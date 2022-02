Wie bereits in der vergangenen Saison besitzt RTL auch für die bevorstehende Saison 2022 Übertragungsrechte an ausgewählten Formel-1-Rennen. Wie viele und welche genau das sind, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Saison 2021 endete im vergangenen Dezember mit dem ersten Weltmeistertitel der noch jungen Karriere von Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich die Meisterschaft in einem der spektakulärsten Formel-1-Finals aller Zeiten, als er erst in der letzten Runde des letzten Saisonrennens in Abu-Dhabi seinen größten Konkurrenten Lewis Hamilton überholen und am Ende mit acht Punkten Vorsprung gewinnen konnte.

Diesen Triumph will der Niederländer in der kommenden Saison 2022 wiederholen, Mercedes-Star Hamilton hat derweil erneut WM-Titel Nummer acht im Visier, um endgültig an Michael Schumacher vorbeizuziehen und alleiniger Rekordhalter zu werden (beide haben sieben Titel auf dem Konto).

Lange müssen sich die Fans der Motorsportkönigsklasse nicht mehr gedulden, bis die neue Saison beginnt. Am 20. März steigt mit dem Großen Preis von Bahrain das erste von insgesamt 23 geplanten Rennen.

Zu den wichtigen Fragen bezüglich der F1-Saison zählt auch in diesem Jahr die der Übertragung im Free-TV, also auf RTL. Im Folgenden liefern wir Euch diesbezüglich die Antwort.

Formel 1, Übertragung im Free-TV: Diese Rennen zeigt RTL in der Saison 2022

So wie im vergangenen Jahr besitzt auch in diesem Jahr der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an der Formel 1. Das heißt jedoch nicht, dass keine Rennen im deutschen Free-TV gezeigt werden, denn auch 2022 darf RTL vier Grands Prix live und in voller Länge übertragen. Wie der Privatsender mitteilte, handelt es sich dabei um folgende:

Großer Preis der Emilia-Romagna (Imola)

Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Das Formel-1-Team auf RTL bilden für 2022 Moderator Florian König, die Kommentatoren Heiko Wasser und Christian Danner sowie Reporter Kai Ebel. Laura Papendick wird zudem in Zandvoort als Moderatorin eingesetzt.

Mit dem Großen Preis von Brasilien wird das vorletzte Rennen der Saison im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, also eine potenzielle Entscheidung im Kampf um die Weltmeisterschaft. RTL bietet jedoch auch in dieser Saison lediglich die Rennen an, die Freien Trainings sowie die Qualifyings sind nicht im Angebot.

Wer komplette Rennwochenenden sehen möchte, wird dafür Zugang zu Sky oder F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, brauchen. Dort sind alle Sessions im Angebot, beide Zugänge sind aber auch kostenpflichtig.

Darüber hinaus werden parallel dazu die Sessions auch im Livestream von Sky, der via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket abrufbar ist, angeboten.

In Österreich teilen sich erneut die beiden Free-TV-Sender ServusTV und ORF die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse.

