Die Formel 1 ist zurück in Australien. Wer den Grand Prix von Australien heute live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Nach zwei Jahren Pause ist die Formel 1 wieder in Australien zu Gast. In Melbourne wird der dritte GP der laufenden F1-Saison ausgetragen.

Alle, die den Grand Prix von down under live im TV und Livestream verfolgen wollen, müssen früh aufstehen. Rennstart ist nämlich am heutigen Sonntag, 10. April, bereits um 7 Uhr.

Im Folgenden geben wir Euch die wichtigsten Informationen zum Rennen in Australien inklusive der Übertragung im Free-TV, Pay-TV und Livestream sowie wie Ihr den GP im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Das Rennwochenende in Australien im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 8. April 2022 5 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. April 2022 8 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. April 2022 5 Uhr 3. Freies Training Samstag, 9. April 2022 8 Uhr Qualifying Sonntag, 10. April 2022 7 Uhr Rennen

© getty Vorbei an den Palmen: Nach zweijähriger Pause ist die Formel 1 wieder in Australien zu Gast.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im TV und Live-Stream?

Erstmals seit langer Zeit wird es zum Grand Prix von Australien keine Free-TV-Übertragung in Deutschland geben. Während RTL beim letzten Gastspiel noch die TV-Rechte hielt, sieht es aktuell anders aus.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im Free-TV

Denn der Privatsender zeigt lediglich vier Rennen in dieser Saison co-exklusiv. Dennoch gibt es im deutschsprachigen Raum eine Möglichkeit, die Übertragung kostenlos im TV zu verfolgen.

Zum einen bietet der Schweizer Sender SRF eine Übertragung, zum anderen zeigt auch der ORF das Rennen in Australien live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wechselt sich bei den GPs in dieser Saison mit ServusTV ab.

Für die Übertragung am Sonntag zeichnet sich der ORF verantwortlich. Der Sender ist für wenige Haushalte sogar empfangbar. Die genauen Informationen, wie Ihr auf den ORF in Deutschland zurückgreifen könnt, gibt es hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im Pay-TV

Dass alle Haushalte in Deutschland Zugang zur Übertragung haben, sichert Sky. Dafür benötigt Ihr jedoch ein Abo beim Pay-TV-Sender.

Sky hat vor dem Start der vergangenen Saison einen eigenen Kanal Sky Sport F1 gelauncht. Kunden können auf diesem alle Sessions live verfolgen, dementsprechend natürlich auch das heutige Rennen in Australien.

Mit dem Sky Sport Paket und dem Sky Q Receiver könnt Ihr auf Sky Sport F1 zugreifen. Das Paket kostet monatlich 19,99 Euro im Jahres-Abo. Im Monats-Abo steigt der Preis auf 29,99 Euro. Selbstverständlich haben auch die österreichischen Sky-Kunden Zugriff auf den Kanal.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im Live-Stream

Sowohl der SRF als auch der ORF bieten einen Live-Stream an. Dieser ist aber in Deutschland nicht abrufbar. Bestandskunden von F1TV können die Live-Streams allesamt weiterhin abrufen, eine Anmeldung ist für Neu-Kunden jedoch aufgrund des Sky-Deals nicht mehr möglich.

Dementsprechend benötigt Ihr in Deutschland zwingend Sky, um das Rennen in Australien live zu sehen. Sky-Kunden haben wie gewohnt die Möglichkeit, auf Sky Go zurückzugreifen.

Für alle anderen bietet der Pay-TV-Sender das Sky Ticket an, welches monatlich kündbar ist. Damit kann ebenfalls der Live-Stream von Sky abgerufen werden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im TV und Live-Stream? Die Startaufstellung

Rang Name Team 1. Charles Leclerc Ferrari 2. Max Verstappen Red Bull 3. Sergio Perez Red Bull 4. Lando Norris McLaren 5. Lewis Hamilton Mercedes 6. George Russell Mercedes 7. Daniel Ricciardo McLaren 8. Esteban Ocon Alpine 9. Carlos Sainz Ferrari 10. Fernando Alonso Alpine 11. Pierre Gasly Alpha Tauri 12. Valtteri Bottas Alfa Romeo 13. Yuki Tsunoda Alpha Tauri 14. Guanyu Zhou Alfa Romeo 15. Mick Schumacher Haas 16. Kevin Magnussen Haas 17. Sebastian Vettel Aston Martin 18. Nicholas Latifi Williams 19. Alexander Albon Williams 20. Lance Stroll Aston Martin

© getty Charles Leclerc hat sich beim Großen Preis von Australien die Pole Position gesichert.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im TV und Live-Stream? Wichtigste Infos

Runde: 3. Grand Prix in der Saison 2022

3. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 10. April 2022

10. April 2022 Rennstart: 7 Uhr

7 Uhr Ort: Albert Park Circuit in Melbourne (Australien)

Albert Park Circuit in Melbourne (Australien) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF

Livestream (AT): Sky, ORFThek, F1TV

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im TV und Live-Stream? Fahrerwertung vor dem dritten Rennen

Nach zwei Rennen stehen die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz an der Spitze der Fahrerwertung. Können die beiden ihren Vorsprung auf den drittplatzierten Max Verstappen down under ausbauen?

Platz Fahrer Team Punkte 1 Charles Leclerc Ferrari 45 2 Carlos Sainz jr. Ferrari 33 3 Max Verstappen Red Bull 25 4 George Russell Mercedes 22 5 Lewis Hamilton Mercedes 16 6 Esteban Ocon Alpine 14 7 Sergio Perez Red Bull 12 8 Kevin Magnussen Haas 12 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 8 10 Lando Norris McLaren 6

© getty Ferrari-Pilot Charles Leclerc führt nach zwei Rennen die Fahrerwertung in der Formel 1 an.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im TV und Live-Stream? Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt, könnt Ihr das Rennen vom GP in Australien auch bei SPOX live verfolgen. Wir haben zwar kein Bewegtbildmaterial im Angebot, dafür tickern wir alle Sessions live und ausführlich.

Hier geht es zum Liveticker des Grand Prix von Australien in Melbourne.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im TV und Live-Stream? Strecke in Melbourne im Steckbrief

In den vergangenen beiden Jahren wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Melbourne gefahren. Die Zeit wurde genutzt, um die Strecke ein wenig anzupassen.

Die Kurven 9 bis 12 wurden ein wenig modifiziert. Außerdem wurde die Boxengasse verbreitert.

Streckenname Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Rechtskurven 10 Linkskurven 6

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Australien heute live im TV und Live-Stream? Rennkalender der Saison 2022

Nach dem Rennen in Australien zieht der Formel-1-Zirkus erstmals in dieser Saison nach Europa. Nach einwöchiger Pause starten die Fahrer in Imola, ehe es in die USA nach zum neuen Rennen in Miami geht.