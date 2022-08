Formel 1 - Erkenntnisse zum Belgien-GP: Ferrari macht Ferrari-Dinge

Bei der Scuderia Ferrari wirft man mit einem zweifelhaften Boxenstopp kurz vor Ende des Belgien-GPs einmal mehr unnötig ein besseres Ergebnis weg. Max Verstappen und Red Bull wissen derweil, dass sie sich im Kampf um den Titel nur noch selbst schlagen können. Und bei Mercedes fragt man sich, wo die Pace aus den letzten Rennen abgeblieben ist. Die Erkenntnisse zum Belgien-GP.

1. Red Bull und Verstappen können sich nur noch selbst schlagen

Dass Max Verstappen trotz Startplatz 14 noch bis ganz vorne fahren und um den Sieg mitkämpfen könnte, das hatten viele Experten bereits im Vorfeld des Rennens für möglich gehalten. Mit welcher Leichtigkeit und Dominanz der Niederländer seine Konkurrenten aber deklassierte, hatte man selbst bei Red Bull nicht erwartet.

"Wir sind selbst überrascht gewesen, mit welcher Leichtigkeit Max dem Rest des Feldes eineinhalb Sekunden pro Runde davongefahren ist. Das war für Max eine sehr leichte Fahrt", meinte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko nach dem Rennen.

Nach gerade einmal zwölf Runden befand sich Verstappen bereits auf P1, diesen sollte er dann nur noch einmal bis Rennende, als er erst nach Ferrari-Pilot Carlos Sainz an die Box kam und hinter dem Spanier auf die Stecke zurückkehrte, abgeben. Im letzten Stint hatte der Niederländer gar so viel Vorsprung herausgefahren, dass man gelassen in den Schon- und Verwaltungsmodus schalten konnte.

Es ist das perfekte Zusammenspiel zwischen Verstappen und dem Team, welches in diesem Jahr so unfassbar schwer zu schlagen ist. Auf der einen Seite glänzt der Niederländer mit unfassbarer Konstanz und Abgeklärtheit, auf der anderen Seite scheint Red Bull die Problemchen der Jahresanfangs behoben zu haben. Der Honda-Motor ist auf den Geraden das Power-Haus, welches es zu schlagen gilt, auch in Sachen Reifenverschleiß ist der RB das Nonplusultra.

Siege vom schlechtesten Startplatz: Verstappen klettert in die Top Ten © getty 1/26 Mit der nächsten Machtdemonstration hat sich Max Verstappen den Sieg beim Großen Preis von Belgien gesichert. 13 Autos musste der Niederländer im Rennen überholen, um sich den Sieg zu krallen. Damit springt er im All-Time-Ranking auf Rang acht. © getty 2/26 Anlässlich des beeindruckenden Triumphes des RB-Piloten blickt SPOX auf eben dieses Ranking und zeigt, welche Piloten trotz vermeintlich schlechter Startpositionen doch noch zum Sieg gefahren sind. © getty 3/26 Platz 22 – u.a. MAX VERSTAPPEN (Red Bull): 9 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2022 © imago images 4/26 Platz 17 – JOCHEN MASS (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Spanien 1975 © getty 5/26 Platz 17 – DAVID COULTHARD (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Australien 2003 © imago images 6/26 Platz 17 – PETER GETHIN (BRM): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Italien 1971 © imago images 7/26 Platz 17 – RONNIE PETERSON (Lotus): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1978 © getty 8/26 Platz 17 – JODY SCHECKTER (Wolf): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1977 © getty 9/26 Platz 17 – FERNANDO ALONSO (Ferrari): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 2012 © getty 10/26 Platz 15 – NIGEL MANSELL (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 1989 © imago images 11/26 Platz 15 – GIANCARLO BAGHETTI (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Frankreich 1961 © imago images 12/26 Platz 15 – JIM CLARK (Lotus): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1962 © getty 13/26 Platz 13 – ALAIN PROST (Ferrari): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Mexiko 1990 © getty 14/26 Platz 13 – BRUCE MCLAREN (Cooper): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1960 © getty 15/26 Platz 8 – OLIVIER PANIS (Ligier): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Monaco 1996 © imago images 16/26 Platz 8 – ALAN JONES (Shadow): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Österreich 1977 © getty 17/26 Platz 8 – JONNY HERBERT (Stewart Racing): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 1999 © getty 18/26 Platz 8 – JENSON BUTTON (Honda): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2006 © getty 19/26 Platz 8 – MAX VERSTAPPEN (Red Bull): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 2022 © getty 20/26 Platz 7 – FERNANDO ALONSO (Renault): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Singapur 2008 © getty 21/26 Platz 5 – MICHAEL SCHUMACHER (Benetton): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1995 © imago images 22/26 Platz 5 – JACKIE STEWART (Tyrrell): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1973 © imago images 23/26 Platz 3 – JOHN WATSON (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1982 © getty 24/26 Platz 3 – KIMI RÄIKKÖNEN (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Japan 2005 © getty 25/26 Platz 2 – RUBENS BARRICHELLO (Ferrari): 17 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Deutschland 2000 © imago images 26/26 Platz 1 – JOHN WATSON (McLaren): 21 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1983

Ziel ist WM-Platz eins UND zwei

Und das wird auch durch die Außendarstellung unterstrichen. Steht in der Formel 1 - selbst nach solch souveränen Siegen - normalerweise Understatement an der Tagesordnung, verfestigt sich auch beim österreichischen Rennstall immer stärker die Gewissheit, dass man diese Weltmeisterschaft eigentlich nur noch durch eigene Fehler aus der Hand geben kann. Dank des 93-Punkte-Vorsprungs von Verstappen fällt ein Zweifeln zumindest schwer.

So schwer, dass es sich Marko nach dem Rennen nicht verkneifen könnte, ein weitaus höher gestecktes Ziel anzupeilen - nämlich Platz eins UND zwei in der Fahrer-Wertung. Aktuell ist das der Fall, kletterte Sergio Perez durch seinen Podestplatz nämlich an Ferrari-Rivale Charles Leclerc vorbei. "Jetzt ist das Ziel, dass wir erstmals vielleicht eins und zwei in der WM erreichen. Das haben wir bis dato ja noch nicht geschafft", meinte Marko.