den Titel in der Fahrerwertung hat Max Verstappen bereits erfolgreich verteidigt, hinter ihm wird in der Gesamtwertung allerdings noch um die nächstbesten Plätze gekämpft. Verstappens Teamkollege im Red Bull, Sergio Pérez, hat sich jüngst an Charles Leclerc vorbei auf den zweiten Rang geschoben - die beiden trennt lediglich ein Punkt. Sebastian Vettel nimmt mit 32 Zählern den 11. Platz im Gesamtklassement ein.

Vor Beginn: Weil der dieswöchige Grand Prix in den USA stattfindet, ist die Startzeit des Qualifyings in Deutschland entsprechend spät. Um 0 Uhr soll es in der Nacht auf Sonntag auf dem Circuit of The Americas losgehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim GP von Austin.

Formel 1: Qualifying beim GP von Austin (USA) heute im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Qualifying heute nicht übertragen, stattdessen zeichnet Sky für den GP von Austin - wie für die meisten Stopps im diesjährigen Kalender - exklusiv verantwortlich. Eine halbe Stunde vor dem Startschuss könnt Ihr auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event einschalten, das altbekannte Duo aus Sascha Roos und Ralf Schumacher wird für Euch kommentieren.

Alternativ bietet Sky auch diesmal wieder einen Livestream des Qualifyings an. Dieser ist auf SkyGo und WOW verfügbar.

