Beim GP von Zandvoort kämpfen die Formel-1-Piloten heute im Qualifying um die Poleposition. Das komplette Qualifying verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Die Jagd auf die Poleposition beim GP von Zandvoort in den Niederlanden beginnt am heutigen Samstagnachmittag. Kann Lokalmatador Max Verstappen seinen Red Bull auf Startplatz eins stellen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP von Zandvoort heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Augen der Fans sind heute vor allem auf Lokalmatador Max Verstappen gerichtet. Der amtierende Weltmeister zeigte sich zuletzt in dominanter Form, beim vergangenen GP in Spa stellte er seinen Red Bull in Q3 auf Platz eins. Er ist mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc einer der Topfavoriten auf die Pole. Aber auch die Mercedes haben an diesem Wochenende in Zandvoort Pace gefunden. Wer steht nach dem Qualifying heute ganz oben?

Vor Beginn: Die 15. Qualifying-Session der Saison startet heute um 15 Uhr auf dem Circuit Zandvoort.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Zandvoort.

Formel 1: Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream

In Deutschland zeigt Sky das Qualifying beim GP von Zandvoort exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender beginnt mit seiner Übertragung um 14.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD). Mit WOW oder der Sky-Go-App könnt Ihr das Qualifying heute im Livestream erleben.

In Österreich zeigt sich der ORF für die Übertragung des Qualifyings zuständig. Der Sender zeigt die Vorberichte heute ab 14.45 Uhr. In der ORF-TVthek findet Ihr zudem den kostenlosen Livestream des Senders. F1TV zeigt das Qualifying heute ebenfalls für Bestandskunden live und vollumfänglich im Livestream.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 14 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 284 2 Sergio Perez Red Bull 191 3 Charles Leclerc Ferrari 186 4 Carlos Sainz Ferrari 171 5 George Russell Mercedes 170 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 64 9 Fernando Alonso Alpine 51 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 41

Konstrukteurswertung: