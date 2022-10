Ab Mitternacht vom heutigen Samstag auf den morgigen Sonntag absolviert die Formel 1 in Austin (USA) das Qualifying zum 19. Grand Prix der Saison. Kann man es sich live im TV und Livestream anschauen? Und wenn ja, wo? SPOX klärt auf.

Endspurt in der Formel 1: 18 Rennen sind absolviert, vier stehen noch aus, dann ist eine weitere Saison Geschichte. Max Verstappen steht bereits als Weltmeister fest, bestritten werden die ausstehenden Großen Preise natürlich trotzdem. Nach dem Japan-Aufenthalt vor zwei Wochen geht es nun in den USA weiter. Genauer: nahe Austin in Texas auf dem Circuit of The Americas.

Ehe dort am Sonntag, den 23. Oktober ab 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Rennen stattfindet, ist für den heutigen Samstag (22. Oktober) das Qualifying angesetzt. Der Startschuss hierfür fällt um 0 Uhr MEZ. Vor dem Zeitfahren bestreiten die Piloten ab 21 Uhr MEZ noch ihre dritte Trainingseinheit.

Lässt sich das Qualifying zum GP von Austin in den USA heute live bei RTL verfolgen? SPOX klärt auf, wie es mit der Übertragung aussieht.

© getty Die Formel 1 macht Halt in Austin.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Austin (USA) heute nicht live im TV und Livestream

RTL war über Jahrzehnte hinweg die erste Anlaufstelle, wenn man die Formel 1 in Deutschland live im Fernsehen schauen wollte. Das ist aber seit der Saison 2020 nicht mehr der Fall. Die Exklusivrechte liegen bei Sky, wobei der Pay-TV-Sender mit RTL vereinbart hat, dass bis einschließlich 2024 vier Rennen pro Saison auch parallel im Free-TV bei RTL gezeigt werden.

Das Austin-Wochenende gehört nicht dazu, stattdessen betrifft das nach Imola (24. April), Silverstone (3. Juli) und Zandvoort (4. September) noch Sao Paulo (13. November). Wenn RTL an einem Renn-Wochenende ebenfalls auf Sendung geht, dann auch wirklich nur zu den Großen Preisen. Selbst dann wird es die Trainingseinheiten sowie die Qualifyings ausschließlich bei Sky zu verfolgen geben.

Bei dem Bezahlfernsehsender startet die Formel-1-Übertragung heute um 23.30 Uhr, einschalten müsst Ihr dabei bei Sky Sport F1. Kommentator ist Sascha Roos, Experte Ralf Schumacher. Nach dem Rennen bekommt Ihr bei Sky auch alles Weitere mit: Interviews, Analysen und die Pressekonferenz.

Es besteht wie gewohnt auch die Möglichkeit, das Sky-Programm via Livestream abzurufen. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und WOW zur Verfügung.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1: Qualifying beim GP von Austin (USA) heute im Liveticker

Bestens zum Qualifying aufgehoben seid Ihr auch bei SPOX. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der umgehend schriftlich über das Geschehen auf der Strecke informiert. Hier geht's zum Liveticker.

Formel 1: Carlos Sainz mit erster Bestzeit in Austin

Max Verstappen hat im ersten Einsatz nach dem zweiten Titelgewinn in der Formel 1 noch Luft nach oben gelassen. Im allerdings schwer zu bewertenden ersten Training von Austin belegte der Niederländer am Freitag den zweiten Platz hinter Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Verstappens Rückstand auf den Spanier (1:36,857 Minuten) betrug 0,224 Sekunden.

Verstappen klagte über Probleme auf der Vorderachse in langsamen Kurven. Ambitionen für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) hat Verstappen genug. Mit einem Sieg würde er Red Bull den Titel in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (beide 13) egalisieren.

Mick Schumacher, der um seinen Verbleib beim Haas-Team kämpft, kam nicht über den 15. Rang hinaus. Vettel wurde im Aston Martin Zehnter.

Gleich vier Teams tauschten im ersten Training das Personal im Cockpit für einen Rookie-Test. Robert Schwarzman ersetzte Charles Leclerc im Ferrari, zudem drehten Alex Palou (McLaren/für Daniel Ricciardo), Logan Sargeant (Williams/Nicholas Latifi) und Theo Pourchaire (Alfa Romeo/Valtteri Bottas) Runden auf dem Circuit of the Americas. Bei Haas kam der frühere Formel-1-Stammpilot Antonio Giovinazzi für Kevin Magnussen zum Einsatz. Der Italiener landete nach wenigen Minuten in der Bande.

Im zweiten Training steht der den erste von zwei Reifentests von Pirelli auf dem Programm. Dabei werden Prototypen für 2023 ausprobiert. Der Testlauf hatte eigentlich bereits in Suzuka stattfinden sollen, konnte aufgrund der regnerischen Bedingungen aber nicht durchgeführt werden. Die Session wird in Mexiko nachgeholt. Für Austin war der Test im Training eingeplant. (Quelle: SID)

Formel 1: Aktueller Stand in der WM

Nach 18 von 22 Rennen steht Verstappen bereits als Weltmeister fest, der Niederländer hat den Titel damit verteidigen können. Dahinter wird sich noch um die besten Plätze gestritten.