Beim GP von Zandvoort steht für die Formel-1-Fahrer am heutigen Tag das Qualifying auf dem Programm. Alle Informationen zu der Übertragung des Qualifyings und wo Ihr das Spektakel beim GP von Zandvoort heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr hier bei SPOX.

Auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden beginnt am heutigen Tag der Kampf um die Poleposition. Kann Lokalmatador Max Verstappen mit seinem Red Bull auf den ersten Startplatz fahren?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Zandvoort im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 03. September, findet das Qualifying beim GP von Zandvoort statt. Als Austragungsort dient der rund 4,2 Kilometer lange Circuit Zandvoort in den Niederlanden. Das Qualifying beginnt heute um 15.00 Uhr.

Für Red Bull und Max Verstappen läuft es aktuell! Die vergangenen drei Rennen konnte der amtierende Weltmeister allesamt gewinnen. In der vergangenen Woche beim GP von Spa, musste Verstappen das Rennen aufgrund einer Startplatzstrafe von Rang 14 beginnen. Dennoch gewann der Niederländer das Rennen in den Ardennen souverän vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. In der WM hat er damit aktuell vor Perez einen Vorsprung von ganzen 91 Punkten, Ferrari-Pilot Charles Leclerc liegt weitere fünf Zähler dahinter auf Rang drei.

© getty Kann Charles Leclerc Lokalmatador Max Verstappen heute Paroli bieten?

Nach einem tollen Saisonstart entgleitet Ferrari der WM immer mehr. Die Fehler des Teams und der Fahrer haben sich in den vergangenen GPs gehäuft, in der Konstrukteurs-WM liegt Red Bull schon 118 Punkte vor der Scuderia. Charles Leclerc wurde zudem beim vergangenen GP in Spa nur Sechster, ein Zurückschlagen im Kampf um die WM sieht anders aus. Wie schlägt sich Charles Leclerc heute im Qualifying beim GP von Zandvoort?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Zandvoort im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying beim GP von Zandvoort

Qualifying beim GP von Zandvoort Datum: 03. September

03. September Start: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Strecke: Circuit Zandvoort, Niederlande

Circuit Zandvoort, Niederlande Rundenlänge: 4.259 Meter

4.259 Meter Rundenanzahl: 72

72 Rundenrekord: 1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021) Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Zandvoort im TV und Livestream

In Deutschland zeigt sich Sky exklusiv für die Übertragung des Qualifyings beim GP von Zandvoort verantwortlich. Auf dem Pay-TV-Sender könnt Ihr das Spektakel heute live und in voller Länge verfolgen. Ab 14.30 Uhr zeigt Sky das Qualifying auf Sky Sport F1 (HD). Sascha Roos und Ralf Schumacher sind für den Pay-TV-Sender als Kommentatoren im Einsatz. Im Livestream auf Sky könnt Ihr das Qualifying beim GP von Zandvoort ebenfalls verfolgen. Mit der Sky-Go-App oder WOW bietet Euch Sky gleich zwei Optionen das Event im Livestream zu sehen.

In Österreich zeigt der ORF das heutige Qualifying live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream. In Deutschland könnt Ihr ebenfalls auf die Übertragung in Österreich zurückgreifen, wenn Ihr im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Die Formel 1 bietet auch einen Livestream des heutigen Qualifyings auf F1TV an. Den Livestream von F1TV könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden verfolgen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Zandvoort im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch das Qualifying beim GP von Zandvoort in einen ausführlichen Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Rennaction. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Zandvoort im TV, Livestream und Liveticker - Der Rennkalender