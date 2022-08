In der Formel 1 dreht sich heute alles um das Rennen beim Großen Preis von Spa in Belgien. Wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Formel-1-Saison wird nach der vierwöchigen Sommerpause am heutigen Sonntag, den 28. August, wieder fortgesetzt. Die Fahrer und Teams sind im Rahmen des Rennens beim Grand Prix von Spa im Einsatz. Das Spektakel wird um 15 Uhr deutscher Zeit eröffnet. Es ist das 14. von insgesamt 22 geplanten Rennen in dieser Saison.

Formel 1 - GP von Spa: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session-Beginn Freitag, 26. August 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 27. August 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 28. August 2022 15 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spa heute live im TV und Livestream?

Wie bei jedem Rennen in dieser Saison wird auch heute eine Übertragung im TV und im Livestream angeboten.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spa heute live im Pay-TV?

Der Pay-TV-Anbieter Sky besitzt die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse und ist im Laufe der Saison immer der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, eine Übertragung zu finden. Der vor geraumer Zeit für die Formel 1 gelaunchte Sender Sky Sport F1 bietet das Rennen an, um 13.30 Uhr geht die detaillierte Vorberichterstattung los. Das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock, ist dabei im Einsatz. Nach Rennende bietet Sky noch die Siegerehrung, die Analysen und zu guter Letzt noch die Interviews der drei Podiumsplatzierten an.

© getty Ferrari muss sich etwas einfallen lassen, um dem WM-Führenden Max Verstappen noch gefährlich zu werden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spa heute live im Free-TV?

Die Free-TV-Übertragung gestaltet sich etwas komplizierter. Ein deutscher Sender kümmert sich heute nämlich nicht darum, obwohl RTL immerhin die Rechte an vier Rennen besitzt (Imola, Silverstone, Zandvoort, Sao Paulo). Wer jedoch das Rennen zeigt, ist der österreichische Sender ServusTV. Obwohl der Privatsender eigentlich für die österreichischem Zuschauer gedacht ist, können diesen in einem bestimmten Fall auch Deutsche nutzen. Hier könnt Ihr Genaueres nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spa heute live im Livestream?

Sowohl Sky als auch ServusTV liefern parallel zum Angebot im TV auch jeweils einen Livestream. Während der Livestream von Sky kostenpflichtig und mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugänglich ist, muss für ServusTV nicht bezahlt werden.

Darüber hinaus ist auch F1TV, der eigene Streamingdienst der Formel 1, für die Übertragung des Rennens verantwortlich. Jedoch können nur die auf die Livebilder aus Belgien zugreifen, die bereits ein Abonnement haben. Wer keines hat, kann dies auch nicht nachholen, die Exklusivrechte in Deutschland liegen nämlich bei Sky.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spa heute live im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Bei SPOX lässt sich das Rennen ebenfalls live verfolgen - via Ticker. Damit verpasst Ihr keine Runde in Belgien.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Spa.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spa heute live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

GP von Spa - Startaufstellung Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Sergio Perez 3 Fernando Alonso 4 Lewis Hamilton 5 George Russell 6 Alexander Albon 7 Daniel Ricciardo 8 Pierre Gasly 9 Lance Stroll 10 Sebastian Vettel 11 Nicholas Latifi 12 Kevin Magnussen 13 Yuki Tsunoda 14 Valtteri Bottas 15 Max Verstappen 16 Charles Leclerc 17 Esteban Ocon 18 Lando Norris 19 Guanyu Zhou 20 Mick Schumacher

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Spa heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos im Überblick

Runde: 14. Grand Prix in der Saison 2022

14. Grand Prix in der Saison 2022 Session: Rennen

Rennen Datum: Sonntag, 28. August

Sonntag, 28. August Ort: Spa-Francorchamps (Belgien)

Spa-Francorchamps (Belgien) TV (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

TV (AT): ServusTV, Sky

Livestream (AT): ServusTV, Sky, F1TV

