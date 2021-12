Die Formel 1-Saison 2021 ist vorbei, für das Kalenderjahr 2021 gilt bald gleiches. Höchste Zeit also, einen Blick auf den Terminplan der kommenden Saison zu werfen. SPOX erklärt Euch, wo und wann die Saison 2022 beginnen wird.

Der 12. Dezember 2021 - das war der Tag an dem eine Formel 1-Dynastie in die Schranken verwiesen wurde. Vier Mal hintereinander, sieben Mal insgesamt - so viele Titel hatte der britische Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton bis zuletzt einheimsen können.

In der abgelaufenen Saison hatte der 36-Jährige sogar die Möglichkeit alleiniger WM-Titel-Rekordhalter zu werden. Acht Meisterschaften? So viele hatte nicht einmal Michael Schumacher gewinnen können.

Doch es kam wider Erwarten anders: Das niederländische Top-Talent Max Verstappen setzte sich schlussendlich knapp gegen den Veteran durch und belohnte sich mit der ersten Weltmeisterschaft seiner Karriere.

Formel 1: Wann und wo beginnt die Saison 2022?

Das bringt uns zur Saison 2022. Geht Hamilton auf Revanche? Wie schlägt sich Russell im Mercedes? Welche Auswirkungen werden die Aerodynamik-Anpassungen auf den Wettbewerb haben? Kann Verstappen seine Leistungen bestätigen? All das sind Fragen, die wohl mindestens bis zum Auftaktrennen unbeantwortet bleiben.

F1 präsentiert Prototyp für 2022: Mehr Zweikämpfe garantiert?! © Twitter/@F1 1/10 Die Formel 1 hat den Prototyp für die neue Saison offiziell präsentiert. Verbunden damit sind einige Regeländerungen für die Teams. Wir stellen Euch diese vor. © Twitter/@F1 2/10 Die Regelrevolution war eigentlich schon für die aktuelle Saison geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie jedoch auf 2022 verschoben. Bei der Präsentation versprachen die Verantwortlichen mehr Racing durch das neue Reglement. © YouTube/Formula 1 3/10 Dies soll über die Aerodynamik gewährleistet werden. Dichtes Auffahren war zuletzt nicht möglich. Die Autos sollen weniger verwirbelte Luft hinterlassen, wodurch die Hinterherfahrenden mehr Chancen zum Überholen bekommen. © YouTube/Formula 1 4/10 Die Luft wird beim neuen Typen durch mehrere Kanäle am Unterboden geleitet. Damit wird mehr Anpressdruck generiert, das soll zu mehr Zweikämpfen auf der Strecke führen. © Twitter/@F1 5/10 "Die neuen Regeln widmen sich diesem Problem. Wir schaffen die Voraussetzungen für engere Duelle", sagte F1-Boss Ross Brawn. Helfen soll dabei auch der stark vereinfachte Frontflügel. © Twitter/@F1 6/10 Auffällig bei der Front sind zudem die Bleche an der Innenseite über den Reifen, sogenannte Winglets. Diese sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Luft hinter den Autos weniger verwirbelt wird. © Twitter/@F1 7/10 Ebenfalls direkt ins Auge springen die breiteren Reifen. Diese wurden von 13 auf 18 Zoll vergrößert. Die Autos werden dadurch schwerer, die Rundenzeiten dürften dementsprechend auch langsamer werden im kommenden Jahr. © getty 8/10 "Der Reifen ist natürlich ein ganz schönes Stück größer und schwerer. Das wird in den Pitstops einen großen Effekt haben. Wir müssen aber mal schauen, wie er sich auf der Straße anfühlt", sagte Mick Schumacher zu den neuen Reifen. © Twitter/@F1 9/10 Überhaupt soll die Formel 1 auch für vermeintlich unterlegene Teams lukrativer werden. Seit Anfang dieses Jahres gilt eine Budgetobergrenze für alle Teams. Werksteams wie Ferrari und Mercedes sollen dadurch weniger Wettbewerbsvorteil genießen. © getty 10/10 Durch mehrere Einheitsteile werden die Autos zudem günstiger. "Durch die Kombination aus dem neuen Aerodynamik-Reglement und dem Kostendeckel werden die Voraussetzungen für eine ausgeglichene Meisterschaft geschaffen", resümierte Brawn.

Nicht unbeantwortet bleibt hingegen die Frage nach dem wo und wann bezüglich jenen ersten Rennens. Bereits vor einigen Wochen veröffentlichte die Formel 1 den gesamten Rennkalender für das Jahr 2022. Wie in der vergangenen Saison, wird auch in der kommenden der Große Preis von Bahrain den Auftakt markieren.

Formel 1: Wann und wo beginnt die Saison 2022? - Der Rennkalender

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeitplan (je 2022) 1 Bahrain (Sakhir) Bahrain International Circuit 18.03. - 20.03. 2 Saudi-Arabien (Dschidda) Jeddah Street Circuit 25.03. - 27.03. 3 Australien (Melbourne) Albert Park Circuit 08.04. - 10.04. 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. 5 USA (Miami) Miami Street Circuit 06.05. - 08.05. 6 Spanien (Barcelona-Montmeló) Circuit de Barcelona-Catalunya 20.05. - 22.05. 7 Monaco (Monte Carlo) Circuit de Monaco 27.05. - 29.05. 8 Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 10.06. - 12.06. 9 Kanada (Montreal) Circuit Gilles-Villeneuve 17.06. - 19.06. 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. 11 Österreich (Spielberg) Red Bull Ring 08.07. - 10.07. 12 Frankreich (Le Castellet) Circuit Paul Ricard 22.07. - 24.07. 13 Ungarn (Budapest) Hungaroring 29.07. - 31.07. 14 Belgien (Spa-Francorchamps) Circuit de Spa-Francorchamps 26.08. - 28.08. 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. 16 Italien (Monza) Autodromo Nazionale Monza 09.09. - 11.09. 17 Russland (Sotschi) Sochi Autodrom 23.09. - 25.09. 18 Singapur (Singapur) Marina Bay Street Circuit 30.09. - 02.10. 19 Japan (Suzuka) Suzuka International Racing Course 07.10. - 09.10. 20 USA (Austin) Circuit of The Americas 21.10. - 23.10. 21 Mexiko (Mexiko-Stadt) Autódromo Hermanos Rodriguez 28.10. - 30.10. 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11. 23 Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11.

Formel 1: Wann und wo beginnt die Saison 2022? - Die Verträge der Fahrer

Die Verträge von wenigstens neun Fahrern werden mit Ende der kommenden Saison ablaufen. Die größten Namen darunter: Sergio Pérez, Carlos Sainz und Sebastian Vettel.

Mercedes Lewis Hamilton - Ende 2023 George Russell - nicht bekannt *



© getty GEORGE RUSSELL: "Die vergangenen drei Saisons bei Williams haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte", sagte Toto Wolff bei seiner Vorstellung. Man hält bei Mercedes große Stücke auf Russell.

Red Bull Max Verstappen - Ende 2023 Sergio Pérez - Ende 2022

Ferrari Charles Leclerc - Ende 2024 Carlos Sainz - Ende 2022

McLaren Lando Norris - Ende 2023 Daniel Ricciardo - Ende 2023

Alpine F1 Team Fernando Alonso - Ende 2022 Esteban Ocon - Ende 2024

AlphaTauri Pierre Gasly - Ende 2023 Yuki Tsunoda - Ende 2022

Aston Martin Sebastian Vettel - Ende 2022** Lance Stroll - Ende 2022**

Williams Nicholas Latifi - Ende 2022 Alexander Albon - nicht bekannt

Alfa Romeo Valtteri Bottas - Ende 2024 Guanyu Zhou - Ende 2022

Haas Mick Schumacher - Ende 2022 Nikita Mazepin - Ende 2022**



