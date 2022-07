Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt im österreichischen Spielberg. Wir klären für Euch auf: darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Österreich heute nicht live im TV und Livestream.

Das Rennwochenende in Österreich mit seiner leicht abgewandelten Struktur gipfelt im heutigen Grand Prix in Spielberg (Steiermark). Die Topfahrer wollen heute selbstverständlich wichtige WM-Punkte einfahren.

Den Weg dahin können alle Motorsportliebhaber nicht im deutschen Free-TV verfolgen. Nachdem der frei empfangbare Sender RTL am vergangenen Wochenende im englischen Silverstone das dramatische Rennen live übertragen durfte, müssen sich alle Fans am heutigen Sonntag wieder nach Alternativen umsehen.

Warum RTL unter anderem beim heutigen Österreich-GP leer ausgeht, erläutert SPOX hier.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Österreich heute nicht live im TV und Livestream

Die Aufklärung der Frage liefert ein Blick in das Rechtepaket für die diesjährige Formel-1-Saison. Dort ist festgeschrieben, dass die deutschen Exklusivrechte beim Pay-TV-Sender Sky liegen. Der Privatsender RTL wiederum hat lediglich die Rechte an vier Rennen der aktuellen Saison erworben. Das Rennen in Spielberg gehört dazu jedoch nicht.

Diese Rennen überträgt RTL im Jahr 2022 noch live:

GP der Niederlande (Zandvoort): 4. September

4. September GP von Brasilien (Sao Paulo): 13. November

Dementsprechend benötigt Ihr für den heutigen Grand Prix einen Sky-Zugang. Auf dem Kanal könnt Ihr das Rennen entweder auf Sky Sport F1 (HD) oder auf Sky Sport UHD verfolgen. Die Übertragung beginnt um 14:55 Uhr, schon fünf Minuten später beginnt das Rennen. Wie üblich geleitet Euch das Team um Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch den Showdown.

Auch für die Übertragung im Livestream ist Sky verantwortlich, dabei habt Ihr zwei Möglichkeiten: Einmal bietet sich ein SkyGo-Abo an, alternativ hilft Euch auch die neue Plattform WOW weiter.

Im deutschen Free-TV mag es zwar an Optionen für die Formel-1-Fans mangeln, ein Blick nach Österreich kann unter Umständen allerdings Abhilfe schaffen. Dort teilen sich normalerweise die beiden Sender ORF und ServusTV die Rechte für die Formel 1 im Free-TV. Beim heutigen Heim-GP übertragen sogar beide live, sowohl im TV als auch in den jeweiligen Livestreams der ORF-TVthek und von ServusTV On. Wie auch Ihr Zugriff auf die österreichischen Inhalte erhalten könnt, könnt Ihr hier nachlesen.

Formel 1: Die Startaufstellung beim GP von Österreich

Position Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Carlos Sainz jr. Ferrari 4 George Russell Mercedes AMG 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Esteban Ocon Alpine 7 Kevin Magnussen Haas 8 Lewis Hamilton Mercedes AMG 9 Mick Schumacher Haas 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Lance Stroll Aston Martin 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Pierre Gasly AlphaTauri 16 Alexander Albon Williams 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 Nicholas Latifi Williams 19 Sebastian Vettel Aston Martin 20 Fernando Alonso Alpine

Formel 1: Das Rennen beim GP in Österreich im Liveticker

Garantiert auf dem Laufenden bleibt Ihr auch mit dem SPOX-Liveticker, der Euch detailreich durch das Rennen begleitet.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Rennens beim GP in Österreich.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Österreich heute nicht live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Runde: 11. Wochenende in der Saison 2022 (Sprintrennen)

11. Wochenende in der Saison 2022 (Sprintrennen) Datum: 10. Juli 2022

10. Juli 2022 Ort: Spielberg, Österreich

Spielberg, Österreich TV-Übertragung DE: Sky

TV-Übertragung AT: ServusTV, ORF

Livestream DE: Sky

Livestream AT: ServusTV, ORF

Liveticker: SPOX

