Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Miami im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Miami. Heute steigt das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung für das morgige Rennen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Session live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Zwei Wochen nach dem Grand Prix von Imola, den der amtierende Weltmeister Max Verstappen vor seinem Teamkollegen Sergio Perez gewann, geht es wieder weiter mit der Formel 1. An diesem Wochenende sind die Piloten in Miami auf dem Miami International Autodrome unterwegs.

Es ist das erste von zwei Rennwochenenden, die in der Saison 2022 in den Vereinigten Staaten stattfinden. Im Oktober wird auch in Austin gefahren. Es ist auch das erste Mal, dass überhaupt in Miami ein Grand Prix veranstaltet wird.

Gestern wurden zwei Freie Trainings veranstaltet, am heutigen Samstag, den 7. Mai, folgt das dritte, danach, um 22 Uhr deutscher Zeit, geht das Qualifying über die Bühne. Nachdem in Imola noch ein Sprintrennen gefahren wurde, ist man für Miami wieder zum ursprünglichen Wochenendmuster mit drei Freien Trainings und einem Qualifying zurückgekehrt. Das Rennen wird morgen um 21.30 Uhr eröffnet.

Formel 1, GP in Miami: Der Zeitplan

Datum Event Start (MEZ) 06. Mai 1. Freies Training 20.30 Uhr 06. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr 07. Mai 3. Freies Training 19.00 Uhr 07. Mai Qualifying 22.00 Uhr 08. Mai Rennen 21.30 Uhr

© getty Max Verstappen gewann das Rennen in Imola.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Miami im TV und Livestream

Wer das Qualifying heute schauen möchte kann es sowohl im Pay-TV als auch im Livestream verfolgen. Zudem ist auch ein österreichischer Anbieter für die Übertragung verantwortlich.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Miami im Pay-TV

Wie alle Formel-1-Sessions in dieser Saison bietet Sky auch das heutige Qualifying in Miami sowohl im Pay-TV als auch im Livestream an. Gesendet wird die Session auf dem Sender Sky Sport F1 (HD). Start der Übertragung ist um 21.30 Uhr deutscher Zeit, also eine halbe Stunde, bevor Q1 offiziell losgeht. Dasselbe Team, das auch an den Wochenenden zuvor bei Sky eingesetzt wurde, kommt auch heute zum Einsatz: Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentieren das Geschehen auf der Strecke.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Miami im Free-TV

Eine Free-TV im deutschen Fernsehen gibt es heute nicht, dafür aber im österreichischen. Von den beiden Sendern, die in dieser Saison die Übertragungsrechte besitzen, ist für das Wochenende in Miami ServusTV an der Reihe. Beim Privatsender werden ab 21.45 Uhr die Livebilder aus der Küstenstadt gezeigt.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Miami im Livestream

Auch im Livestream übertragen sowohl Sky als auch ServusTV Österreich das Spektakel heute an. Um den Sky-Livestream öffnen können, habt Ihr zwei Möglichkeiten: ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

© getty Ferrari-Pilot Charles Leclerc führt aktuell die Fahrerwertung in der Formel 1 an.

ServusTV Österreichs Livestream ist dagegen sogar kostenlos, jedoch hauptsächlich für österreichische F1-Fans. Wie aber auch in Deutschland der Sender empfangen werden kann, könnt Ihr hier nachlesen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Miami im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: GP von Miami

GP von Miami Datum: 06. bis 08. Mai

06. bis 08. Mai Ort: Miami, USA

Miami, USA Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Übertragung Pay-TV (DE & AT): Sky

Übertragung Livestream (DE): Sky, F1TV

Übertragung Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP in Miami im Liveticker

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Qualifying live im TV oder im Livestream zu verfolgen, dann könnt Ihr immer noch auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir tickern die schnellsten Rundenzeiten für Euch mit. Somit habt Ihr einen Überblick darüber, was auf der Strecke passiert. Natürlich wird auch das morgige Rennen von SPOX getickert.

