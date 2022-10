Heute findet das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko statt. Im Free-TV ist es nicht auf RTL live zu sehen. Warum das so ist, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Die Formel-1-Saison 2022 neigt sich schön langsam dem Ende entgegen. Am morgigen Sonntag, 30. Oktober, steigt mit dem Großen Preis von Mexiko auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez das drittletzte Rennen des Jahres. In dieses geht Red-Bull-Pilot Max Verstappen ohne viel Druck, steht er doch bereits als Weltmeister fest.

Gewinnen will er das morgige Rennen dennoch, weshalb er und seine Fahrerkollegen beim heutigen Qualifying ab 22 Uhr Gas geben werden, um sich einen guten Startplatz zu ergattern. Vor dem Qualifying steht ab 19 Uhr das dritte Freie Training an.

Lässt sich das Qualifying zum GP von Mexiko heute live bei RTL verfolgen? Das verraten wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream

Seit dem Beginn der Formel-1-Saison 2021 zeigt der Privatsender RTL nur noch wenige Rennen - und schon gar keine Livebilder von den Trainingseinheiten und Qualifyings - im frei empfangbaren Fernsehen.

Der Grund: Der Privatsender ist nicht mehr im Besitz der exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 in Deutschland, weshalb er auch heute das Qualifying beim GP von Mexiko nicht live zeigen darf.

Auf vier Rennen sind die Live-Übertragungen von der Formel 1 bei RTL seit vergangenem Jahr zusammengeschrumpft. Drei der vier Rennen wurden dank einer Sublizenz bereits übertragen, das letzte ist der Große Preis von Brasilien in Sao Paulo am 13. November. Das Qualifying wird RTL aber auch einen Tag davor nicht live übertragen, da hierfür die exklusiven Übertragungsrechte bei einem anderen Anbieter liegen.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV sehen

In die Rolle des exklusiven TV-Partners der Formel 1 in Deutschland ist seit Beginn der Saison 2021 Sky geschlüpft. Der Pay-TV-Sender überträgt an jedem Rennwochenende der Formel 1 an allen drei Tagen jeweils auf Sky Sport F1 (HD) alle Sessions live.

Heute beginnt die Übertragung vom Qualifying in Mexiko City mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher um 21.30 Uhr.

Formel 1 heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im Livestream sehen

Sky-Kunden können das Qualifying über die App SkyGo heute auch im Livestream auf dem Endgerät ihrer Wahl verfolgen. Die App gibt es auch für viele Smart-TVs, was eine Übertragung des Qualifying auf dem großen TV-Bildschirm ermöglicht.

Nicht-Kunden haben die Möglichkeit, das heutige Qualifying kostenpflichtig via WOW anzuschauen.

Formel 1, GP von Mexiko: Zeitplan

Datum Uhrzeit Session Samstag, 29. Oktober 2022 19 Uhr 3. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 22 Uhr Qualifying Sonntag, 30. Oktober 2022 21 Uhr Rennen

Formel 1: Qualifying beim GP von Mexiko heute im Liveticker

Wer das heutige Qualifying nicht live im TV oder im Livestream verfolgen kann, dem empfehlen wir den Liveticker von SPOX, der über alle Rundenzeiten in den drei Quali-Abschnitten informiert.

Hier geht's zum Liveticker vom Qualifying zum GP von Mexiko.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Die Strecke im Steckbrief

Streckenname: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4304 Meter

4304 Meter Runden im Rennen: 71

71 Renndistanz: 305,584 km

305,584 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

Formel 1: Der Rennkalender 2022