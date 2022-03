In Österreich sind der ORF und ServusTV für die Übertragung der Motorsport-Königsklasse im Jahr 2022 verantwortlich. Doch wie sieht die Aufteilung aus? Wer zeigt / überträgt welches Rennen im Free-TV und Livestream? Der Überblick.

Die Formel-1-Saison 2022 steht unmittelbar vor der Türe. Der Auftakt erfolgt wie schon im Vorjahr am 20. März in Bahrain. In Österreich wird jedes Rennen im Free-TV zu sehen sein.

Und wie schon im vergangenen Jahr stellt sich die große Frage: Welches Rennen wird im ORF gezeigt? Und welches auf Servus TV? Wir liefern euch den kompakten Überblick.

Formel 1 Übertragung im ORF oder bei Servus TV? Wer zeigt / überträgt welches Rennen im Free-TV und Livestream?

Wie im vergangenen Jahr teilt sich ServusTV als Rechtehalter auch in der neuen Saison mit dem ORF als Sublizenznehmer die LIVE-Rennübertragungen auf.

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeitplan (je 2022) TV-Sender 1 Bahrain (Sakhir) Bahrain International Circuit 18.03. - 20.03. live im ORF 2 Saudi-Arabien (Dschidda) Jeddah Street Circuit 25.03. - 27.03. live bei ServusTV 3 Australien (Melbourne) Albert Park Circuit 08.04. - 10.04. live im ORF 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. live bei ServusTV 5 USA (Miami) Miami Street Circuit 06.05. - 08.05. live bei ServusTV 6 Spanien (Barcelona-Montmeló) Circuit de Barcelona-Catalunya 20.05. - 22.05. live im ORF 7 Monaco (Monte Carlo) Circuit de Monaco 27.05. - 29.05. live im ORF 8 Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 10.06. - 12.06. live bei ServusTV 9 Kanada (Montreal) Circuit Gilles-Villeneuve 17.06. - 19.06. live im ORF 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. live bei ServusTV 11 Österreich (Spielberg) Red Bull Ring 08.07. - 10.07. live bei ServusTV 12 Frankreich (Le Castellet) Circuit Paul Ricard 22.07. - 24.07. live bei ServusTV 13 Ungarn (Budapest) Hungaroring 29.07. - 31.07. live im ORF 14 Belgien (Spa-Francorchamps) Circuit de Spa-Francorchamps 26.08. - 28.08. live bei ServusTV 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. live im ORF 16 Italien (Monza) Autodromo Nazionale Monza 09.09. - 11.09. live im ORF 17 Russland (Sotschi) - abgesagt/Ersatz TBA Sochi Autodrom 23.09. - 25.09. live bei ServusTV 18 Singapur (Singapur) Marina Bay Street Circuit 30.09. - 02.10. live im ORF 19 Japan (Suzuka) Suzuka International Racing Course 07.10. - 09.10. live bei ServusTV 20 USA (Austin) Circuit of The Americas 21.10. - 23.10. live im ORF 21 Mexiko (Mexiko-Stadt) Autódromo Hermanos Rodriguez 28.10. - 30.10. live bei ServusTV 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11. live im ORF 23 Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11. live bei ServusTV

Formel 1 in der Saison 2022: Servus TV hält Experten-Team

Bei sämtlichen Servus-TV-Live-Übertragungen liefern Moderatorin Andrea Schlager und Experte Christian Klien Stimmungsberichte, News und Interviews aus den Boxengassen. Die Rennen werden von Andreas Gröbl und den Experten Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle kommentiert. Dazu gibt es Vorschauen, Nachbetrachtungen, Analysen und Hintergrundgeschichten.

Formel 1 2022 im Liveticker bei SPOX

Alle Rennen samt Freie Trainings und Qualifyings werden zudem bei SPOX live getickert. Mit diesem verpasst Ihr auch garantiert nichts.

Den Link zur Liveticker-Übersicht von SPOX findet Ihr hier.

Formel 1: Lewis Hamilton will seinen Namen ändern

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton will seinen Namen ändern. Grund dafür ist seine Mutter, wie er selbst erklärte.

"Ich bin wirklich stolz auf den Namen meiner Familie, Hamilton. Der Name meiner Mutter ist Larbalestier, und ich bin gerade dabei, ihn in meinen Namen aufzunehmen", sagte Hamilton im Rahmen der Expo in Dubai kurz vor Saisonstart am kommenden Wochenende (Freitag ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Hamiltons Mutter Carmen und sein Vater Anthony trennten sich, als Hamilton noch klein war. Sowohl Carmen als auch Anthony heirateten später wieder, und Hamiltons Mutter nahm später den Nachnamen ihres zweiten Mannes an, schreibt ESPN.

Wie sein vollständiger Name künftig lauten wird, verriet Hamilton aber noch nicht. Für seine Entscheidung argumentierte er wie folgt: "Ich verstehe die Idee nicht ganz, dass die Frau ihren Namen verliert, wenn sie heiratet. Ich möchte wirklich, dass der Name meiner Mutter mit dem Namen Hamilton weitergeführt wird."

Fährt Hamilton vielleicht schon am kommenden Wochenende unter neuem Namen? "Ich weiß nicht, ob es dieses Wochenende sein wird, aber wir arbeiten daran", sagte er.

