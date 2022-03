Die neue Saison der Formel 1 startet in Bahrain. Wer zeigt und überträgt das erste Rennen heute live im TV und Livestream? Hier erfahrt Ihr es.

Nach dem Herzschlagfinale der Formel 1 in der vergangenen Saison zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton steht gut vier Monate später der Auftakt in das neue Jahr an.

Für Unklarheiten sorgte im vergangenen Jahr die Übertragungslage. RTL hatte sich nämlich aus der Berichterstattung zurückgezogen und nur vier Rennen im Free-TV live begleitet.

Wie sieht es in dieser Formel-1-Saison aus? Wer zeichnet für die Übertragung im TV und Live-Stream beim ersten Rennen in Bahrain verantwortlich? Im folgenden Artikel klären wir auf.

Formel 1: Das Rennwochenende in Bahrain im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Freitag, 18. März 2022 13 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. März 2022 16 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. März 2022 13 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. März 2022 16 Uhr Qualifying Sonntag, 20. März 2022 16 Uhr Rennen

© getty Die neue Saison der Formel 1 startet mit dem Rennen in Bahrain.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Bahrain heute live im TV und Live-Stream?

Im deutschsprachigen Raum gibt es mehrere Möglichkeiten, das Rennen in Bahrain live zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Bahrain heute live im Free-TV?

Für die Übertragung des GPs in Sachir zeichnet der ORF verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs ist frei empfangbar in Österreich und auch in Teilen Deutschlands.

Dazu zählen aber nur wenige Haushalte. Welche die Voraussetzung dafür erfüllen, erfahrt Ihr hier.

In der Schweiz gibt es ebenfalls eine Free-TV-Übertragung. Für diese ist der SRF verantwortlich.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Bahrain heute live im Pay-TV?

Darüber hinaus gibt es eine Übertragung im Pay-TV. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat Sky die Rechte an der Formel 1. Lediglich vier Rennen werden in dieser Saison bei RTL im Free-TV gezeigt.

Sky hat vor dem Start der vergangenen Saison einen eigenen Kanal Sky Sport F1 gelauncht. Kunden können auf diesem alle Sessions live verfolgen, dementsprechend natürlich auch das heutige Rennen in Bahrain.

Sky Sport F1 ist im Sky Sport Paket inbegriffen. Dieses kostet monatlich 19,99 Euro im Jahres-Abo. Im Monats-Abo steigt der Preis auf 29,99 Euro. Selbstverständlich haben auch die österreichischen Sky-Kunden Zugriff auf den Kanal.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Bahrain heute live im Live-Stream?

Neben der klassischen Übertragung im TV bietet Sky darüber hinaus einen Livestream an. Dieser ist kostenpflichtig. Im Sky-Abo ist dieser inkludiert, damit können Sky-Kunden den Live-Stream über Sky Go abrufen.

Alle anderen können auf das Sky Ticket zurückgreifen. Dieses kann monatlich gekündigt werden. Damit kann ebenfalls der Live-Stream von Sky abgerufen werden.

F1-Testfahrten: Zwei neue Herausforderer im Titelkampf? © imago images 1/40 Der erste Teil der Testfahrten vor der anstehenden Formel-1-Saison ist Geschichte. Doch welche Erkenntnisse lassen sich nach den drei Tagen in Barcelona ziehen? Was ist aufgefallen? Welche Schlüsse lassen sich ziehen? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/40 Zunächst muss festgehalten werden, dass Testfahrten, vor allem so früh in der Vorbereitung, nicht gerade extrem viel Aussagekraft haben. Die Teams probieren viel aus und sind eher auf Dinge wie Zuverlässigkeit bedacht. © getty 3/40 Vor allem vor dem Hintergrund der völlig neuen Boliden wollen die Rennställe primär ihr eigenes Auto verstehen. Getestet werden neben dem Reifenmanagement auch Long-Runs, Auswirkungen von Benzinmengen und aerodynamische Varianten. © getty 4/40 "Wir sollten uns nicht von den Zeitenlisten hinreißen lassen. Es ist früh und jeder versteckt noch seine wahre Form", schätzte Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Situation ein. Es sei "noch nicht möglich, sich ein klares Bild zu machen." © getty 5/40 Was ist besonders aufgefallen? Aufgrund der vielen technischen und aerodynamischen Regeländerungen, welche vor diesem Jahr beschlossen wurden, ist vor allem das Fahrgefühl für die Piloten ein völlig anderes. © getty 6/40 McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo thematisierte beispielsweise die erschwerte Sicht durch die größer ausfallenden 18-Zoll-Räder. "Man sieht [im Auto] ohnehin gar nicht so viel, und dieses Jahr ist es noch weniger", analysierte der Australier. © getty 7/40 Zusätzlich zu den Reifen würden auch die neuen Luftleitbleche an der Vorderachse die Sicht beeinflussen. Dennoch werde man sich daran gewöhnen, glaubt RB-Fahrer Sergio Perez. "Wir alle werden herausfinden, wie man das optimieren kann." © getty 8/40 Darüber hinaus ließ sich beobachten, dass die Befürchtungen von extremen Top-Speed-Werten der neuen Boliden sich (noch) nicht bewahrheiteten. Mit Rundenzeiten im mittleren 1:19er-Bereich lag man gute drei Sekunden hinter den Bestzeiten der Vorjahre. © getty 9/40 Vor den Testfahrten hieß es, dass die Autos schon annähernd an die 2021er-Fahrzeuge herankommen könnten – trotz des deutlich geringeren Abtriebs. Diesen scheint man zwar etwas kompensiert zu haben, noch ist man aber einen Schritt dahinter. © getty 10/40 Betont muss an dieser Stelle jedoch noch einmal, dass es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt. Die Teams agierten bei Weitem noch nicht an ihren Limits, auch die Frage nach den Benzinmengen muss man sich stellen. © getty 11/40 Wer hat überzeugt? Unter Vorbehalt dieser Faktoren lassen sich wohl zwei Teams als Gewinner der ersten Testwoche festhalten: Ferrari und McLaren. Beide Rennställe hatten zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten und konnten ihr Programm problemlos abspulen. © getty 12/40 Ricciardo stellte seinem Arbeitgeber ein mehr als ordentliches Testzeugnis aus. "Das Auto macht einen ausbalancierten Eindruck und vermittelte mir gleich das Vertrauen, dass ich schon früh pushen konnte." © getty 13/40 Teamkollege Lando Norris blies ins selbe Horn. "Es war ein guter Start in die Tests. Jetzt sind wir für die nächsten Testtage gut aufgestellt", meinte er, angesprochen auf seine Bestzeit am ersten Testtag. "Wir haben viel gelernt." © getty 14/40 Ein ähnlich positives Fazit zog man bei der Scuderia Ferrari. Die in den letzten Jahren sportlich arg gebeutelten Italiener galten schon vor den Testfahrten als inoffizielle Geheimfavoriten. Dieser Eindruck bestätigte sich. © getty 15/40 "Ferrari sieht gut aus, wirkt konstant schnell", zeigte sich Ricciardo beeindruckt. Und auch im eigenen Team war die Stimmung gut. "Es war das erste Mal, dass wir in unserem neuen Auto richtig pushen konnten", resümierte Leclerc. © getty 16/40 Mit insgesamt 439 absolvierten Runden spulte Ferrari zudem die mit Abstand meisten Testkilometer aller Teams ab (Mercedes mit 393 Runden auf Rang zwei). Als einer der wenigen Rennställe blieb man von technischen Problemen gänzlich verschont. © getty 17/40 "Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir konnten wir bereits einige Unterschiede zum Vorjahr spüren", meinte Leclercs Teamkollege Carlos Sainz. Es werde "nicht lange dauern, bis wir uns [an das Auto] gewöhnt haben." © getty 18/40 Dennoch wollte man auch bei den Roten die guten Eindrücke nicht überbewerten. Für Teamchef Mattia Binotto ist Ferrari auch 2022 "ein Außenseiter" und kein Favorit: "Um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass wir das stärkste Team sind." © getty 19/40 Zwar sei es "immer toll, Konstanz beim Fahren zu haben", "in Sachen Pace" könne man aber noch überhaupt kein Urteil fällen. Für Binotto liegen viele Teams nahe beieinander, weshalb letztlich Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. © getty 20/40 Wer hatte Schwierigkeiten? Die meisten Teams hatten mit mehr oder weniger großen technischen Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen, zwei Teams erwischte es aber besonders schlimm: Alfa Romeo, das noch mit einer Übergangs-Livery unterwegs war, und Haas. © getty 21/40 Beim schweizerisch-italienischen Rennstall streikte vor allem die Zuverlässigkeit. Testpilot Robert Kubica absolvierte am ersten Tag lediglich neun Runden, der Grund war Berichten zufolge eine fehlerhafte Halterung der Bodenplatte. © getty 22/40 "Wenn man nicht viele Runden fährt, bedeutet das immer, dass man ein paar Probleme hat, und wir hatten ein paar davon", analysierte Kubica die Session. "Wir dachten, wir hatten es gelöst, aber dem scheint nicht so." © getty 23/40 Auch die beiden Stammfahrer, Neuzugang Valtteri Bottas und Rookie Guanyu Zhou, die die beiden anderen Tage im Auto saßen, wurden von Pannen nicht verschont. Laut dem Finnen sind "die Probleme leider ziemlich zeitaufwändig" gewesen. © getty 24/40 Einen desaströsen Start in die Tests erlebte auch Mick Schumachers Rennstall Haas. Am ersten Tag plagte die US-Amerikaner ein Problem am Unterboden, an Tag drei verhinderte ein Leck das Sammeln von wichtigen Testkilometern. © getty 25/40 Dennoch wollte Schumi Jr. sich von den negativen Ereignissen nicht herunterziehen lassen. Wenigstens am zweiten Testtag gelangen ihm einige gute Runden. "Im Großen und Ganzen war es ein schönes Gefühl", resümierte Mick. © getty 26/40 Abgesehen von den Schwierigkeiten bei der Zuverlässigkeit habe sich aber vor allem das Fahrgefühl im Vergleich zum Vorjahr deutlich gebessert. Es fühle sich "sehr schön" an, "ohne große Probleme um die Strecke zu kommen." © getty 27/40 Was ging bei den Favoriten? Direkt hinter McLaren und Ferrari waren auch Red Bull und Mercedes vorne bei der Musik dabei, ohne dabei aber einen Angriff auf die Top-Zeiten zu unternehmen. Auch bei den Testkilometern lag man etwas zurück. © getty 28/40 Weltmeister Max Verstappen zog ein neutrales Fazit der ersten Testwoche: "Es ging vor allem darum, viele Runden zu drehen, sich an das Auto zu gewöhnen und eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es sich verhält", schilderte er. © getty 29/40 Ähnlich äußerte man sich auch bei Mercedes, auch wenn man sich von der Performance der Konkurrenz beeindruckt zeigte. "Einige Teams sind ziemlich schnell. Vor allem ein rotes und ein oranges Team sehen sehr konkurrenzfähig aus", meinte George Russell. © getty 30/40 Auf die Frage, wo Mercedes seiner Meinung nach stehe, entgegnet der Brite: "Gewiss nicht ganz vorne, da bin ich mir ziemlich sicher. Ferrari und McLaren scheinen die Dinge gut im Griff zu haben" – vor allem in Sachen Spritverbrauch und Reifenmanagement. © getty 31/40 Wohl eher ein Understatement. Schließlich knallten Russell und Teamkollege Lewis Hamilton am letzten Tag noch einmal absolute Bestzeiten raus. LH44 drückte dem Test mit einer niedrigen 1:39 seinen Stempel auf, Russell war nur ein Zehntel langsamer. © getty 32/40 Was ging bei den deutschen Piloten? Während Mick Schumacher – wie bereits angesprochen – mit einigen Problemen zu kämpfen hatte, erlebte Sebastian Vettel weitestgehend ereignislose drei Tage – sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. © getty 33/40 In Sachen Speed, Zuverlässigkeit und Testkilometer bewegte sich sein Aston Martin unter allen Teams im Mittelfeld. Als "okay" beschrieb der Heppenheimer die dreitägigen Tests: "Wir haben mehr über das Auto gelernt." © getty 34/40 Aus den bisherigen Ergebnissen könne man aber kaum etwas ableiten. Ob Aston Martin wieder im Mittelfeld agieren werde oder wie das Team im Vergleich zur Konkurrenz einzuschätzen sei, das "kann man jetzt noch nicht sagen", so Vettel. © getty 35/40 Für einen Aufseher sorgte der viermalige Weltmeister aber doch noch. Angesprochen auf seine Zukunftspläne gab er sich kryptisch. "Wir schauen erstmal, wo wir stehen - und ab einem gewissen Punkt beschäftige ich mich mit der Zukunft." © getty 36/40 Dabei leugnete Vettel keineswegs, eine Weiterbeschäftigung in der Formel 1 primär vom Erfolg abhängig machen zu wollen. "Es dürfte nur logisch sein, dass ich gewinnen will. Davon wird also meine Zukunft abhängen." Eine Art Ultimatum für AM. © getty 37/40 Fazit: Auch wenn die Aussagekraft der ersten Testfahrten nur bedingt ist – die ersten klareren Verhältnisse wird man erst nach der zweiten Testwoche Anfang März in Bahrain sehen: Einige Punkte lassen sich nach drei Tagen Barcelona festhalten. © getty 38/40 Vor allem die Top-Team des Vorjahres, namentlich Red Bull und Mercedes, lassen sich noch nicht in die Karten schauen. Beide sorgten für keine großen Highlights, dürften sich aber primär auf Verlässlichkeit und Reifenmanagement konzentriert haben. © getty 39/40 Völlig unter den Tisch kehren sollte man die Zahlen aber auch nicht. Vor allem McLaren und Ferrari scheinen hier aus dem Winter die richtigen Schlüsse gezogen und den Abstand auf die Spitze verkürzt zu haben. Russells Lobeshymne kommt nicht von ungefähr. © getty 40/40 Generell ist zu beobachten, dass das gesamte Feld – wie herbeigewünscht – enger beisammen zu sein scheint. Keine konkrete Aussage lässt sich hingegen zur viel erwarteten Überhol-Thematik machen, da Zweikämpfe schlicht nicht geführt wurden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Bahrain heute live im TV und Live-Stream? Wichtigste Infos

Runde: 1. Grand Prix in der Saison 2022

1. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 20. März 2021

20. März 2021 Ort: Bahrain (Sachir)

Bahrain (Sachir) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ServusTV, F1TV

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Bahrain heute live im TV und Live-Stream? Liveticker bei SPOX

Bei SPOX begleiten wir alle Sessions der Formel 1 mit einem eigenen Liveticker. Natürlich tickern wir auch das Rennen in Bahrain live mit.

Hier geht es zum Liveticker des F1-Auftakts.

© getty Lewis Hamilton ist der Rekordsieger in Bahrain.

Formel 1: Qualifying beim GP von Bahrain: Die Startaufstellung

Rang Name Team Q1 Q2 Q3 1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.471 1:30.932 1:30.558 2 Max Verstappen Red Bull 1:31.785 1:30.757 1:30.681 3 Carlos Sainz Ferrari 1:31.567 1:30.787 1:30.687 4 Sergio Perez Red Bull 1:32.311 1:31.008 1:30.921 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.285 1:31.048 1:31.238 6 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.919 1:31.717 1:31.560 7 Kevin Magnussen Haas 1:31.955 1:31.461 1:31.808 8 Fernando Alonso Alpine 1:32.346 1:31.621 1:32.195 9 George Russell Mercedes 1:32.269 1:31.252 1:32.216 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:32.096 1:31.635 1:32.338 11 Esteban Ocon Alpine 1:32.041 1:31.782 12 Mick Schumacher Haas 1:32.380 1:31.998 13 Lando Norris McLaren 1:32.239 1:32.008 14 Alexander Albon Williams 1:32.726 1:32.664 15 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:32.493 1:33.543 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:32.750 17 Nico Hulkenberg Aston Martin 1:32.777 18 Daniel Ricciardo McLaren 1:32.945 19 Lance Stroll Aston Martin 1.33.032 20 Nicholas Latifi Williams 1.33.634

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Bahrain heute live im TV und Live-Stream? Strecke in Sachir im Steckbrief

Der Circuit in Sachir liegt mitten in der Wüste. Mitunter kann es Sand auf die Strecke wehen. Dies kann Einfluss auf die Reifen haben.

Rekordsieger in Bahrain ist Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot gewann in den vergangenen drei Jahren in Sachir. Insgesamt steht er bei fünf Rennsiegen in der Wüste.

Streckenname Bahrain International Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Rechtskurven 9 Linkskurven 6

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Bahrain heute live im TV und Live-Stream? Vettel nicht am Start

Sebastian Vettel ist raus - und Nico Hülkenberg gibt sein nächstes Comeback: Ex-Weltmeister Vettel ist unmittelbar vor dem Saisonstart der Formel 1 positiv auf Corona getestet worden und verpasst deshalb den Auftakt in Bahrain. Sein Cockpit bei Aston Martin übernimmt am Sonntag der deutsche Routinier Hülkenberg. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt.

"Mir geht es soweit gut und ich werde jetzt alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder ins Auto zurückkehren zu können", teilte Vettel über seine Homepage mit: "Ich drücke dem Team und Nico die Daumen." Der 34-Jährige war gar nicht erst nach Bahrain gereist, der Test erfolgte noch in seiner Schweizer Wahlheimat. (Quelle: SID)

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick

Nur eine Woche nach dem Auftakt in Bahrain sind die Fahrer erneut gefordert. Dann wird in Saudi-Arabien auf dem Jeddah Street Circuit gefahren.

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeitplan (je 2022) 1 Bahrain (Sakhir) Bahrain International Circuit 18.03. - 20.03. 2 Saudi-Arabien (Dschidda) Jeddah Street Circuit 25.03. - 27.03. 3 Australien (Melbourne) Albert Park Circuit 08.04. - 10.04. 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. 5 USA (Miami) Miami Street Circuit 06.05. - 08.05. 6 Spanien (Barcelona-Montmeló) Circuit de Barcelona-Catalunya 20.05. - 22.05. 7 Monaco (Monte Carlo) Circuit de Monaco 27.05. - 29.05. 8 Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 10.06. - 12.06. 9 Kanada (Montreal) Circuit Gilles-Villeneuve 17.06. - 19.06. 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. 11 Österreich (Spielberg) Red Bull Ring 08.07. - 10.07. 12 Frankreich (Le Castellet) Circuit Paul Ricard 22.07. - 24.07. 13 Ungarn (Budapest) Hungaroring 29.07. - 31.07. 14 Belgien (Spa-Francorchamps) Circuit de Spa-Francorchamps 26.08. - 28.08. 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. 16 Italien (Monza) Autodromo Nazionale Monza 09.09. - 11.09. 17 tba tba 23.09. - 25.09. 18 Singapur (Singapur) Marina Bay Street Circuit 30.09. - 02.10. 19 Japan (Suzuka) Suzuka International Racing Course 07.10. - 09.10. 20 USA (Austin) Circuit of The Americas 21.10. - 23.10. 21 Mexiko (Mexiko-Stadt) Autódromo Hermanos Rodriguez 28.10. - 30.10. 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11. 23 Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11.