Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Austin (USA) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Grand Prix von Austin (USA) wird heute das Rennen absolviert. Wie Ihr den Kampf um die WM-Punkte live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Seit dem Grand Prix von Japan steht Max Verstappen als Formel-1-Weltmeister fest, trotzdem wird jedoch weiter gefahren, da noch vier Rennen im Kalender anstehen. Eines davon wird am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, bestritten - das Rennen beim Grand Prix von Austin (USA). Es ist das 19. von insgesamt 23 Rennen und wird um 21 Uhr deutscher Zeit auf dem Circuit of The Americas eröffnet.

Während der erste Platz der Fahrerwertung also bereits in Stein gemeißelt ist, ist der Kampf um Platz zwei noch offen. Sergio Perez (253 Punkte), Charles Leclerc (252 Punkte), George Russell (207 Punkte) und Carlos Sainz (202 Punkte) streiten sich noch darum.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Austin (USA) heute live im TV und Livestream

Auch das heutige Rennen ist nicht bei RTL im Free-TV zu sehen, dafür wie üblich bei Sky, dem Pay-TV-Sender, der die Exklusivrechte an der Motorsportkönigsklasse in Deutschland besitzt. Sky Sport F1 (HD) heißt dabei der Sender, den Ihr diesbezüglich anmachen müsst. Auf diesem geht die Vorberichterstattung um 19.30 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Rennstart, los. Durch das Spektakel führt Euch dann das altbekannte Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Später werden auf demselben Sender dann noch die Siegerehrung, Interviews der Fahrer und Teamchefs sowie eine Analyse zum Rennen angeboten.

Sky zeigt das Rennen nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream, wofür Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW braucht.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

© getty Charles Leclerc liegt in der Fahrerwertung auf Rang drei.

Obwohl im deutschen Free-TV das Rennen nicht übertragen wird, ist es in Österreich anders. Im Nachbarland teilen sich nämlich der ORF und ServusTV die Rechte. Beim Großen Preis von Austin (USA) ist wieder der ORF an der Reihe, deshalb wird der Kampf um die WM-Punkte ab 20.15 Uhr auf ORF1 gezeigt. Ebenso ist der ORF auch für die Livestream-Übertragung in Österreich verantwortlich, indem er das Rennen in der ORF-TVthek anbietet. Während der ORF grundsätzlich für Österreicherinnen und Österreicher bestimmt ist, haben auch Deutsche die Möglichkeit, den Sender zu empfangen. Wie genau das geht, könnt Ihr hier nachlesen.

Ein weiterer Anbieter heute heißt F1TV. Beim Streamingdienst der Formel 1 sind alle Sessions der Saison zu sehen, Zugriff auf diese haben jedoch nur Bestandskunden.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Austin (USA) heute im Liveticker

Wer das Angebot von Sky, dem ORF und F1TV nicht nutzen kann, muss trotzdem nicht das Rennen in Austin auslassen. Der Grund: SPOX tickert das Geschehen auf der Strecke in der texanischen Hauptstadt live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Austin (USA).

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Austin (USA) heute live im TV und Livestream - Startaufstellung

Qualifying beim GP von Austin (USA) Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Max Verstappen 3 Lewis Hamilton 4 George Russell 5 Lance Stroll 6 Lando Norris 7 Sergio Perez +5 Pos, Motor 8 Valtteri Bottas 9 Alexander Albon 10 Sebastian Vettel 11 Charles Leclerc +10 Pos, Motor und Turblader 12 Fernando Alonso +5 Pos, Motor 13 Pierre Gasly 14 Yuki Tsunoda 15 Kevin Magnussen 16 Daniel Ricciardo 17 Esteban Ocon 18 Mick Schumacher 19 Guanyu Zhou +5 Pos, Motor 20 Nicholas Latifi

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Austin (USA) heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Runde: Rennen beim 19. Grand Prix der F1-Saison 2022

Rennen beim 19. Grand Prix der F1-Saison 2022 Ort: Austin, Texas, USA

Austin, Texas, USA Datum: 23. Oktober 2022

23. Oktober 2022 Uhrzeit: 21 Uhr (MEZ)

21 Uhr (MEZ) Strecke: Circuit of The Americas

Circuit of The Americas Runden: 56

56 Distanz: 308,405 km

308,405 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 11

11 Übertragung: Sky, ORF1, F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: Sky Go, WOW, ORF-TVhek, F1TV (nur für Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

Formel 1: Rennkalender 2022