Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Kanada im TV, Livestream und Liveticker

Qualifying ist Ferrari-Terrain, auch heute wieder? Das klärt sich, wenn die Formel 1 weiterhin mit ihrer Vorbereitung auf den GP in Kanada unterwegs ist. Wie Ihr live im TV, Livestream oder Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Den besten Boliden im Feld, jedoch kaum Erfolge, dafür umso mehr Pannen: Bisher läuft die Saison von Ferrari absolut nicht nach Plan - und das obwohl Top-Pilot Charles Leclerc in sechs der acht Rennen jeweils die Pole Position ergattern konnte. Zu oft jedoch lief im darauffolgenden Rennen etwas schief, jüngst beim Großen Preis von Aserbaidschan, als gleich beide Fahrer des italienischen Rennstalls aufgrund technischer Probleme ausschieden.

Viel Zeit zum Entwickeln neuer taktischer Kniffe bleibt jedoch nicht, steht doch am heutigen Samstag schon das nächste Qualifying für den GP von Kanada an. Unterwegs sind die Rennsport-Spezialisten an diesem Wochenende auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal. Begeben sich die Ferrari-Piloten erneut in eine vielversprechende Ausgangsposition?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Kanada im TV und Livestream

Wie an den meisten Rennwochenenden zeigt sich der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung aller Rennen verantwortlich. Der Free-TV-Sender RTL geht beim GP von Kanada leer aus, nur für vier Rennen der diesjährigen Saison hat der Sender die Rechte erworben.

Welche das sind, seht Ihr hier:

Nummer Event Ort Datum 1 GP der Emilia-Romagna Imola, Italien 24.04.2022 2 GP von Großbritannien Silverstone, Englang 03.07.2022 3 GP der Niederlande Zandvoort, Niederlande 04.09.2022 4 GP von Brasilien Sao Paulo, Brasilien 13.11.2022

In Österreicht stellt sich der Fall ein wenig anders dar.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Kanada im TV

Sky strahlt dabei alle Events des anstehenden Rennwochenendes auf ihrem eigens dafür bestehenden Sender Sky Sport F1 (HD) aus. Aufgrund der Zeitverschiebung auf der anderen Seite des Atlantiks startet das Qualifying erst um 22:00 Uhr. Um 21:30 Uhr beginnt bei Sky die Übertragung dazu, auf dem Weg zur Pole Position werdet Ihr von folgendem Team begleitet:

Kommentator : Sascha Roos

: Sascha Roos Experte: Ralf Schumacher

© getty Nach Pleiten, Pech und Pannen in der Saison steht das Team Ferrari in Kanada unter Druck.

In Österreich sind alle Rennen auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, der ORF und ServusTV teilen sich die Rechte und wechseln sich von Woche zu Woche mit der Übertragung ab. Das Qualifying läuft heute im ORF, die Übertragung startet hier erst um 21:55 Uhr. Dort sind folgende Kollegen im Einsatz:

Kommentator : Ernst Hausleitner

: Ernst Hausleitner Experte I : Alexander Wurz

: Alexander Wurz Experte II: Robert Lechner

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Kanada im Livestream

Parallel zur TV-Ausstrahlung können alle Kunden das Qualifying zum GP in Kanada auch in verschiedenen Livestream-Formaten verfolgen: Sowohl über SkyGo als auch über WOW (ehemals SkyTicket) könnt Ihr mit dabei sein.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Auch der ORF bieten einen eigenen Livestream an, mit dem auch das Qualifying ohne Probleme abgespielt werden kann. Allerdings ist es für Deutsche nicht ganz einfach, den österreichischen Stream zu nutzen. Wie es dennoch geht, erfahrt ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Kanada im Liveticker

Doch auch wenn weder Fernsehübertragung noch Livestream für Euch keine Option darstellt, könnt ihr ganz einfach auf dem neuesten Stand bleiben: Der SPOX-Liveticker bietet Euch alle spannenden Ereignisse auf dem Weg zur Pole Position.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Kanada im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Kanada

Qualifying, GP von Kanada Datum: 18. Juni

18. Juni Start: 22.00 Uhr

22.00 Uhr Streckenname: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Länge: 4,361 Kilometer

4,361 Kilometer Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Streckenrekord: 1:13,078, Valtteri Bottas (2019)

1:13,078, Valtteri Bottas (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, ORF

Übertragung im Livestream: Sky Go- App , WOW, ORF-TVthek



App Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Kanada im TV, Livestream und Liveticker - Die bisherigen Pole Positions