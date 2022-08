Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Spa heute nicht live im TV und Livestream

Die 14. Station des Formel-1-Rennkalenders führt die Fahrer nach Spa in Belgien. Heute steht das Qualifying auf dem Programm, Free-TV-Optionen sucht Ihr dabei vergeblich. Aus diesen Gründen zeigt RTL das Qualifying nicht live im TV und Livestream.

Die vierwöchige Sommerpause geht zuende, ein weiteres Rennwochenende im Formel-1-Kalender steht auf dem Programm. Der Große Preis von Spa in Belgien startet heute mit dem Qualifying so richtig durch - und bringt unliebsame Erinnerungen aus dem letzten Jahr mit.

Wie bei den vergangenen Rennwochenenden allerdings auch, müssen alle Rennsportfans in Deutschland die bittere Pille schlucken, das Rennen nicht live im Free-TV schauen zu können. Auch beim drittletzten Rennen der Saison 2022 müssen also wieder anderweitige Optionen gecheckt werden.

Was der Grund dafür ist, dass RTL auch dieses Wochenende nicht überträgt und wie Ihr das Qualifying trotzdem verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying nicht live im TV und Livestream

Manche Rennsportenthusiasten werden sich darüber vielleicht wundern, denn sie könnten sich daran erinnern, diese Saison schon einmal Formel 1 bei RTL im Free-TV verfolgt zu haben. Dies ist absolut im Bereich des Möglichen, denn der Sender hat sich die Rechte für vier Rennen des aktuellen Rennkalenders gesichert.

Das letzte Event ist allerdings schon eine Weile her. Anfang Juli sendete der Kanal live vom legendären Circuit in Silverstone. Das Rennwochenende im belgischen Spa gehört nun ebenfalls nicht zu den vier Rennen, die im TV-Paket von RTL enthalten sind.

Erst im niederländischen Zandvoort in zwei Wochen (02. bis 04. September) ist RTL wieder mit von der Partie.

© getty Ein bekanntes Gesicht ganz vorne: Max Verstappen gewann 2021 den GP von Spa.

Formel 1: Diese Alternativen bleiben Euch für das Qualifying live im TV und Livestream

Die Exklusivrechte für die Formel 1 in Deutschland liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort könnt Ihr garantiert jedes einzelne Event und somit auch das Qualifying an diesem Wochenende verfolgen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo Voraussetzung. Für das heutige Qualifying beginnt die Übertragung bei Sky um 15.30 Uhr, ehe eine halbe Stunde später das Qualifying startet.

Verfolgen könnt Ihr das Spektakel ebenfalls in verschiedenen Streams, für die jedoch ebenso allesamt Sky verantwortlich ist. Die beiden konkreten Optionen sind SkyGo oder WOW.

Anders gestaltet sich die Rechteverteilung in Österreich, denn dort sind alle Stationen im Kalender im Free-TV und somit auch im Livestream empfangbar. ServusTV und der ORF teilen sich die Rechte und übertragen immer im Wechsel. In dieser Woche ist ServusTV an der Reihe, auch dort werden die ersten Livebilder vom Qualifying um 15.30 Uhr ausgestrahlt.

Auch die deutschen Rennsportfans können vom österreichischen Angebot profitieren. Wie genau das möglich ist, erfahrt Ihr hier .

Formel 1, Qualifying beim GP von Spa: Der SPOX-Liveticker

Eine weitere Alternative bietet unser hauseigener Liveticker. Dort bekommt Ihr alle Updates zum Qualifying in Spa.

Hier kommt Ihr direkt dorthin.

Formel 1, Qualifying beim GP von Spa: Alle Infos im Überblick

Runde: 14. Wochenende in der Saison 2022 (Qualifying)

14. Wochenende in der Saison 2022 (Qualifying) Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Ort: Spa, Belgien

Spa, Belgien TV-Übertragung DE: Sky

TV-Übertragung AT: ServusTV

Livestream DE: Sky

Livestream AT: ServusTV

Liveticker: SPOX

Formel 1, GP von Spa: Die Fahrerwertung vor dem Rennen in Belgien