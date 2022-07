Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Silverstone im TV, Livestream und Liveticker

Heute findet in der Formel 1 beim Großen Preis in Silverstone das Qualifying statt. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Session live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Nach einer kurzen knapp zweiwöchigen Pause wird in der Formel 1 an diesem Wochenende wieder gefahren. Auf dem Programm steht ein Klassiker: Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone.

Bevor am morgigen Sonntag kurz nach 16 Uhr das Rennen gestartet wird, geht es am heutigen Samstag, 2. Juli, im Qualifying um die Festlegung der Startreihenfolge. Das in drei Abschnitte unterteilte Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien beginnt auf dem Silverstone Circuit um 16 Uhr.

Formel 1, GP von Silverstone: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Samstag, 02. Juli 2022 13 Uhr 3. Freies Training 16 Uhr Qualifying Sonntag, 03. Juli 2022 16 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Silverstone im TV und Livestream

Eine Liveübertragung des Qualifying beim GP von Katar im Free-TV gibt es heute nicht. Der Grund: RTL hält dank einer Sublizenz zwar die Übertragungsrechte für das morgige Rennen, diese beinhalten aber das Qualifying nicht ein.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute live beim GP in Silverstone im TV

Live verfolgen können F1-Fans das Qualifying heute jedoch trotzdem. Verantwortlich dafür ist der Pay-TV-Sender Sky, für den allerdings in Form eines Abos bezahlt werden muss.

Auf dem eigens für Motorsportübertragungen eingerichteten Kanal Sky Sport F1 (HD) könnt Ihr das Qualifying heute ab 15.30 Uhr live verfolgen. Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock begleiten Euch durch die komplette Session.

Um das Qualifying live sehen zu können, benötigt Ihr ein entsprechendes Sky-Abo. Alle Übertragungen der Formel 1 sind beispielsweise im Sport Paket enthalten. Hier findet Ihr weitere Infos zu den verschiedenen Abo-Angeboten.

Formel 1, Übertragung: Qualifying heute beim GP von Silverstone im Livestream

Sky zeigt das Qualifying heute auch im Livestream. Sky-Kunden können es via Sky Go verfolgen, wenn sie das benötigte Sport-Abo gebucht haben und sie über die Sky Go App verfügen.

Allen anderen bleibt die Möglichkeit von WOW, der neuen Streaming-Plattform des Privatsenders. Dort kann kostenpflichtig ein Abo gebucht werden, beispielsweise momentan ein Monatsabo zum Preis von 9,99 Euro.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Silverstone im Liveticker

SPOX tickert heute das komplette Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien für Euch mit. In unserem Liveticker erfahrt Ihr in Sekundenschnelle, wer gerade die schnellste Runde gefahren ist und für welche Fahrer das Qualifying nach den Abschnitten Q1 und Q2 bereits beendet ist.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP in Silvestone.

Formel 1, GP von Silverstone: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Rundenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

