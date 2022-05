Weiter geht es in der Formel 1, an diesem Wochenende geht es in Miami rund. Hier könnt Ihr das Qualifying im Liveticker verfolgen.

Wer am morgigen Sonntag beim ersten GP von Miami von der Pole Position startet, wird heute im Qualifying ermittelt. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr über alle Entwicklungen im Bilde.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP in Miami heute im Liveticker

Vor Beginn: Nach vier absolvierten Rennen führt aktuell Charles Leclerc im Ferrari die Fahrerwertung mit 86 Punkten vor Weltmeister Max Verstappen (59) und Sergio Perez (54) an. Lewis Hamilton hatte einen gebrauchten Saisonstart, er liegt aktuell nur auf Rang sieben.

Vor Beginn: Es geht heute auf dem Miami International Autodrome zur Sache, das Qualifying beginnt um 22 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim GP von Miami!

Formel 1: Qualifying beim GP in Miami heute im TV und Livestream

In Deutschland wird der GP von Miami exklusiv in voller Länge bei Sky übertragen. Auf Sky Sport F1 (HD) könnt Ihr ab 21.30 Uhr zu den Vorberichten einschalten, für Euch im Einsatz sind Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Das Ganze ist wie gewohnt natürlich nicht nur im TV, sondern auch online verfügbar. Da könnt Ihr entweder auf die Sky Go-App zurückgreifen, falls Ihr bereits ein Abo besitzt, oder aber auf das Sky Ticket.

