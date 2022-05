Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Auf einen Stadtkurs folgt direkt der nächste Stadtkurs. Nach dem Grand Prix in Monaco sind die Formel-1-Piloten als Nächstes in Aserbaidschan im Einsatz. Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream. SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zum nächsten Grand Prix.

Wie gewohnt werfen wir hier bei SPOX bereits jetzt einen ersten Blick auf die nächste Station im Formel 1-Zirkus. Nachdem sich die Fahrer auf der Traditionsstrecke von Monaco messen durften, steht in genau zwei Wochen das Rennen von Aserbaidschan an.

Wann genau die fünf Sessions vonstatten gehen werden, wie Ihr das Spektakel im TV und Livestream verfolgen könnt und welche Liveticker-Optionen zur Verfügung stehen, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan

Der große Preis von Aserbaidschan wird am zweiten Juni-Wochenende, genauer gesagt vom 10. bis zum 12. des Monats ausgetragen. Der Ablauf des Rennwochenendes unterscheidet sich dabei nicht von allen anderen: Am Freitag werden die ersten beiden freien Trainings ausgetragen, am Samstag folgen das dritte sowie das Qualifying. Erst am Sonntag findet schließlich das finale Rennen statt.

Datum Beginn Event Freitag, 10. Juni 13.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 10. Juni 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 11. Juni 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 11. Juni 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 12. Juni 13.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das gesamte Rennwochenende liegen beim Pay-TV-Unternehmen Sky. Wer also wenigstens eine der fünf Sessions live anschauen möchte, muss auf eines der zur Verfügung stehenden Abonnements zurückgreifen können. Im folgenden stellen wir Euch all diese vor und sagen Euch, wann die Übertragungen jeweils beginnen werden.

© getty Die Formel 1 ist vom 10. bis zum 12. Juni zu Gast in Aserbaidschan. Es ist nach dem GP von Monaco bereits der zweite Stadtkorso nacheinander.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Übertragung live im TV

Um Sky auf Eurem TV-Gerät empfangen zu können, müsst Ihr Inhaberin oder Inhaber des Sport-Paketes sein. Für insgesamt 17,25€ pro Monat (nur Jahrestarif) könnt Ihr Euch nicht nur alle Formel 1-Sessions der aktuellen Rennzeit zu Gemüte führen, sondern darüber hinaus auch noch zahlreiche Veranstaltungen der Sportarten Tennis, Handball und Eishockey. Mit dem ebenfalls im Angebot und Preis enthaltenen Sky Q-Receiver habt Ihr die Möglichkeit, alle erworbenen Inhalte auf dem Fernseher abzuspielen. Alle weiteren Informationen, gibt's hier.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Übertragung im Livestream

Neben dem linearen Fernsehen, gibt es natürlich auch noch eine zweite Option, die größte Motorsportliga der Welt live zu verfolgen: Der Livestream. Und ebenso selbstverständlich bietet Sky auch für diesen Übertragungsweg ein Abonnement an.

Besser gesagt handelt es sich bei SkyTicket um eine ganze Plattform. Hier könnt Ihr sogenannte Tickets erwerben, die Euch den Zugriff auf eine bestimmte Art von Inhalten ermöglichen. Im Falle der Formel 1-Ausstrahlung ist hier vom Supersport-Ticket die Rede. Im Vergleich zum oben erwähnten Sport-Paket, ist es hier sogar möglich, nur eine einmonatige Mitgliedschaft abzuschließen. Wer sich also nicht direkt für ein ganzes Jahr binden will, ist hiermit definitiv besser beraten.

Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt derzeit bei 29,99€. Günstiger wird es jedoch, wenn man sich nun doch für das Jahresabo entscheidet. In diesem Fall berechnet Sky nur noch 19,99€ pro Monat.

© imago images / HochZwei Sebastian Vettel wurde bei der letzten Ausgabe des Großen Preises von Aserbaidschan Zweiter.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Ihr könnt die verschiedenen Sessions nicht live sehen? Kein Problem! Dann schaut doch einfach mal bei unseren hauseigenen Livetickern vorbei. Egal ob freies Training, Qualifying oder Hauptrennen - SPOX liefert Euch zu jeder Session die neuesten und relevantesten Infos in Textform. Klickt Euch rein.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Alle Infos zum Rennen

Ort: Baku, Aserbaidschan

Baku, Aserbaidschan Datum: 10. - 12. Juni

10. - 12. Juni Strecke: Baku City Circuit Rundenlänge: 6,006 Kilometer Runden: 51 Gesamtdistanz: 306,306 Kilometer Rundenrekord: Charles Leclerc (2019, 1:43,009 Sek.) Letzter Sieger: Sergio Pérez

