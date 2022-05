Formel 1: Buckelpiste Monaco - "Augäpfel fallen aus dem Kopf"

Im wohl wichtigsten Qualifying des Formel-1-Jahres in Monaco haben die Fahrer mit einer zusätzlichen Tücke zu kämpfen: Die steiferen neuen Boliden werden auf der anspruchsvollen Strecke im Fürstentum ordentlich durchgeschüttelt. "An manchen Stellen fühlte es sich an, als würden meine Augäpfel durch die Bodenwellen aus dem Kopf fallen", sagte Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Es wird noch ein größerer Balanceakt, die richtige Abstimmung zu finden. "Die Strecke wurde neu asphaltiert, aber es ist wahrscheinlich die holprigste, auf der ich je gefahren bin", erzählte Hamilton. Auch der amtierende Champion Max Verstappen merkte nach dem freien Training am Freitag an, man würde "mehr und heftiger" gegen die Cockpitbegrenzung stoßen.

Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso war sich bereits vor der ersten Ausfahrt sicher, dass es so kommen würde. "Alles, was du in Monaco brauchst: Diese Autos haben es nicht", scherzte der Spanier.

Der Fahrzeugabstimmung kommt deswegen eine entscheidende Rolle zu für das Qualifying am Samstag (15.00 Uhr/Sky). Vom Sensationssieg des Franzosen Olivier Panis im Jahr 1996 einmal abgesehen - er gewann von Startplatz 14, nur vier Fahrer erreichten das Ziel - ist in Monaco ein perfektes Qualifying die Voraussetzung für den Sieg. Die Statistik belegt das: Nach Panis triumphierte nur, wer mindestens von Rang drei in den Grand Prix ging. In elf der letzten zwölf Auflagen kam der Sieger aus der ersten Startreihe.