In der Formel 1 steht nach dem Großen Preis von Ungarn erstmal eine Pause an, bis Ende August der GP von Spa in Belgien stattfindet. Was es zu Datum, Termin, Zeitplan und der Übertragung des Grand Prix im TV und Livestream zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier.

Fans der Königsklasse im Motorsport müssen sich ein wenig gedulden, erst Ende August geht es für den Formel-1-Zirkus nämlich weiter, als nächstes macht er im belgischen Spa-Francorchamps Halt. Seit der ersten Austragung der Weltmeisterschaft im Jahr 1950 ist der gleichnamige Rundkurs mit kleineren Unterbrechungen ein fester Bestandteil der F1-Saison.

Mit guten sieben Kilometern Länge ist der Circuit de Spa-Francorchamps der längste Rundkurs im Kalender, dank schneller Kurven und hügeligem Terrain inmitten der Ardennen zählt er außerdem zu jenen mit einem ganz besonderen Ambiente, welches jedes Jahr zahlreiche Camper anzieht.

Besonders die Kurven Eau Rouge und Blanchimont, bei denen es mit jeweils 300 km/h zur Sache geht, dürften im ehemaligen Wohnzimmer von Michael Schumacher (Rekordsieger mit 6 Siegen) auch beim diesjährigen Grand Prix für Spannung sorgen.

Formel 1, GP von Spa (Belgien): Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Aber was gibt es zum GP von Spa nun alles zu wissen? Wann findet er genau statt? Wo könnt Ihr ihn im TV und Livestream verfolgen? Hier bekommt Ihr die Antworten!

Formel 1, GP von Spa (Belgien): Datum, Termin, Zeitplan

Wie gewohnt geht es auch beim Rennwochenende vom 26.-28. August am Freitagnachmittag los. Um 14 Uhr steht das 1. Freie Training an, gefolgt vom 2. Training um 17 Uhr.

Nach einer dritten Trainingssession am Samstag um 13 Uhr geht es dann ab 16 Uhr erstmal wirklich zur Sache: dann wird im Qualifying um die Pole Position gekämpft. Das Highlight folgt wie immer einen Tag später, am Sonntag. Ab 15 Uhr wird der Große Preis von Belgien vergeben.

Datum Uhrzeit Session-Beginn Freitag, 26. August 2022 14 Uhr 1. Freies Training 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 27. August 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 28. August 2022 15 Uhr Rennen

© getty Der Circuit de Spa-Francorchamps ist der längste Rundkurs im Formel-1-Kalender.

Formel 1, GP von Spa (Belgien): Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Rückkehr aus der kurzen F1-Sommerpause live und in Farbe sehen möchtet, gibt es nur eine Option: Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt auch in dieser Saison die Exklusivrechte an der Formel 1, nur vier Rennen werden aufgrund einer Sublizenz auch kostenlos bei RTL ausgestrahlt. Der GP von Spa gehört nicht dazu, das darauffolgende Rennen in Zandvoort hingegen werdet Ihr dann gratis sehen können.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch online Möglichkeiten an, die Formel 1 live zu sehen. Hier könnt Ihr entweder zu SkyGo greifen, oder aber zur neuen Streamingplattform WOW.

Bestandskunden können den Grand Prix außerdem über F1TV verfolgen, allerdings könnt Ihr für diesen Dienst keine neuen Abonnements mehr abschließen.

In Österreich sieht die Situation ein wenig anders aus, und auch in Deutschland könnt Ihr davon profitieren. Dort teilen sich nämlich der ORF und ServusTV die Free-TV-Rechte an der Formel 1. Wie Ihr auch außerhalb von Österreich auf die beiden Kanäle zugreifen und so den GP von Belgien sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, GP von Spa (Belgien) im Liveticker

Wenn Ihr nicht das gesamte Wochenende in Bewegtbild sehen möchtet, könnt Ihr sie auch ganz einfach mit unseren Livetickern verfolgen. Dort halten wir Euch über sämtliche Entwicklungen während der Sessions auf dem Laufenden. Schaut einfach an den entsprechenden Tagen in unserer Übersicht vorbei.

Hier geht's zu unserem Liveticker-Kalender.

Formel 1, GP von Spa (Belgien): Wichtigste Infos im Überblick

Runde: 14. Grand Prix in der Saison 2022

14. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August

Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August Ort: Spa-Francorchamps (Belgien)

Spa-Francorchamps (Belgien) Übertragung: Sky

Livestream: Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

© getty In der vergangenen Saison hat Max Verstappen den Grand Prix von Belgien gewonnen.

