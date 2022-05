Tag zwei beim Formel-1-Grand-Prix in Barcelona: Heute steht neben dem 3. Freien Training auch das Qualifying auf dem Plan. Wer dieses live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 21. Mai, wird auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beim Grand Prix in Barcelona (Spanien) das Qualifying bestritten. Eröffnet wird der Formel-1-Samstag jedoch zuerst mit dem 3. Freien Training, das um 13 Uhr beginnt. Erst danach, um 16 Uhr, startet im Rahmen des Qualifyings der Kampf um die Pole Position.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX, wer das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im TV und Livestream?

Sky besitzt die Übertragungsrechte für die Formel-1-Saison 2022 und ist daher für die Übertragung im Pay-TV und im Livestream verantwortlich. Darüber hinaus gibt es auch einen österreichischen Free-TV-Sender, den einige deutsche F1-Fans zum Schauen des Qualifyings nutzen können.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im Pay-TV?

Bei Sky beginnt die Vorberichterstattung um 15.30 Uhr. Wie üblich müsst Ihr dafür den erst letztes Jahr eingeführten Kanal Sky Sport F1 (HD) aufrufen. In der Zeit bis zum Start des Qualifyings werden die Fans vor ihren Bildschirmen mit den wichtigsten Infos, Interviews und Prognosen zur Session heiß gemacht. Darum kümmern sich unter anderem Kommentator Sascha Roos und der Experte und ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im Free-TV?

In Österreich wurden die Übertragungsrechte für die Motorsportkönigsklasse auf die Free-TV-Sender ORF und ServusTV aufgeteilt. Die beiden Sender wechseln sich demnach nahezu von Rennen zu Rennen ab. In Imola und Miami war es noch ServusTV, das sich um das Rennwochenende kümmerte, in Barcelona ist es nun der ORF.

Um 15.35 Uhr werden Euch auf ORF1 die ersten Livebilder zum Spektakel geliefert. Zum Einsatz kommt dabei folgendes Trio:

Kommentator: Ernst Hausleitner

Ernst Hausleitner Co-Kommentator: Alexander Wurz

Alexander Wurz Analyse: Ferdinand Habsburg

ORF1 lässt sich unter Umständen auch in Deutschland empfangen. Wie, könnt Ihr hier nachlesen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im Livestream?

Sky und der ORF sind auch die Anlaufstellen, was die Übertragung im Livestream betrifft. Sky ermöglicht Euch den Zugriff auf seinen Livestream, wenn Ihr ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket habt. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Einen Preis verlangt der ORF für seinen Livestream hingegen nicht. Dieser ist in der ORF-TVthek kostenlos und ohne Abo abrufbar.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Als Alternative zu den Übertragungen bei Sky und im ORF bietet SPOX einen Liveticker an. Q1, Q2, Q3, die schnellsten Rundenzeiten und den Kampf um die Pole Position könnt Ihr dabei im Ticker mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker für das Qualifying beim GP in Barcelona.

Hier geht es zum Liveticker für das Rennen beim GP in Barcelona.

© getty Max Verstappen und Charles Leclerc dominieren aktuell die Formel 1.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im TV und Livestream? Die Strecke im Steckbrief

Streckenname Circuit de Barcelona-Catalunya Länge 4.675 Meter Runden 66 Distanz 307,104 km Rechtskurven 9 Linkskurven 7

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Barcelona heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event: GP von Barcelona

GP von Barcelona Datum: 20. bis 22. Mai

20. bis 22. Mai Ort: Barcelona, Spanien

Barcelona, Spanien Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya Übertragung Free-TV (AT): ORF1

Übertragung Pay-TV (DE & AT): Sky

Übertragung Livestream (DE): Sky

Übertragung Livestream (AT): Sky, ORF-TVthek

Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Rennkalender 2022